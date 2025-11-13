Tachyum'dan çılgın Prodigy işlemciler: 1 GB önbellekle geliyor

Tachyum’un uzun süredir geliştirdiği genel amaçlı Prodigy mimarisi, defalarca ertelenen ve revize edilen bir proje olarak biliniyor. Daha önce 5 nm üretim sürecinde 128 çekirdek ve 5,7 GHz hız hedeflenmiş, ardından tasarım 256 çekirdekli çiplet mimarisine dönüştürülmüştü. Ancak hiçbir versiyon ticari olarak piyasaya çıkmamıştı. Şimdi ise şirket, 2 nm sürecine geçerek planlarını önemli ölçüde büyütmüş durumda. Dolayısıyla temkinli bir heyecan söz konusu.
Teknik özellikler hayli etkileyici
Çipler, Out-of-Order mimarisi üzerine inşa edilmiş ve her çevrimde 8 komut yürütme kapasitesine sahip. Her çekirdek, 128 KB komut önbelleği (I-Cache) ve 64 KB veri önbelleği (D-Cache) içeriyor. Sistemde toplam 1 GB L2+L3 önbellek bulunuyor. TDP değerleri, modeline göre 30 watt’tan 1600 watt’a kadar değişiyor.
Performansta da iddialı
Ancak tüm bu iddialar şimdilik yalnızca kağıt üzerinde. Şirket, henüz 2 nm Prodigy işlemcilerini üretim aşamasına getirmedi, yani çiplerin nihai tasarım onayı ve üretime geçiş süreci başlamadı. Yine de, kısa süre önce duyurulan 220 milyon dolarlık yatırım sayesinde bu aşamaya hazır olduklarını ifade ediyorlar.