Tacens'den akıllı soğutma teknolojisine sahip yeni güç kaynağı

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Aktif ve pasif soğutmalı güç kaynaklarının yanı sıra alternatif soğutma çözümleriyle desteklenen modeller de gün ışığına çıkmaya başladı.Tacens firması tarafından hazırlanan Valeo II 600 isimli yeni güç kaynağı fanlı soğutmaya ek olarak ısı iletim teknolojisiyle de desteklenmiş durumda.

550 watt'lık yeni güç kaynağı akıllı soğutma teknolojisine sahip. Bazı ekran kartı üreticilerinin yeni nesil modellerinde kullandığı yük durumuna göre fanın devreye girdiği soğutma teknolojisinin bir benzerini Tacens firması yeni güç kaynağında uygulayarak dikkat çekmeyi hedeflemiş gibi görünüyor.

Zira yapılan açıklamalara göre, güç kaynağı belli bir yük seviyesinin üzerine çıkmadığı müddetçe 135mm'lik fan devreye girmiyor. Yani fansız olarak sessiz çalışabilen güç kaynağında herhangi bir ısı probleminin olmaması için ısı iletim teknolojisine yer verilerek güç kaynağının dışına özel blok yerleştirilmiş.

Modüler tasarımı ve beyaz fanıyla tasarım olarak ta dikkat çekmeyi hedefleyen Valeo II 600, ATX12V Ver.2.2 standardını desteklemekte. 150x158×86mm boyutlarında olan güç kaynağı, modern ekran kartlarıyla kullanılabilmek için 2x 8pin (6+2) PCIe güç konnektörüne sahip.

%85+ verimliliğe sahip olduğu belirtilen Tacens Valeo II 600 ayrıca titreşim önleyici padlere de sahip. Çift 12v rail hattına sahip olan ayrıca EPS12V 2.91 uyumluluğu ile gelen güç kaynağı özellikle sessizliğe önem veren kullanıcıları hedefliyor. Güç kaynağının yurt dışı satış fiyatı 110-120$ seviyesinde.

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