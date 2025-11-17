Giriş
    Svolt, 2026'da yarı katı hal bataryaların seri üretimine başlıyor

    Çinli Svolt, 270 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip ilk nesil yarı katı bataryalarını 2026’da seri üretime geçiriyor. Bataryalar elektrikli araç ve eVTOL projelerinde kullanılacak.

    Svolt, 2026'da yarı katı hal bataryaların seri üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Svolt Energy, yarı katı hal batarya teknolojisinde önemli bir dönemeçten geçiyor. Şirket, geliştirdiği ilk nesil yarı katı hal bataryaların 2026’da seri üretime gireceğini ve yüksek hacimli teslimatlara başlayacağını açıkladı.

    Svolt, 270 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip ilk nesil kare hücrelerinin geliştirme sürecini tamamladı. Bu hücreler kısa süre içinde deneme üretimine alınacak. Şirketin paylaştığı sunuma göre ürün, Avrupalı bir elektrikli araç markasından sipariş aldı. Ayrıca, Çin'de devlete ait bir şirketin eVTOL projesinde kullanılacağı da belirtiliyor.

    Şirket, yarı katı hal bataryaları için 2,3 GWh kapasiteli özel bir üretim hattı kurmuş durumda. Bir yandan da 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip ikinci nesil hücreler üzerinde çalışılıyor. 2028 yılına gelindiğinde ise 450 Wh/kg seviyesine ulaşacak yarı katı hal kese hücrelerin geliştirilmesinin tamamlanması hedefleniyor.

    Şirkete göre NMC bataryalar hala üst segment elektrikli araçlar için en yaygın tercih ancak termal kaçak kaynaklı elektrikli araç yangınlarının yüzde 70’inden sorumlu. Svolt’un yarı katı hal bataryalarının ise yanmayan ve korozif olmayan katı elektrolitler sayesinde güvenliği artırırken performanstan ödün vermediği ifade ediliyor.

    Great Wall Motor’dan 2018’de ayrılarak bağımsız bir şirket haline gelen Svolt, bugün Çin’in en büyük batarya üreticileri arasında yer alıyor. CABIA verilerine göre şirketin ekim ayı batarya kurulumları 2,27 GWh’ye ulaştı. Şirket, yüzde 2,71 pazar payıyla Çin pazarında yedinci sırada bulunuyor.

