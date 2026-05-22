Take-Two'dan dev GTA 6 tahmini: Şirket tarihinin en büyük yılı olabilir

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI daha çıkmadan oyun sektörünün finansal dengelerini değiştirmeye başladı. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, 2027 mali yılı için rekor seviyede gelir beklediğini açıkladı. Şirketin tahminlerine göre toplam net gelir 7,9 milyar ila 8,1 milyar dolar arasında olacak.

Şirket tarihinin en büyük yılı olabilir

Paylaşılan finansal rapora göre bu büyümenin en büyük nedeni GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek olması. Şirket, özellikle oyunun satış performansı ve oyun içi harcamaların gelir tarafında büyük katkı sağlayacak. Ayrıca 2027 mali yılı için net rezervasyonların 8 milyar ila 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu rakamın yaklaşık yüzde 65'inin ise "recurrent consumer spending" olarak tanımlanan tekrar eden kullanıcı harcamalarından oluşacağı belirtiliyor. Başka bir ifadeyle şirket, oyun içi satın alımlar ve dijital içeriklerden 5,2 ila 5,3 milyar dolar arasında gelir hedefliyor.

Şirketin açıklamasında, GTA 6'nın yanı sıra mevcut oyun portföyünün de büyümeye katkı sağlayacağı paylaşıldı. Ancak finansal beklentilerin merkezinde açık ara GTA 6 öne çıkıyor. Take-Two, yeni mali yılda net rezervasyon tarafında yaklaşık yüzde 20 büyüme bekliyor.

Öte yandan şirketin operasyonel nakit akışında da ciddi artış bekleniyor. Take-Two, 2027 mali yılında 1 milyar doların üzerinde operasyonel nakit üretmeyi hedefliyor. Bu rakam geçen yıla kıyasla yaklaşık 400 milyon dolarlık artış anlamına geliyor.

Kaçıranlar için GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X / Xbox Series S için çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş süreci henüz başlamadı ancak Take-Two, pazarlama çalışmalarının yakında hız kazanacağını doğruladı.

