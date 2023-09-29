Taahhütsüz internet arayanların ilk tercihi TurkNet

Tam Boyutta Gör Kısa sürede önemli pazar payına ulaşan TurkNet, tamamen taahhütsüz abonelik sistemiyle kullanıcılarına özgürlük sunuyor. Taahhütsüz, kotasız ve limitsiz internet sayesinde TurkNet müşterileri herhangi bir engele takılmadan sınırsız internet deneyimi elde ediyor.

Cayma bedeli yok!

Tahhütsüz internet sayesinde aboneliğinizi dilediğiniz zaman ve cayma bedeli olmadan iptal edebilirsiniz. Rakip firmalarda 12 ay ve 24 ay gibi uzun taahhüt süreleri istenirken TurkNet’i dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. İlk 30 gün içerisinde beğenmezseniz para iade garantisi veriliyor. Diğer firmalarda taahhütlü internet aboneliğinizi sonlandırmak istediğinizde 1.000 TL’nin üzerinde yüksek cayma bedelleri ile karşılaşabilirsiniz.

Kullandığınız internetten memnun kalmadığınız durumlarda, taşındığınız yerde daha iyi internet bulunması halinde veya bir adreste kısa süreliği ikamet edeceğiniz senaryolarda taahhütsüz internet büyük kolaylık sağlıyor.

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Taahhütsüz internetin avantajları:

Taahhüt sözleşmesi imzalamaz ve interneti dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Süre şartı olmadan dilediğiniz kadar kullanırsınız.

Aldığınız hizmetten memnun kalmazsanız hizmeti iptal edebilir ve cayma bedeli ödemezsiniz.

Cayma bedeli olmadığı için iptalden sonra sürpriz tutarlarla karşılaşmazsınız.

Fiyat artışından memnun kalmazsanız bedel ödemeden hizmeti sonlandırılabilirsiniz.

Hız, kota vb. gibi kafa karıştırıcı paketler arasında seçim yapmak için zaman harcamadan dilediğiniz zaman diledğiniz pakete geçebilirsiniz.

TurkNet'te taahhütsüz interneti 12 Aylık Peşin Ödeme Fırsatı ile avantajlı fiyattan kullanma imkanı elde edersiniz. Fiyat artışlarından etkilenmezsiniz.

“Özgür internet” sloganıyla yola çıkan TurkNet, taahhütsüz yapısı ve AKN’siz tarifeleriyle sektörde büyük değişim başlattı. Şimdi de 1.000 Mbps’ye varan hızdaki TurkNet GigaFiber interneti uygun fiyata müşterileriyle buluşturarak yeni bir değişim başlatıyor. TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay 299,90 TL yerine 199,90 TL ödüyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber bulunup bulunmadığını aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.

TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama

Adresinizde GigaFiber altyapısı olmasa dahi ADSL ve VDSL hızındaki internetten taahhütsüz olarak yararlanabiliyorsunuz. Üstelik TurkNet, hız sınırına bağlı kalmadan altyapınızın desteklediği maksimum indirme hızını sunuyor. Böylelikle bulunduğunuzda adreste en hızlı interneti kullanma fırsatı elde edebilirsiniz.

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