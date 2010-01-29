Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın gizli rakibi Nvidia olabilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar örneklerini CES 2010 fuarında gösterdi.

iPad isimli tablet bilgisayarında kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullanan Apple, ARM tabanlı işlemci pazarını da hareketlendirecek gibi görünüyor. Bilindiği üzere A4 işlemcisi, Apple'ın 2008 yılında satın aldığı P.A Semi firması tarafından tasarlanan ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel aldığı iddia edilen yongada sistem formunda bir çözüm. Haziran ya da Temmuz aylarında lanse edilmesi beklenen iPhone 4G'de de A4 ya da türevi bir işlemciyi kullanması beklenen Apple'ın, taşınabilir cihazlarında Samsung ile yollarını ayırması ve kendi kaynaklarına yönelmesi bekleniyor.

Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın yalnız kalmayacağı biliniyor. Ancak bu noktada Apple, işlemci üreticisi olarak ta rekabete girişecek ve muhtemelen Nvidia Tegra 2 tabanlı cihazlarla mücadele edecek. Zira bilindiği gibi Nvidia Tegra 2 platformu da Cortex-A9 tasarımını temel alıyor ve GeForce tabanlı özel bir GPU ile birlikte sunuluyor. Birinci jenerasyon Tegra platformunu yaygın olarak Zune HD ve Samsung Yepp M1 gibi taşınabilir medya oynatıcılarında kullanılan Nvidia'nın ikinci jenerasyonla çok sayıda tasarım kazandığı ve özellikle tablet bilgisayar pazarını domine edebileceği konuşuluyor.

Daha önceki haberlerimizde Asus ve MSI gibi isimlerin Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar modelleri üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre Dell ve Foxconn gibi isimlerin de Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar hazırlığında oldukları bildiriliyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi sahip olduğu GeForce grafik birimi ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor hatta Unreal Engine 3 tabanlı pek çok oyunu da çalıştırabiliyor. Üstelik tüm bu özellikleri 500mW civarında bir güç tüketimiyle sunmayı vaad eden Tegra 2 platformunun pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Tegra 2 platformunu tablet bilgisayarların yanında akıllı telefonlarda da kullanmayı planlayan Nvidia'nın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tegra 2 tabanlı yeni nesil akıllı telefonları göstermesi bekleniyor. Tablet bilgisayar tarafında ise Tegra 2 tabanlı çözümler için üretime hazır modellerin CeBIT 2010 fuarında sahneye çıkması ve ikinci çeyrekle birlikte yavaş yavaş pazara sunulmaları bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tegra 2, flash hızlandırma, 1080p video oynatma ve gelişmiş 3D özellikleriyle sınıfının en güçlü örneği olarak gösteriliyor.