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    Swapped'dan sürpriz başarı: Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri oldu

    Netflix'in gizli silahı animasyon filmler olabilir. KPop Demon Hunters'tan sonra Swapped da Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen orijinal filmleri arasına girmeyi başardı.

    Swapped, Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına girdi Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda daha çok yaşadığı sorunlarla ve hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Netflix, pek ummadığı bir yerde maden bulmuş olabilir. Geçtiğimiz yıl çıkan KPop Demon Hunters'ın yakaladığı büyük başarıdan sonra, bu yıl da farklı bir animasyon film Netflix'te fırtınalar estiriyor.

    1 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon film Swapped (Yerime Geç), tüm beklentileri aşarak Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmeyi başardı. Böylece KPop Demon Hunters'tan sonra bu listeye girmeyi başaran ikinci animasyon film oldu. Netflix, filmin bugüne kadar toplam 139.8 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı.

    Swapped, Listede Daha Yukarılara da Tırmanabilir

    Çocuklara da hitap eden filmler çıktıktan çok sonra bile izleyici çekmeye devam ettiği için, Swapped'ın bu listede daha da yukarılara tırmanabileceği düşünülüyor.

    Swapped'ın konusu şöyle: "Ormanda yaşayan küçük bir canlıyla görkemli bir kuşun bedenleri aniden yer değiştirince hayatlarının en çılgın maceralarına atılmak ve sağ kalabilmek için birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalırlar."

    Filmin orijinal seslendirme kadrosunda Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer gibi isimler yer alıyor.

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