    Take-Two CEO’su: “Yapay zeka, GTA gibi oyunlar yaratamaz”

    Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, yapay zeka araçlarının oyun geliştirmede yardımcı olabileceğini, ancak GTA gibi hit oyunları tek başına yaratamayacağını vurguladı.

    Take-Two CEO’su: “Yapay zeka, GTA gibi oyunlar yaratamaz” Tam Boyutta Gör
    Video oyun dünyasında üretken yapay zeka ve yapay zeka tabanlı yeni araçlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle DLSS 5 tanıtımıyla birlikte bu alanda tansiyon daha da yükselmiş durumda. Bu tartışmaların ortasında Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, üretken yapay zeka geleneksel çizgisini koruyarak teknolojinin sınırlarına dikkat çekti.

    Zelnick, The Game Business’e verdiği röportajda üretken yapay zeka araçlarının tek başına GTA gibi hit bir oyun yaratamayacağını vurguladı. Ona göre, bu araçlar sadece yaratım sürecinde kullanılan yardımcı birer araçtan ibaret.

    “Sektörümüzün geçmişine bakıldığında, her zaman harika eğlence içerikleri yaratmak için teknolojiyi kullandık. Dolayısıyla, işleri daha iyi ve daha hızlı yapmamızı sağlayan teknolojik gelişmeler bizim için harika. Piyasanın tepkisi beni biraz şaşırttı, çünkü piyasa bunu bir şekilde yaptığımız işe yönelik bir tehdit olarak gördü, oysa yaratım araçlarının sektörümüz için faydalı olduğu oldukça açık.” diyor Zelnick.

    "Büyük hitler yaratamaz"

    “Bu araçlar oyun içeriği yaratmanıza yardımcı olabilir ancak hitler yaratmanıza yardımcı olmaz.” ifadelerini kullanan CEO’ya göre NBA 2K veya EA Sports FC gibi görünen içeriklerin oluşturulabileceğini ancak gerçekten büyük bir hit yaratmanın tamamen farklı bir iş ve insan yaratıcılığı gerektirdiğini aktardı.

    Zelnick, özellikle Google’ın Project Genie projesi hakkında da net konuştu. Bu tür araçların, bireysel geliştiricilerin veya küçük ekiplerin Grand Theft Auto (GTA) ölçeğinde bir oyun yaratmasına imkan vermeyeceğini, bunun küçük bir ihtimali dahi olmadığını söyledi.

    Açıklamalarına devam eden Zelnick, “Yeni araçların bir şekilde bir bireyin bir düğmeye basarak bir hit yaratmasına ve bunu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciye ulaştırmasına olanak sağlayacağı fikri, gülünç bir fikir. Eğlence sektöründe hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Şu anda [müzik sektöründe] bir komut girip profesyonelce kaydedilmiş bir şarkı almanızı sağlayan programlar var. Kulağa şarkı gibi geliyor, ama onu bir kereden fazla dinlemeye cesaret edemezsiniz. Partnerinizin doğum gününde tebrik kartı olarak göndermek için harika ama hepsi bu kadar” söyleminde bulundu.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

