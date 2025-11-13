Giriş
    Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor

    Tachyum, 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Prodigy işlemcilerini tanıttı. 1024 çekirdek, 6 GHz hız ve 1 GB önbellek sunan çipler, Nvidia Rubin Ultra’yı geride bırakmayı hedefliyor.

    Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Çip tasarımı alanında dikkat çeken Tachyum, yeni nesil 2 nanometre Prodigy işlemci ailesini tanıttı. Henüz üretim aşamasına geçmemiş olsa da duyurulan teknik veriler oldukça merak uyandırıcı. Şirket, CPU, GPGPU ve TPU'nun işlevselliğini tek bir monolitik yongada birleştiren bu yeni çiplerin 1024 çekirdeğe, 6 GHz saat hızına ve 1 GB birleşik önbelleğe ulaşarak Nvidia’nın 2027’de çıkması beklenen Rubin Ultra GPU platformunu geride bırakacağını öne sürüyor.

    Tachyum’un uzun süredir geliştirdiği genel amaçlı Prodigy mimarisi, defalarca ertelenen ve revize edilen bir proje olarak biliniyor. Daha önce 5 nm üretim sürecinde 128 çekirdek ve 5,7 GHz hız hedeflenmiş, ardından tasarım 256 çekirdekli çiplet mimarisine dönüştürülmüştü. Ancak hiçbir versiyon ticari olarak piyasaya çıkmamıştı. Şimdi ise şirket, 2 nm sürecine geçerek planlarını önemli ölçüde büyütmüş durumda. Dolayısıyla temkinli bir heyecan söz konusu.

    Teknik özellikler hayli etkileyici

    Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni Prodigy 2nm işlemciler, tek sokette 1024 adet 64-bit çekirdek barındırabiliyor ve bu çekirdekler 6,0 GHz’e kadar çalışabiliyor. Platform, 8 soketli sistemlerde toplam 8192 çekirdek, 16 soketli yapılarda ise 16.384 çekirdek ölçeğine ulaşabiliyor.

    Çipler, Out-of-Order mimarisi üzerine inşa edilmiş ve her çevrimde 8 komut yürütme kapasitesine sahip. Her çekirdek, 128 KB komut önbelleği (I-Cache) ve 64 KB veri önbelleği (D-Cache) içeriyor. Sistemde toplam 1 GB L2+L3 önbellek bulunuyor. TDP değerleri, modeline göre 30 watt’tan 1600 watt’a kadar değişiyor.

    Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında ise DDR5-17.600 MT/s hızlarına kadar destek sunuluyor. Her soket için 24 kanal DDR5 yapılandırmasıyla 48 TB’a kadar RAM kapasitesi sağlanabiliyor. Ayrıca platform, 128 adet PCIe 7.0 hattı ve 64 PCIe kontrolcüsü desteğiyle son derece geniş I/O kapasitesi sunuyor.

    Performansta da iddialı

    Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bu veriler bir araya geldiğinde performans çıtası da oldukça yukarıya çıkıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, Prodigy 2, yapay zeka çıkarım görevlerinde 1000 PFLOPs’u aşan ilk işlemci olacak. Bu değer, Nvidia’nın Rubin Ultra platformunun sunduğu 50 PFLOPs performansın 20 katından fazla. Tachyum, Prodigy Ultimate modelinin Nvidia Rubin Ultra NVL756’ya kıyasla 21,3 kat, Prodigy Premium modelinin ise Rubin NVL144’e göre 25,9 kat daha yüksek yapay zeks raf performansı sunduğunu belirtiyor.

    Ancak tüm bu iddialar şimdilik yalnızca kağıt üzerinde. Şirket, henüz 2 nm Prodigy işlemcilerini üretim aşamasına getirmedi, yani çiplerin nihai tasarım onayı ve üretime geçiş süreci başlamadı. Yine de, kısa süre önce duyurulan 220 milyon dolarlık yatırım sayesinde bu aşamaya hazır olduklarını ifade ediyorlar.

