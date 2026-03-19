Take-Two CEO’su: “Yapay zeka, GTA gibi oyunlar yaratamaz”

Zelnick, The Game Business’e verdiği röportajda üretken yapay zeka araçlarının tek başına GTA gibi hit bir oyun yaratamayacağını vurguladı. Ona göre, bu araçlar sadece yaratım sürecinde kullanılan yardımcı birer araçtan ibaret.
“Sektörümüzün geçmişine bakıldığında, her zaman harika eğlence içerikleri yaratmak için teknolojiyi kullandık. Dolayısıyla, işleri daha iyi ve daha hızlı yapmamızı sağlayan teknolojik gelişmeler bizim için harika. Piyasanın tepkisi beni biraz şaşırttı, çünkü piyasa bunu bir şekilde yaptığımız işe yönelik bir tehdit olarak gördü, oysa yaratım araçlarının sektörümüz için faydalı olduğu oldukça açık.” diyor Zelnick.
"Büyük hitler yaratamaz"
“Bu araçlar oyun içeriği yaratmanıza yardımcı olabilir ancak hitler yaratmanıza yardımcı olmaz.” ifadelerini kullanan CEO’ya göre NBA 2K veya EA Sports FC gibi görünen içeriklerin oluşturulabileceğini ancak gerçekten büyük bir hit yaratmanın tamamen farklı bir iş ve insan yaratıcılığı gerektirdiğini aktardı.
Zelnick, özellikle Google’ın Project Genie projesi hakkında da net konuştu. Bu tür araçların, bireysel geliştiricilerin veya küçük ekiplerin Grand Theft Auto (GTA) ölçeğinde bir oyun yaratmasına imkan vermeyeceğini, bunun küçük bir ihtimali dahi olmadığını söyledi.
"Yeni araçların bir şekilde bir bireyin bir düğmeye basarak bir hit yaratmasına ve bunu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciye ulaştırmasına olanak sağlayacağı fikri, gülünç bir fikir. Eğlence sektöründe hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Şu anda [müzik sektöründe] bir komut girip profesyonelce kaydedilmiş bir şarkı almanızı sağlayan programlar var. Kulağa şarkı gibi geliyor, ama onu bir kereden fazla dinlemeye cesaret edemezsiniz. Partnerinizin doğum gününde tebrik kartı olarak göndermek için harika ama hepsi bu kadar" söyleminde bulundu.
Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur
