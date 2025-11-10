Take-Two, GTA 5 satışlarını açıkladı: En çok satan ikinci oyun

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 2025'in ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Raporda Grand Theft Auto serisinin toplam satışları ve gelirleri de paylaşıldı. 12 yıllık geçmişine rağmen GTA 5, en çok satan oyunlar sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

12 yılda 10,2 milyar dolar kazandırdı

Take-Two’nun açıkladığı verilere göre, GTA 5 bugüne kadar 220 milyon kopya satmayı başardı. Oyunun toplam kazancı ise 10,22 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelir, GTA 5'in yanı sıra GTA Online üzerinden yapılan oyun içi işlemler ve yeniden düzenlenmiş üçleme paketi olan GTA: The Trilogy – Definitive Edition satışlarından da elde edildi.

Tam Boyutta Gör Seri genelinde toplam 460 milyon adet Grand Theft Auto oyunu satılmış durumda. GTA 5, bu rakamın neredeyse yarısını tek başına oluşturuyor ve tarihin en çok satan ikinci oyunu konumunda yer alıyor. Ayrıca, GTA: The Trilogy – Definitive Edition 30 milyondan fazla satışla şirketin en başarılı remaster projelerinden biri haline geldi.

GTA 6'yı ertelemenin bedeli yarım milyar dolar 20 sa. önce eklendi

Rockstar, GTA 6'nın Kasım 2026’ya ertelenmesinin ardından oyuncu ilgisini canlı tutmak için farklı adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda GTA 5 tekrar PlayStation Plus kataloğuna eklenirken, GTA Online'da yıl sonu promosyonları artacak. Ancak yeni oyuna kadar GTA V satışlarının daha da artacağını söyleyelim.

