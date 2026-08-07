Tablet pazarında ağır darbe: Satışlar düşüşte!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Omdia'nın son araştırmasına göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam tablet satışları %10’luk düşüşle yaklaşık 35.5 milyon adede geriledi. Sektör genelindeki bu yavaşlamaya rağmen, iPad dünya genelinde en popüler seçenek olmaya devam ediyor ve %38'lik devasa bir pazar payıyla ana rakiplerini çok geride bırakıyor.

En iyi tablet önerileri 4 ay önce eklendi

Tablet satışları dünya genelinde %10 düştü

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra ilk kez okula dönüş zamanında satışlar artmadı. Toplam sevkiyatlar darbe alırken, satışların büyük bölümünü uygun fiyatlı iPad oluşturmaya devam ediyor. Daha üst düzey Air ve mini modellerinin de katkısıyla Apple, tablet pazarında liderliğini sürdürüyor. Samsung, %13'lük düşüşle karşı karşıya kalarak yaklaşık 6 milyon satışla ikinci sıradaki yerini koruyor.

Omdia araştırma müdürü Mukka, devam eden bileşen tedarik kısıtlamaları nedeniyle satıcıların genel olarak tablet kategorisine öncelik vermelerinin olası olmadığını söylüyor. Markaların sınırlı kaynaklarını amiral gemisi ve premium modellere odaklamaları ve portföylerini daha da premium cihazlara doğru kaydırmaları bekleniyor.

En çok satan tablet markaları (2026 2. çeyrek)

Apple: 13,459 satış - %37.8 pazar payı Samsung: 5,795 satış - %16.3 pazar payı Lenovo: 3,936 satış - %11.1 pazar payı Xiaomi: 2,843 satış - %8 pazar payı Huawei: 2,728 satış - %7.7 pazar payı Diğerleri: 6,804 satış - %19.1 pazar payı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: