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Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın gizli rakibi Nvidia olabilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın gizli rakibi Nvidia olabilir
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Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar örneklerini CES 2010 fuarında gösterdi.

iPad isimli tablet bilgisayarında kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullanan Apple, ARM tabanlı işlemci pazarını da hareketlendirecek gibi görünüyor. Bilindiği üzere A4 işlemcisi, Apple'ın 2008 yılında satın aldığı P.A Semi firması tarafından tasarlanan ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel aldığı iddia edilen yongada sistem formunda bir çözüm. Haziran ya da Temmuz aylarında lanse edilmesi beklenen iPhone 4G'de de A4 ya da türevi bir işlemciyi kullanması beklenen Apple'ın, taşınabilir cihazlarında Samsung ile yollarını ayırması ve kendi kaynaklarına yönelmesi bekleniyor.

Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın yalnız kalmayacağı biliniyor. Ancak bu noktada Apple, işlemci üreticisi olarak ta rekabete girişecek ve muhtemelen Nvidia Tegra 2 tabanlı cihazlarla mücadele edecek. Zira bilindiği gibi Nvidia Tegra 2 platformu da Cortex-A9 tasarımını temel alıyor ve GeForce tabanlı özel bir GPU ile birlikte sunuluyor. Birinci jenerasyon Tegra platformunu yaygın olarak Zune HD ve Samsung Yepp M1 gibi taşınabilir medya oynatıcılarında kullanılan Nvidia'nın ikinci jenerasyonla çok sayıda tasarım kazandığı ve özellikle tablet bilgisayar pazarını domine edebileceği konuşuluyor.

Daha önceki haberlerimizde Asus ve MSI gibi isimlerin Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar modelleri üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre Dell ve Foxconn gibi isimlerin de Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar hazırlığında oldukları bildiriliyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi sahip olduğu GeForce grafik birimi ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor hatta Unreal Engine 3 tabanlı pek çok oyunu da çalıştırabiliyor. Üstelik tüm bu özellikleri 500mW civarında bir güç tüketimiyle sunmayı vaad eden Tegra 2 platformunun pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Tegra 2 platformunu tablet bilgisayarların yanında akıllı telefonlarda da kullanmayı planlayan Nvidia'nın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tegra 2 tabanlı yeni nesil akıllı telefonları göstermesi bekleniyor. Tablet bilgisayar tarafında ise Tegra 2 tabanlı çözümler için üretime hazır modellerin CeBIT 2010 fuarında sahneye çıkması ve ikinci çeyrekle birlikte yavaş yavaş pazara sunulmaları bekleniyor.

Tablet bilgisayar pazarında Apple'ın gizli rakibi Nvidia olabilir
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Tegra 2, flash hızlandırma, 1080p video oynatma ve gelişmiş 3D özellikleriyle sınıfının en güçlü örneği olarak gösteriliyor.


