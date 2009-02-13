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Symbian Vakfı'na aralarında Qualcomm, HP ve SanDisk'in de bulunduğu yeni isimler katıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Symbian Vakfı'na aralarında Qualcomm, HP ve SanDisk'in de bulunduğu yeni isimler katıldı
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Önümüzdeki hafta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala bir önemli gelişme de Symbian cephesinde yaşandı ve Nokia'nın öncülüğündeki Symbian Vakfı'na aralarında sektöre devi isimlerin de yer aldığı yeni katılımlar olduğu bildirildi.

78 üyeli vakfın yeni katılımcıları arasında HP, SanDisk ve Qualcomm gibi isimlerle birlikte Bank of America, Imagination Technologies, Virtual Logix, Gemalto, Mobica, SiRF Technology, Atelier, Nanoradio, OMRON Software ve SESCA gibi firmalar yer alıyor. Bu arada Symbian Vakfı'nın çalışmaları devam eden ilk mobil platformunu sene sonuna doğru duyurması bekleniyor.


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max975 10 yıl
hadi güzel haber
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hobbs 10 yıl
Symbian cephesinde, kullanıcıları güzel gelişmeler bekliyor
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