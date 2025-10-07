ABD'de T-Mobile, 4G hizmetini aşamalı olarak sonlandırmayı planlıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde henüz 5G teknolojisi hizmete girmemişken ve 4G (LTE) yoğun bir şekilde kullanılırken, ABD'li operatörler şimdiden 4G'yi sonlandırma planlarını yapmaya başladı. Daha önce birçok ülkede operatörlerin 2G ve 3G hizmetlerini sonlandırma planları ile ilgili haberler gündeme gelmişti. Ancak ilk defa 4G teknolojisiyle ilgili böyle bir plan ortaya çıktı.

4G frekansları 5G'ye tahsis edilecek

ABD'nin büyük mobil operatörlerinden T-Mobile'in aşamalı olarak LTE frekanslarını 5G'ye tahsis etmeyi planladığı belirtiliyor. T-Mo Report’un şirket içerisinden sızdırdığı bir belgeye göre, T-Mobile mevcut LTE ağları kademeli olarak kapatacak ve bu bantlar 5G ve sonrasında gelecek teknolojiler için kullanılacak. Bu bantlar arasında 2, 4/66, 12 ve 71 yer alıyor.

Ancak LTE 2035'e kadar varlığını sürdürecek. Ocak 2026’dan itibaren, LTE veya 5G NSA (Non-Standalone) üzerinden yeni aktivasyonlar yalnızca özel izinle yapılabilecek, yeni baz istasyonlarının ise mutlaka 5G SA (Standalone) uyumlu, yani bağımsız olması gerekecek. İlk iki yılın ardından LTE yalnızca 5 MHz’lik bir kanal üzerinden çalışacak, bu da 2028'den sonra 4G'nin oldukça düşük bir bant genişliğiyle sınırlı olarak hizmet vereceği anlamına geliyor. ABD'deki telefonların büyük çoğunluğu 5G destekli olduğu için kullanıcılar bu geçişten çok fazla etkilenmeyecek.

Türkiye ise 5G'ye geçişte oldukça geç kalmış durumda. Ülkemizde 5G ihalesi 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. 1 Nisan 2026'da ise ülke genelinde hizmete girecek. Şu anda 5G sınırlı bölgelerde test amaçlı hizmet veriyor.

