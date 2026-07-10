Google tahmin platformlarına darbeyi vurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde giderek daha popüler olan tahmin platformlarına Google önemli bir darbe vuruyor. Polygon üzerinde Polymarket ya da Ethereum üzerinde Augur gibi tahmin platformlarının tarayıcı eklentilerine yasak geldi.

Tahmin platformlarına darbe

Firmadan yapılan açıklamaya göre Google Chrome tarayıcısı üzerinde kripto para madenciliği yapan eklentiler 1 Ağustos tarihinden itibaren yasaklanıyor. Ayrıca Polymarket ve Augur gibi gerçek para ile tahmin piyasası işleten platformların da eklentileri aynı tarihte yasaklanacak.

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Tahmin piyasaları son dönemde ilginç yapısı ile büyük ilgi görüyor. Futboldan seçimlere, konuşma metinlerine hatta gözyaşı dökmeye kadar sayısız tahminin bulunduğu piyasalar merkeziyetsiz yani merkezi bir yönetim yok. Platform sadece işlem ücreti alıyor.

Kullanıcılar bir bahis ile ilgili seçeneğe para koyduktan sonra o seçeneği hisse haline getirmiş oluyor. Hisse daha çok yatırım aldıkça değeri artıyor. Kullanıcı isterse bu hisseyi başka birisine satarak bahisten çekilebiliyor.

Bununla birlikte tahmin piyasalarına düzenleyici kurumların yaklaşımı olumlu değil. Google’ın hamlesi bunu net bir şekilde gösteriyor. Daha önce de Paribu kendi DeX ağına Polymarket piyasasını eklemiş ancak ertesi günü erişime kapatmıştı.

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