Yapay Zeka Özeti:
- GTA altı ile gündemden düşmeyen efsanevi oyun serisi Grand Theft Auto, yakında beyaz perdeye gelebilir. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA filmi projesine açık kapı bıraktı. Yüksek beklentiler nedeniyle çok seçici ve temkinli davrandıklarını belirten Zelnick, yaratıcı ekiplerini heyecanlandıracak kaliteli bir proje teklifi geldiğinde bunu kesinlikle değerlendireceklerini ifade etti. Kısacası Hollywood'dan tatmin edici bir proje gelirse, yakın gelecekte dev bir GTA filmi izleyebiliriz.
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Take-Two CEO'su, GTA filmi için açık kapı bıraktı
Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'dan bu hafta GTA filmi hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Rockstar oyunlarını film veya diziye uyarlama konusunda ellerinden geldiğince dikkatli davrandıklarını, fakat kendi yaratıcı ekiplerini de heyecanlandıran bir proje geldiği takdirde bunu değerlendireceklerini söyledi.
Olası bir GTA filminden beklentilerin çok yüksek olacağının altını çizen Zelnick, çıtayı bu kadar yükseğe koymuşken başarısızlık riskinin de yüksek olduğunu söyleyerek, bu yüzden fazlasıyla temkinli davrandıklarını söylüyor. Ama bu bir GTA filmine karşı oldukları anlamına gelmiyor. Aksine Zelnick, "Çok çok seçici davranıyoruz ama kapımızı da kapatmıyoruz" diyor. Yani bir Hollywood stüdyosu Rockstar ve Take-Two'yu memnun edecek kalitede bir film projesiyle çıkagelirse, yakın gelecekte pekâlâ bir Grand Theft Auto filmi görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: