Tablet'in dedikoduları bile yetti, Apple'ın borsa değeri arttı

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Apple Tablet, TabletMac yada iSlate. Apple'ın üzerinde 5 senedir çalıştığı konuşulan yeni mobil bilgisayarının kullanıcıyla ne zaman buluşacağını şu anda kestirmek gerçekten zor. Ancak son dönemde güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler bile Apple'ın borsa değerinin rekor kırmasına neden oldu.

Noel Bayramı öncesindeki son işlem günün de Apple'ın hisse değeri (AAPL) 209 dolara yükselerek son dönemdeki en yüksek değerine ulaştı. Özellikle artışı Apple Tablet'in 26 Ocak'da tanıtılacağıyla ilgili iddialardan sonra gerçekleşmesi, tabletin çıkmadan Apple'a değer kazandırdığı yorumlarına neden olurken, Apple'ın borsa değeri bu hafta içersinde +10'dan fazla artış göstermiş oldu.

Amerika'nın saygın araştırma kuruluşlarından Piper Jaffray'in analisti Gene Munster konuyla ilgili olarak Apple'ın Ocak ayı içersinde %50 ihtimalle Tablet üzerindeki örtüyü kaldıracağını iddia etmişti. Financial Times'da analisti doğrularcasına Apple'ın 26 Ocak'da özel bir etkinlik düzenlemek üzere Yerba Bueno Center for Arts'ı kiraladığını belirtmişti.