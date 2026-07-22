Swapped'dan sürpriz başarı: Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri oldu

1 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon film Swapped (Yerime Geç), tüm beklentileri aşarak Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmeyi başardı. Böylece KPop Demon Hunters'tan sonra bu listeye girmeyi başaran ikinci animasyon film oldu. Netflix, filmin bugüne kadar toplam 139.8 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı.
Swapped, Listede Daha Yukarılara da Tırmanabilir
Çocuklara da hitap eden filmler çıktıktan çok sonra bile izleyici çekmeye devam ettiği için, Swapped'ın bu listede daha da yukarılara tırmanabileceği düşünülüyor.
Swapped'ın konusu şöyle: "Ormanda yaşayan küçük bir canlıyla görkemli bir kuşun bedenleri aniden yer değiştirince hayatlarının en çılgın maceralarına atılmak ve sağ kalabilmek için birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalırlar."
Filmin orijinal seslendirme kadrosunda Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: