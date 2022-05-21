Lüks saat üreticisi Tag Geuer, kripto ile ödeme kabul etmeye başladı

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Kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kabul eden şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu kez bir hamle de İsviçreli lüks saat üreticisi Tag Heuer’dan geldi. Tag Heuer, kripto para birimleri ile ödeme almaya başlayacağını duyurdu..

Bunun yanında şirket, kripto ile ödeme alabilmek için BitPay ile ortaklık kurduğunu da duyurdu. Bu kapsamda şirket; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve 5 stablecoin ile toplamda 12 kripto parayı ödeme olarak kabul ediyor.

ABD’li müşterilerin alışverişleri işlem başına 10.000 dolar ile sınırlandırılacak. Minimum tutar ise yok. Şirket, bu adımı Web3’e girişin ilk adımı olarak değerlendiriyor.

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TAG Heuer CEO’su Frédéric Arnault‘un konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Lüks bir marka olarak Web3’e girişimizin mükemmellik standartlarımızı karşılamasını sağlamalıydık ve şirket içi çevik ekiplerimiz sayesinde ve BitPay’in desteğiyle bu yeni finansal dünyaya mümkün olan en iyi şekilde girebiliyoruz”

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Tag Geuer, kripto ile ödeme kabul etmeye başladı