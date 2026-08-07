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    Tablet pazarında ağır darbe: Satışlar düşüşte!

    Omdia'nın yayınladığı yeni rapora göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde tablet satışları dünya genelinde düştü. Tedarik sıkıntısı, markaları amiral gemisi modellere odaklanmaya itiyor.

    en çok satan tablet markaları 2026 ikinci çeyrek Tam Boyutta Gör
    Omdia'nın son araştırmasına göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam tablet satışları %10’luk düşüşle yaklaşık 35.5 milyon adede geriledi. Sektör genelindeki bu yavaşlamaya rağmen, iPad dünya genelinde en popüler seçenek olmaya devam ediyor ve %38'lik devasa bir pazar payıyla ana rakiplerini çok geride bırakıyor.

    Tablet satışları dünya genelinde %10 düştü

    tablet satışları 2026 ikinci çeyrek Tam Boyutta Gör
    Yıllar sonra ilk kez okula dönüş zamanında satışlar artmadı. Toplam sevkiyatlar darbe alırken, satışların büyük bölümünü uygun fiyatlı iPad oluşturmaya devam ediyor. Daha üst düzey Air ve mini modellerinin de katkısıyla Apple, tablet pazarında liderliğini sürdürüyor. Samsung, %13'lük düşüşle karşı karşıya kalarak yaklaşık 6 milyon satışla ikinci sıradaki yerini koruyor.

    Omdia araştırma müdürü Mukka, devam eden bileşen tedarik kısıtlamaları nedeniyle satıcıların genel olarak tablet kategorisine öncelik vermelerinin olası olmadığını söylüyor. Markaların sınırlı kaynaklarını amiral gemisi ve premium modellere odaklamaları ve portföylerini daha da premium cihazlara doğru kaydırmaları bekleniyor.

    En çok satan tablet markaları (2026 2. çeyrek)

    1. Apple: 13,459 satış - %37.8 pazar payı
    2. Samsung: 5,795 satış - %16.3 pazar payı
    3. Lenovo: 3,936 satış - %11.1 pazar payı
    4. Xiaomi: 2,843 satış - %8 pazar payı
    5. Huawei: 2,728 satış - %7.7 pazar payı
    6. Diğerleri: 6,804 satış - %19.1 pazar payı
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