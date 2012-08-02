Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

''tShirt OS'' ile tanışmaya hazır mısınız?

6 yıl
3,7b
1
35
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

''tShirt OS'' ile tanışmaya hazır mısınız?
Tam Boyutta Gör

 ''CuteCircuit'' ve ''Ballantine's'' firmalarının iş birliği ile geliştirilen ''tShirt OS'' giyilebilir, programlanabilir ve yıkanabilir tişört olarak gün yüzüne çıktı.

''tShirt OS'' üzerinde bulundurduğu mikro işlemci sayesinde kablosuz olarak iOS platformu üzerinde çalışacak olan uygulamasına bağlanarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek. Ürünün kontrolcü uygulaması ise iOS5 ve üzeri cihazlarda çalışabilecek. tShirt OS'un yapacağı işler arasında Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar üzerindeki güncellemeleri, duvar yazılarını ve fotoğrafları bünyesinde bulundurduğu ekranında görüntüleme de yer alacak. Ayrıca ürün fotoğraf çekerek bunları kayıt edebilecek ve iOS platformu ile bağlantısı sayesinde sahip olduğu içerikleri paylaşabilecek. Bünyesinde bulunduracağı kulaklık jankı ile kullanıcısının müzik dinlemesine imkan verecek olan cihaz üzerinde bulunduracağı, Omnivision üretimi 2.5 x 2.9 x 2.5 mm boyutlarındaki kamera ile 32 x 32 çözünürlüğünde görüntü kaydedebilecek ve bu görüntüleri üzerindeki 1024 ultra ince RGB LED aydınlatmalı ekrana yansıtabilecek. USB, bluetooth, ivme ölçer ve bir çift kulaklık soketini de üzerinde bulunduracak tShirt OS'ta bu donanımlar ultra ince PCB levha üzerinde konumlandırılacak. ATMEL'in 8 bit'lik veya 32 bit ARM Cortex işlemcilerinden birini kullanacak olan tShirt OS'un hangi işlemciyi kullanacağı ise firmanın testleri sonucunda belli olacak.

Henüz konsept aşamasında olan ürün için fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, ürünün şu an için prototipinin yapılması bile oldukça maliyetli olacak gibi görünüyor. 

http://www.slashgear.com/tshirtos-wearable-display-lets-your-chest-do-the-talking-02241447/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen
Bunları torunlarımıza anlattığımızda bizlere k.çıyla gülecekler.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C£nq 6 yıl
Reklamcılık sektörü için süper olur bu icat. Düşünün McDonalds'da çalışanın üstünde menüler promosyon falan dikkat çeker. Daha da gelistirilebilir açık hava reklamları. Hatta stadda herkes bunu giyerek bir slogan yada reklam yapabilir. Tabi ki günlük kullanımı çok sınırlı olucaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J.J.93 6 yıl C£nq
C£nq

Reklamcılık sektörü için süper olur bu icat. Düşünün McDonalds'da çalışanın üstünde menüler promosyon falan dikkat çeker. Daha da gelistirilebilir açık hava reklamları. Hatta stadda herkes bunu giyerek bir slogan yada reklam yapabilir. Tabi ki günlük kullanımı çok sınırlı olucaktır.

Kesinlikle katılıyorum. Sokakta herkesin bunu giyeceğini hiç zannetmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Adamlar uçmuşlar. Bir zamanlar ekolayzırlı t-shirtler vardı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Àhmet 6 yıl
Cok kotu bence.Hatta yeni bi teknolojı gıbı piyasaya surulmesi komik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
t-shirtteki markayı bile kesip atıyoruz rahatsız ediyor diye bunun kartı kim bilir nasıl rahatsız eder adamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erendiz001 6 yıl
evet güzelmiş karnımızda reklamlar ve alt yazıyla dolaşacağız ne güzel :) msn iletilerimizide karşıdaki oku bize söyler :) hatta kendi tanıtımımızı ve fotolarımızıda izleyebilir herles :) doktora gidince rontgenleri direk tişörte yüklerler oradan bakar :) Yanımızda bide ayna taşırsakboynumuz ağrımadan film izleyebilir tshirt e bakabiliriz :)
Şaka bi yana eğlenceli ve havalı olur. Markalar için ve hava atanlar için birebir :)))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Valiente 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
t-shirt eskiyince at çöpe öyle mi? para tuzağı bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ok by bb sb 6 yıl
Aha şuraya yazıyorum Türkiyeye en az 200 den girer.En az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kotaless 6 yıl
Bana Teletabisleri hatırlattı :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 6 yıl Kotaless
respawn05

