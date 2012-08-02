''tShirt OS'' ile tanışmaya hazır mısınız?

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''CuteCircuit'' ve ''Ballantine's'' firmalarının iş birliği ile geliştirilen ''tShirt OS'' giyilebilir, programlanabilir ve yıkanabilir tişört olarak gün yüzüne çıktı.
''tShirt OS'' üzerinde bulundurduğu mikro işlemci sayesinde kablosuz olarak iOS platformu üzerinde çalışacak olan uygulamasına bağlanarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek. Ürünün kontrolcü uygulaması ise iOS5 ve üzeri cihazlarda çalışabilecek. tShirt OS'un yapacağı işler arasında Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar üzerindeki güncellemeleri, duvar yazılarını ve fotoğrafları bünyesinde bulundurduğu ekranında görüntüleme de yer alacak. Ayrıca ürün fotoğraf çekerek bunları kayıt edebilecek ve iOS platformu ile bağlantısı sayesinde sahip olduğu içerikleri paylaşabilecek. Bünyesinde bulunduracağı kulaklık jankı ile kullanıcısının müzik dinlemesine imkan verecek olan cihaz üzerinde bulunduracağı, Omnivision üretimi 2.5 x 2.9 x 2.5 mm boyutlarındaki kamera ile 32 x 32 çözünürlüğünde görüntü kaydedebilecek ve bu görüntüleri üzerindeki 1024 ultra ince RGB LED aydınlatmalı ekrana yansıtabilecek. USB, bluetooth, ivme ölçer ve bir çift kulaklık soketini de üzerinde bulunduracak tShirt OS'ta bu donanımlar ultra ince PCB levha üzerinde konumlandırılacak. ATMEL'in 8 bit'lik veya 32 bit ARM Cortex işlemcilerinden birini kullanacak olan tShirt OS'un hangi işlemciyi kullanacağı ise firmanın testleri sonucunda belli olacak.
Henüz konsept aşamasında olan ürün için fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, ürünün şu an için prototipinin yapılması bile oldukça maliyetli olacak gibi görünüyor.
http://www.slashgear.com/tshirtos-wearable-display-lets-your-chest-do-the-talking-02241447/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle katılıyorum. Sokakta herkesin bunu giyeceğini hiç zannetmiyorum
Şaka bi yana eğlenceli ve havalı olur. Markalar için ve hava atanlar için birebir :)))
Bende haberi ilk gördüğümde t-shirt üstündeki saydam ve onun benzeri ekranı ile t-shirt'ü renkden renke, şekilden şekile değiştirip bir sene boyunca aynı t-shirt'ü giyip hep değiştiriyormuş gibi bir havamız olucak sandım :)
Kullanım alanı konusunda da insanları ikna edebilecek fikirler ortaya atılır ve gerçek hayatta da kullanılabilirliği yüksek olursa neden tutulmasın :). Bir sistemde tutarsa diğerinden de para kazanmak isteyecektir üretici. Başlangıcı iOS olarak seçmiş, Android veya Windows olabilirdi, önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum bu açıdan çünkü dediğim gibi tutulursa farklı sistemler üzerinden de para kazanmak isteyecektir üreticisi doğal olarak.
beyin bedava dedik ama bir şey bedava olunca kıymeti olmuyor anlaşılan.yapacağın tişörtü seveyim ben gidiyorum...
ios değilde android olsaydı yazacağın mesajı çok merak ediyorum kudur kudur....
neyi seçecekti ? sık sık çöken 5800 v60 yazılımına filan mı koyacaklardı telefon kendini açamıyor bir daha hayatta appledan şaşmam ayrıca biz apple ile doğmadık aldık kullanık beğeniyoruz varsa daha iyisini yapacak yapsın kullanalım
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