Take-Two, GTA 5 satışlarını açıkladı: En çok satan ikinci oyun

12 yılda 10,2 milyar dolar kazandırdı
Take-Two’nun açıkladığı verilere göre, GTA 5 bugüne kadar 220 milyon kopya satmayı başardı. Oyunun toplam kazancı ise 10,22 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelir, GTA 5'in yanı sıra GTA Online üzerinden yapılan oyun içi işlemler ve yeniden düzenlenmiş üçleme paketi olan GTA: The Trilogy – Definitive Edition satışlarından da elde edildi.
Rockstar, GTA 6'nın Kasım 2026'ya ertelenmesinin ardından oyuncu ilgisini canlı tutmak için farklı adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda GTA 5 tekrar PlayStation Plus kataloğuna eklenirken, GTA Online'da yıl sonu promosyonları artacak. Ancak yeni oyuna kadar GTA V satışlarının daha da artacağını söyleyelim.
