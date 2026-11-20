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Oynat GTA altı ile gündemden düşmeyen efsanevi oyun serisi Grand Theft Auto, yakında beyaz perdeye gelebilir. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA filmi projesine açık kapı bıraktı. Yüksek beklentiler nedeniyle çok seçici ve temkinli davrandıklarını belirten Zelnick, yaratıcı ekiplerini heyecanlandıracak kaliteli bir proje teklifi geldiğinde bunu kesinlikle değerlendireceklerini ifade etti. Kısacası Hollywood'dan tatmin edici bir proje gelirse, yakın gelecekte dev bir GTA filmi izleyebiliriz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Uzunca bir bekleyişin ardından nihayet bu hafta oyunseverlerle buluşan GTA 6, oyun dünyasının bu efsanevi serisini belki de hiç olmadığı kadar popüler hâle getirdi. GTA'nın şöhreti bugün artık oyun dünyasının da çok ötesine uzanmış durumda. Öyle ki moda markalarından NBA takımlarına kadar farklı alanlardan pek çok farklı girişim Rockstar Games ile ortak işler yapıyor. Hâl böyleyken Hollywood'un da bu trene atlamaması tuhaf olurdu. Nitekim bu yönde ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Take-Two CEO'su, GTA filmi için açık kapı bıraktı

Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'dan bu hafta GTA filmi hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Rockstar oyunlarını film veya diziye uyarlama konusunda ellerinden geldiğince dikkatli davrandıklarını, fakat kendi yaratıcı ekiplerini de heyecanlandıran bir proje geldiği takdirde bunu değerlendireceklerini söyledi.

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Olası bir GTA filminden beklentilerin çok yüksek olacağının altını çizen Zelnick, çıtayı bu kadar yükseğe koymuşken başarısızlık riskinin de yüksek olduğunu söyleyerek, bu yüzden fazlasıyla temkinli davrandıklarını söylüyor. Ama bu bir GTA filmine karşı oldukları anlamına gelmiyor. Aksine Zelnick, "Çok çok seçici davranıyoruz ama kapımızı da kapatmıyoruz" diyor. Yani bir Hollywood stüdyosu Rockstar ve Take-Two'yu memnun edecek kalitede bir film projesiyle çıkagelirse, yakın gelecekte pekâlâ bir Grand Theft Auto filmi görebiliriz.

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