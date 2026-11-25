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Oynat Take-Two, GTA 6'yı bilgisayara uyarlamaya çalışan 3 binden fazla GitHub projesini telif ihlali gerekçesiyle kaldırttı. Sızdırılan Xbox kodlarını kullanan geliştiriciler yasal müdahalelere rağmen süreci özel gruplara taşıdı. Işın izleme gibi sistemlerin denendiği çalışmalarda oyunun ilk görevlerine kadar ulaşıldı. Ancak projeler şu an sadece 2 ila 5 FPS hızında çalışabiliyor. Rockstar Games cephesinden henüz resmi bir PC sürümü duyurusu gelmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, GTA 6'nın PC platformunda çalıştırılmasına yönelik topluluk projelerine karşı harekete geçti. 24 Kasım tarihli DMCA başvurusu sonucunda GitHub, Leonida adlı depoyu ve bununla bağlantılı 3.007 projeyi erişime kapattı. Ancak bu hamle, oyunu PC'de çalıştırmaya yönelik çalışmaları durdurmuş değil. Aksine bazı geliştirici grupları, çalışmaları özel topluluklara taşımaya başladı.

GTA 6, PC'de 2-5 FPS hızında çalıştırıldı

Take-Two'nun başvurusunda, söz konusu projelerin sızdırılan Xbox Series sürümünü temel alarak telif hakkı ihlalini kolaylaştırdığı öne sürüldü. Kaçıranlar için binlerce kişi GTA 6'nın PC portu çalışmalarını Discord ve diğer platformlarda takip etmeye başlamıştı. GitHub müdahalesinin ardından ise bazı ekipler kaynak kodlarını paylaşmayı bırakarak geliştirme sürecini kapalı gruplara taşıdı.

Şu an için PortVIWatch tarafından takip edilen 35 farklı projeden en az altısının etkileşimli oynanış aşamasına ulaştığı belirtiliyor. Öyle ki bazı geliştiriciler, Lucia'nın başlangıç bölümünü tamamlayarak Jason'ın "Gone Fishing" adlı ilk görevine kadar ilerlemiş durumda. Bu çalışmalar kapsamında gölgelendirici çevirisi, dokular, karakter modelleri ve kontrolcü girişleri gibi temel sistemlerin çalıştırıldığı belirtiliyor.

Hatta bazı projelerde ışın izleme (ray tracing) de devreye alındı. En dikkat çekici örneklerden birinde ise, konsol sürümüne yakın görüntü kalitesi elde edildi ancak oyun yalnızca 3 FPS hızında çalışıyor. Buna yönelik topluluğun paylaştığı genel ilerleme oranı yüzde 64,2 seviyesinde.

Rockstar'ın müdahalesi geliştirmeyi durdurabilecek mi?

Şu anki çalışmaların önündeki en büyük engeller performans, görüntü doğruluğu ve kararlılık olarak sıralanıyor. Oyunun bazı bölümlerinin çalıştırılabilmesi, GTA 6'nın PC'de sorunsuz oynanabildiği anlamına gelmiyor. Henüz tüm oyunu kabul edilebilir performans ve kararlılıkla çalıştırabilen bağımsız olarak doğrulanmış bir sürüm bulunmuyor.

Öte yandan Xbox sürümüne ait çalıştırılabilir dosyanın internete sızmasının üzerinden henüz iki gün geçmeden bu seviyeye ulaşılması, topluluk çalışmalarının ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Take-Two'nun açık depoları kaldırma girişimi de geliştiricilerin çalışmalarını özel gruplara taşımasına neden olmuş görünüyor.

GTA 6 PC'de çalıştırıldı: İlk görüntüler paylaşıldı! 1 gün önce eklendi

Rockstar Games'in GTA 6 için resmi bir PC sürümü duyurusu bulunmuyor. Dolayısıyla topluluk tarafından yürütülen bu çalışmalar, oyunun PC platformuna resmen geleceği veya mevcut projelerin tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

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Take-Two, GTA 6 PC projelerine savaş açtı: Oyun 5 FPS'e ulaştı

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