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***CoNDoR*** 9 yıl
Ne kadar at gözlüklü, araştırma yapmadan eleştiri yapan insan var forumda ya. Adam yukarda iPad için uygupama kısıtlılığı var demiş ya. AppStore'dan haberi yok sanırım :) Ayrıca multi-tasking yapılabiliyor iPhone OS'da. Bilen, araştıran, hevesli arkadaşlar rahatlıkla yapabilir. 64GB hafıza mı kısıtlı bir de?? İhtiyaca göre 16, 32, 64gb olan alınabilir ve cihazda zaten aksesuar olarak satılan kart okuyucu var 64gb bile yetmiyorsa. Hiç iPod Touch, iPhone kullanmamış biri (sahip olupta kullanmayı bilmeyip kullandığını sananlar da dahil) mobil cihazlardaki devrimin nasıl olduğunu bilemeyecektir ve iPad'deki potansiyelin farkına varamayacaktır. Herkese favori markasıyla başarılar. Ben de özenti tiplerin dilinden düşmemesi nedeniyle iPhone'dan nefret ediyordum ve kağıt üzerinde bakınca gerçekten raliplerine göre zayıf görünüyor. Ancak aletin yapabileceklerinin, kullanışlılığının, performansının sınırı yok. Bir de arkanızda cihazlarına devamlı destek veren Apple var... Bu yüzden iPad ile yarışacak alet olacağını sanmıyorum. Tegrayı gördük diğer cihazlarda :)
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DH Misafiri 9 yıl
Steve 'in amacini hala anlamamis insanlar var adamin benim cihazimda su yok bu yok derdi yok zaten oda biliyor bunu ve bile bile yapiyor usa da $ cok onemli bir sey degil aparatlar 10 $ yada 19 $ olsa bile alan cok buyuk bir kitle var ve coguda bunlari kullaniyor ( Asil amacina gelirsek tek dogru olan sey itunes ve appstore tum dunyada 3 Milyar uygulama indirilmis ve hala indirilmeye devam ediyor sadece bu rakami 1 $ ile carpin ve dusunun adam yapiyor arkasina yaslanip bir seyler icerken appstore satiyor : ) Bu tamamen zekice dusunulmus bir taktik.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler yukardaki yorumlara bakılırsa baya bişey eksikmiş..
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yusuf1985 9 yıl
teknolji olarak üstünlük değil performans değil apple kullanıcılarının istediği bu yüzden flash varmış yokmuş farketmez iphone da flash yok satılmadımı?
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gerbay 9 yıl
arkadaşlar kim söylüyor multitasking yok diye ve kim inanıyor bu tip söylentilere. Adamların satın aldığı firma zaten Cortex-A9 core işlemci geliştiriyormuş. 32 bit ARM işlemci. 8 bit lik dandik PIC MCU lar bile multitasking yapıyor. inanmayın böyle söylendilere. Bir işlemcinin multitasking yapabilmesi için interrupt desteğine sahip olması yeterlidir. Küçük MCU larda timer interrupt ı ile yapılıyor. Cortex tabanlılarda sırf multitasking yapılabilmesi için (context switching) özel interrupt bile var (context switching latency sini azaltmak için özel koymuşlar). Ondan sonrası işletim sistemine kalıyor. Üzerindeki işletim sistemi isterse multitasking yaptırır isterse yaptırmaz.
Şöyle düşünün; 80386 işlemciniz üzerinde DOS işletim sistemi çalıştığını düşünün. 80386 işlemci multitasking yapabileceği halde DOS işletim sistemi multitasking yapabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Siz aynı sisteme windows ya da OS/2 gibi bir işletim sistemi kurarsanız işletim sistemlerinin multitasking desteklemesi sayesinde multitasking nimetinden faydalanabilirsiniz.
Hal böyleyken apple ın böyle bir salaklık yapacağını düşünmüyorum. Hiç bir şey yapmasa ticari kullanım için bile bedava RTOS lar var onlardan birini alır gömer alt tarafa.
bu tür söylentilere inanmamanızı tavsiye ederim.
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bynedim 9 yıl
Ekran kalitesi, hassasiyeti ve multitouch desteği konusunda kullanıcıya farklı yollardan da olsa sağlam bir donanım verebilen her model iPad'e rakip olabilir, en azından Türkiye'de iBook veya iWork yüzünden bu cihazı tercih edecek bir kitle yok, tabi Nvidia da bu konuda donanımıyla baya ilgi çekici işler yapacak gibi duruyor. iPad'in en çok eleştirildiği noktada çözüm üretip farklı bir mantıkla başarılı olabilir..
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sotoxs 9 yıl
tamamını izleyemedim ama çinliler 6 ay önceden piyasaya sürmüşler. mac vs. tek distribütörü koc amcanın şirketi imiş. fiyatlar usa den 3 kata kadar yüksek. arkadaşları bu gerçekten üzüyor.
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ogkasa 9 yıl
arkadaşlar bu apple düşmanlığı nedir anlayamıyorum sizi gerçekten. bu apple ın ürünlerini önünüze koysalar çok ciddiyim içinizde bir heyecan uyanır . kaliteyi, ekrandaki netliği ve canlılığı görürsünüz. ve bu saydıgınız olumsuz yönlerini düşünmeden eğer böyle cihazlara yatıracak paranız varsa alırsınız hemen. Ben de apple düşmanıydım taa ki bir iphone 3gs kullanana kadar. Bende samsung omnia var özellikleri iphone 3gden daha ii diye almıstım şimdi keske almasaydım diyorum. verdiğim paraya acıyorum. Apple malzeme,kullanışlılık ve göze hitap eden donanımların en iyisini kullanıyor gerçekten. Türkiyede fiyatların böyle olduğuna bakmayın yurtdısında olsaydım apple ın ürünlerinden başka ürün kullanmazdım diyebilirim.
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Cnytkyz 9 yıl

ogkasa

arkadaşlar bu apple düşmanlığı nedir anlayamıyorum sizi gerçekten. bu apple ın ürünlerini önünüze koysalar çok ciddiyim içinizde bir heyecan uyanır . kaliteyi, ekrandaki netliği ve canlılığı görürsünüz. ve bu saydıgınız olumsuz yönlerini düşünmeden eğer böyle cihazlara yatıracak paranız varsa alırsınız hemen. Ben de apple düşmanıydım taa ki bir iphone 3gs kullanana kadar. Bende samsung omnia var özellikleri iphone 3gden daha ii diye almıstım şimdi keske almasaydım diyorum. verdiğim paraya acıyorum. Apple malzeme,kullanışlılık ve göze hitap eden donanımların en iyisini kullanıyor gerçekten. Türkiyede fiyatların böyle olduğuna bakmayın yurtdısında olsaydım apple ın ürünlerinden başka ürün kullanmazdım diyebilirim.


Aynı sekilde arastırıp omnia nın iphone dan üstün oldugunu görüp (en azından öyle sanıp ) omnia aldım iphone u kullandıgım gün sogudum sattım iphone aldım. Cihazın eksikleri var ama artılarıda var, iphone kullandıktan sonra apple ın herşeyi hosuma gitmeye basladı.. İpad de alınabilecek bir cihaz olarak geliyor bana...
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multeci 9 yıl
ya bu tablet olayı öyle leptop nettop felan gibi bişey değil sonuçta. hitap edeceği kesim itibariyle marka ismi öne çıkacaktır ve bu yüzden nvidia nın apple kadar bu işten kaymak yemesi zor.
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Centauri 9 yıl
Ipad özellikle multitouch ekranıyla bu işte son nokta.
Nvidia nın Apple karşısında durması imkansız..
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electrogod 9 yıl
Bir apple düşmanı olarak çok şaşkınım. Apple'ın rezaletlerini çok gördüm ama bu sefer gerçekten ilginç... Yani hangi akılla böyle birşey çıkardılar çözemedim...
Ama bu cihaz appstore ve itunes'un gücünü çok net bir şekilde ortaya koyacak... Bu cihazın tek avantajı (bence buda dezavantaj ama neyse) budur...
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1mpossible 9 yıl
nvidia bence ipod da göre daha saglam bi ürün çıkarıcak ipad zaten pek kullanışlı deil ne kamerası nede flaş destegi var..
Nvidia ekran kartından kaybettigi parayı tegradan kazanıcaktır büyük ihtimalle
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