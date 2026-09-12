T-Mobile'dan Starlink Mobile'a sert eleştiri: Karasal operatörlerle rekabet edemez

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Tam Boyutta Gör T-Mobile CFO'su Peter Osvaldik, SpaceX'in doğrudan cep telefonu operatörü olma planı Starlink Mobile'ın Verizon ve AT&T gibi geleneksel operatörlerle gerçek anlamda rekabet edemeyeceğini savundu. Osvaldik'e göre uydu bağlantısının fiziksel sınırları, SpaceX'in sahip olduğu finansal güce rağmen önemli bir engel oluşturuyor.

Citi'nin 2026 Global TMT Konferansı'nda konuşan Osvaldik, SpaceX'in mobil iletişim alanında şimdiye kadar dört farklı strateji denediğini ve bunların hiçbirinin karasal mobil şebekelerin yerini alabilecek ölçekte olmadığını söyledi. T-Mobile yöneticisine göre en büyük sorunlardan biri, uzaydan gelen sinyalin zayıf olması ve özellikle binalar, araçlar ve cam gibi engellerden geçmekte zorlanması.

Starlink'in doğrudan telefona bağlantısı sınırlı kalıyor

SpaceX'in mobil iletişim alanındaki ilk büyük hamlesi, uyduların doğrudan cep telefonlarına bağlanmasını sağlayan Direct-to-Cell teknolojisi oldu. T-Mobile'ın Starlink altyapısını kullanan T-Satellite hizmeti halihazırda bu yaklaşımın ticari bir örneğini oluşturuyor.

Normal akıllı telefonlar, herhangi bir baz istasyonunun bulunmadığı bölgelerde doğrudan Starlink uydularına bağlanabiliyor. Ancak uyduların Dünya'nın yüzlerce kilometre üzerinde, saatte on binlerce kilometre hızla hareket etmesi önemli teknik sorunlar yaratıyor. Yüksek Doppler kayması ve uyduların baz istasyonlarına kıyasla sınırlı yayın gücü nedeniyle sistem, mevcut karasal şebekelerin kapasitesine ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle mevcut Direct-to-Cell teknolojisi özellikle kırsal bölgelerde mesajlaşma, acil durum bildirimleri ve sınırlı veri bağlantısı gibi kullanım alanlarında öne çıkıyor.

SpaceX'in diğer planları da T-Mobile'a göre sorunlu

SpaceX'in değerlendirdiği bir diğer seçenek, mevcut operatörlerin altyapısını kiralayarak Sanal Mobil Ağ Operatörü (MVNO) olarak hizmet vermekti. Ancak AT&T, Verizon ve T-Mobile şu aşamada SpaceX'e bu konuda kapılarını açmış değil.

Bir başka seçenek ise EchoStar'dan satın alınan spektrumları kullanarak tamamen bağımsız bir mobil ağ kurmak. Fakat T-Mobile'a göre bunun önündeki en büyük engel, yeterli spektrum ve altyapı yatırımı. Düşük bant, orta bant ve diğer spektrum katmanlarının yanı sıra binlerce baz istasyonunun kurulması gerekiyor.

SpaceX'in son dönemde gündeme getirdiği femtocell yaklaşımı ise T-Mobile CFO'sunun en fazla eleştirdiği plan oldu. Bu modelde küçük hücresel vericilerin mevcut Starlink antenlerinin bulunduğu noktalara yerleştirilmesi planlanıyor.

Osvaldik, mevcut baz istasyonlarının sağladığı dış mekan kapsamasına ulaşabilmek için 1 milyardan fazla femtocell kurulması gerekebileceğini öne sürdü. Bunun yanı sıra girişim, parazit, geri taşıma (backhaul) ve kurulum maliyetleri gibi başka sorunları da beraberinde getirecek.

Kapasite de büyük sorun

T-Mobile'ın eleştirileri yalnızca sinyal gücüyle sınırlı değil. Şirket, Starlink'in kapasitesinin özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde ciddi bir darboğaz oluşturabileceğini düşünüyor. Kırsal bir bölgede aynı uyduya yalnızca birkaç yüz kişinin bağlanması yeterli olabilir. Ancak aynı uydunun büyük bir şehrin üzerinde bulunması durumunda kapasitenin milyonlarca kullanıcı arasında paylaşılması gerekebilir. Bu nedenle T-Mobile, yüksek kullanıcı yoğunluğuna sahip şehir ve banliyölerde karasal baz istasyonlarının uzun süre temel altyapı olmaya devam edeceğine inanıyor.

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T-Mobile yöneticilerinin açıklamaları Starlink teknolojisinin hiçbir işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Şirketin Starlink uyduları üzerinden sunduğu T-Satellite hizmetinin özellikle kırsal bölgelerde ve milli parklarda faydalı olduğu belirtiliyor.

Starlink ayrıca Direct-to-Cell altyapısı üzerinden ilk 5G görüntülü görüşme gösterimlerini gerçekleştirdi. SpaceX, gelecekte V3 Starlink uydularının doğrudan cep telefonlarına 150 Mbps'ye kadar indirme hızları sunabileceğini iddia ediyor.

Dolayısıyla asıl tartışma, Starlink'in mobil bağlantı sağlayıp sağlayamayacağından ziyade, bunu Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi karasal operatörlerle aynı yoğunluk, kapasite ve güvenilirlik seviyesinde yapıp yapamayacağı üzerine yoğunlaşıyor.

SpaceX'in hedefi Starlink Mobile'ı ABD'nin dördüncü büyük mobil operatörü haline getirmek. Ancak T-Mobile'ın yöneticileri, uydu tabanlı bağlantının fiziksel ve kapasite sınırları nedeniyle bu hedefin kısa vadede gerçekçi olmadığını düşünüyor. SpaceX'in önümüzdeki dönemde bu teknik engelleri aşarak geleneksel operatörleri şaşırtıp şaşırtamayacağı ise merak konusu.

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