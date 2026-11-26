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Oynat Suzuki, şehir içi kullanıma özel yeni elektrikli modeli Ignis EV’yi tanıttı. 2027 yazında Avrupa pazarına sunulacak otomobil, kompakt boyutları ve dokuz metrelik dönüş çapıyla öne çıkıyor. 90 beygir güç üreten bir motor ve 26 kilovatsaatlik batarya ile donatılan araç, dar şehir sokaklarında pratik ve kolay bir sürüş imkanı sağlayacak. Yeni Ignis EV, Avrupa'da her geçen gün kızışan küçük elektrikli araç rekabetinde yerini alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Japon otomobil üreticisi Suzuki, yeni elektrikli şehir otomobili Ignis EV'yi tanıttı. Markanın küresel pazarlar için geliştirdiği ilk elektrikli A segmenti otomobili olan model, özellikle dar sokaklarda ve yoğun şehir trafiğinde kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor. Suzuki Ignis EV'nin Avrupa pazarına 2027 yazında giriş yapması planlanıyor.

Suzuki Ignis EV neler sunuyor?

Yalnızca 3,57 metre uzunluğa sahip olan Suzuki Ignis EV, Japonya'da kısa süre önce tanıtılan e Sky isimli elektrikli kei otomobilini temel alıyor. Uzun ve dar gövde yapısıyla Japon mini otomobillerinin karakteristik tasarım özelliklerini koruyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Suzuki, Ignis EV'yi Avrupa'daki kullanıcıların beklentilerine uyarlamak için aracın süspansiyon ve güç aktarım sistemi üzerinde özel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtiyor.. Şirket, otomobili Avrupa şehirlerinde ve virajlı yollarda test ederek sürüş karakterini bu pazarın koşullarına göre şekillendirdi.

Modelin ön bölümünde dijital rakamlardan ilham alan LED aydınlatma imzaları bulunuyor. Koyu renkli sütunlar ise tavanın gövdeden bağımsız şekilde yükseliyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Kısa ön ve arka çıkıntıları sayesinde tekerlekler gövdenin köşelerine mümkün olduğunca yakın konumlandırılıyor. Bu tasarım yaklaşımı, küçük dış boyutlara rağmen iç mekandaki kullanılabilir alanın artırılmasına yardımcı oluyor.

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90 beygirlik elektrik motoru ve 26 kWh LFP batarya

Suzuki Ignis EV, markanın elektrikli otomobiller için geliştirdiği Heartect-e platformu üzerine inşa edildi. Araçta 26 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi yer alıyor. Ön bölümde 90 beygir güç ve 133 Nm tork üreten küçük bir elektrikli motor bulunuyor.

Aracın öne çıkan özelliklerinden biri de 9 metrelik dönüş çapı. Bu değer, Ignis EV'nin dar sokaklarda ve küçük park alanlarında manevra yapmasını kolaylaştıracak. Ancak Suzuki henüz Avrupa versiyonunun WLTP menzilini, şarj hızını ve şarj sürelerini açıklamadı.

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Avrupa'da küçük elektrikli otomobil rekabeti kızışıyor

Suzuki Ignis EV'nin Avrupa'ya geleceği dönemde küçük elektrikli otomobil segmentindeki rekabetin oldukça yoğun olması bekleniyor. Özellikle Çinli üreticiler, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle Avrupa pazarında daha fazla yer edinmeye çalışıyor.

Bu alandaki modeller arasında Stellantis ortaklığıyla Avrupa'ya getirilen Leapmotor T03 ve Çin'deki BYD Seagull modelinin Avrupa versiyonu olan BYD Dolphin Surf bulunuyor. Avrupalı üreticiler de elektrikli şehir otomobili segmentine yeniden yatırım yapıyor. Renault, elektrikli Renault 5 ve Twingo modellerini pazara sunarken Dacia Spring de uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor. Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval ve Skoda Epiq gibi yeni modellerin de rekabete katılması bekleniyor.

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Suzuki yeni elektrikli şehir otomobili Ignis EV'yi tanıttı

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