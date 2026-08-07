Tablet pazarında ağır darbe: Satışlar düşüşte!

Teknoloji Editörü
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Omdia'nın son araştırmasına göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam
tablet satışları %10’luk düşüşle yaklaşık 35.5 milyon adede geriledi. Sektör genelindeki bu yavaşlamaya rağmen, iPad dünya genelinde en popüler seçenek olmaya devam ediyor ve %38'lik devasa bir pazar payıyla ana rakiplerini çok geride bırakıyor.
Tablet satışları dünya genelinde %10 düştü
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Yıllar sonra ilk kez okula dönüş zamanında satışlar artmadı. Toplam sevkiyatlar darbe alırken, satışların büyük bölümünü uygun fiyatlı iPad oluşturmaya devam ediyor. Daha üst düzey Air ve mini modellerinin de katkısıyla
Apple, tablet pazarında liderliğini sürdürüyor. Samsung, %13'lük düşüşle karşı karşıya kalarak yaklaşık 6 milyon satışla ikinci sıradaki yerini koruyor.
Omdia araştırma müdürü Mukka, devam eden bileşen tedarik kısıtlamaları nedeniyle satıcıların genel olarak tablet kategorisine öncelik vermelerinin olası olmadığını söylüyor. Markaların sınırlı kaynaklarını amiral gemisi ve premium modellere odaklamaları ve portföylerini daha da premium cihazlara doğru kaydırmaları bekleniyor.
En çok satan tablet markaları (2026 2. çeyrek)
Apple: 13,459 satış - %37.8 pazar payı Samsung: 5,795 satış - %16.3 pazar payı
Lenovo: 3,936 satış - %11.1 pazar payı
Xiaomi: 2,843 satış - %8 pazar payı
Huawei: 2,728 satış - %7.7 pazar payı
Diğerleri: 6,804 satış - %19.1 pazar payı
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