Bana Teletabisleri hatırlattı :)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Güzel bir icat :)
Bende haberi ilk gördüğümde t-shirt üstündeki saydam ve onun benzeri ekranı ile t-shirt'ü renkden renke, şekilden şekile değiştirip bir sene boyunca aynı t-shirt'ü giyip hep değiştiriyormuş gibi bir havamız olucak sandım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 6 yıl

100 kötü icat olarak ilerde yeniden haber yaparsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1megabayt 6 yıl
Giyilebilir kıyafet veya aksesuar fikri güzel gibi ancak, ayna olmayan durumlar hariç ki o durumda da giyenin sorun yaşamadan görüntüyü algılayabilmesi için ters çevirilmesi gerekli olacak :), benden başka herkesin görebileceği bir ekranı taşıma, koruma kısmı mantıklı gelmedi.

Kullanım alanı konusunda da insanları ikna edebilecek fikirler ortaya atılır ve gerçek hayatta da kullanılabilirliği yüksek olursa neden tutulmasın :). Bir sistemde tutarsa diğerinden de para kazanmak isteyecektir üretici. Başlangıcı iOS olarak seçmiş, Android veya Windows olabilirdi, önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum bu açıdan çünkü dediğim gibi tutulursa farklı sistemler üzerinden de para kazanmak isteyecektir üreticisi doğal olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 6 yıl
Reklam alırız artık tişörtlerin önüne..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 6 yıl
Eğlenceli duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
böylesine bir ürünün ios platformunu seçmesi çok ama çok manidar.işiniz gücünüz gösteriş...Şu tişörtü alıp giyen tinki finki kılıklı insanlara mı yanarsın yoksa teknolojiyi amacından saptırıp çıkar amaçlı çalışan firmalara mı yanarsın...
beyin bedava dedik ama bir şey bedava olunca kıymeti olmuyor anlaşılan.yapacağın tişörtü seveyim ben gidiyorum...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 6 yıl SystemApps
SystemApps

böylesine bir ürünün ios platformunu seçmesi çok ama çok manidar.işiniz gücünüz gösteriş...Şu tişörtü alıp giyen tinki finki kılıklı insanlara mı yanarsın yoksa teknolojiyi amacından saptırıp çıkar amaçlı çalışan firmalara mı yanarsın...


beyin bedava dedik ama bir şey bedava olunca kıymeti olmuyor anlaşılan.yapacağın tişörtü seveyim ben gidiyorum...

ios değilde android olsaydı yazacağın mesajı çok merak ediyorum
kudur kudur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl SystemApps
SystemApps

böylesine bir ürünün ios platformunu seçmesi çok ama çok manidar.işiniz gücünüz gösteriş...Şu tişörtü alıp giyen tinki finki kılıklı insanlara mı yanarsın yoksa teknolojiyi amacından saptırıp çıkar amaçlı çalışan firmalara mı yanarsın...


beyin bedava dedik ama bir şey bedava olunca kıymeti olmuyor anlaşılan.yapacağın tişörtü seveyim ben gidiyorum...

neyi seçecekti ? sık sık çöken 5800 v60 yazılımına filan mı koyacaklardı telefon kendini açamıyor bir daha hayatta appledan şaşmam ayrıca biz apple ile doğmadık aldık kullanık beğeniyoruz varsa daha iyisini yapacak yapsın kullanalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
This is it 6 yıl SystemApps
SystemApps

böylesine bir ürünün ios platformunu seçmesi çok ama çok manidar.işiniz gücünüz gösteriş...Şu tişörtü alıp giyen tinki finki kılıklı insanlara mı yanarsın yoksa teknolojiyi amacından saptırıp çıkar amaçlı çalışan firmalara mı yanarsın...


beyin bedava dedik ama bir şey bedava olunca kıymeti olmuyor anlaşılan.yapacağın tişörtü seveyim ben gidiyorum...

troll detected
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3674 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, ios ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme 6 yıl Huawei Mediapad video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim