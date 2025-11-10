Giriş
    Take-Two, GTA 5 satışlarını açıkladı: En çok satan ikinci oyun

    Take-Two, GTA serisinin güncel satış verilerini açıkladı. GTA 5, bugüne kadar 220 milyon kopya satarak 10,2 milyar dolar gelir elde etti ve tarihin en çok satan ikinci oyunu oldu.

    Take-Two, GTA 5 satışlarını açıkladı: En çok satan ikinci oyun Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 2025'in ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Raporda Grand Theft Auto serisinin toplam satışları ve gelirleri de paylaşıldı. 12 yıllık geçmişine rağmen GTA 5, en çok satan oyunlar sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

    12 yılda 10,2 milyar dolar kazandırdı

    Take-Two’nun açıkladığı verilere göre, GTA 5 bugüne kadar 220 milyon kopya satmayı başardı. Oyunun toplam kazancı ise 10,22 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelir, GTA 5'in yanı sıra GTA Online üzerinden yapılan oyun içi işlemler ve yeniden düzenlenmiş üçleme paketi olan GTA: The Trilogy – Definitive Edition satışlarından da elde edildi.

    Take-Two, GTA 5 satışlarını açıkladı: En çok satan ikinci oyun Tam Boyutta Gör
    Seri genelinde toplam 460 milyon adet Grand Theft Auto oyunu satılmış durumda. GTA 5, bu rakamın neredeyse yarısını tek başına oluşturuyor ve tarihin en çok satan ikinci oyunu konumunda yer alıyor. Ayrıca, GTA: The Trilogy – Definitive Edition 30 milyondan fazla satışla şirketin en başarılı remaster projelerinden biri haline geldi.

    Rockstar, GTA 6'nın Kasım 2026’ya ertelenmesinin ardından oyuncu ilgisini canlı tutmak için farklı adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda GTA 5 tekrar PlayStation Plus kataloğuna eklenirken, GTA Online'da yıl sonu promosyonları artacak. Ancak yeni oyuna kadar GTA V satışlarının daha da artacağını söyleyelim.

