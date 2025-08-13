Take-Two patronu, GTA 6'nın ertelenme ihtimali ve yeni Rockstar oyunları hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Rockstar Games, normalde bu yıl çıkması beklenen GTA 6'nın yeni çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak açıkladı açıklamasına ama pek çok kişi oyunun bu tarihe de yetişmeyebileceğini düşünüyor. Oluşan muazzam beklentiyi karşılayabilmek için kusursuz bir oyun çıkarması gereken Rockstar Games, daha önce Red Dead Redemption 2'de yaptığı gibi GTA 6'yı da ikinci kez erteleyebilir. En azından bu ihtimal hâlâ gündemde. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde CNBC'ye konuşan Take-Two patronu Strauss Zelnick'e de bu konu soruldu.

Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'nun patronu, GTA 6'yi bir daha ertelemek zorunda kalmayacakları konusunda Rockstar Games'e güvendiğini söyledi. "(Oyunun bu tarihte çıkacağına) inancım çok, çok yüksek." diyen Zelnick, sözlerine şöyle devam etti: "Beklentileri şişirmemeye çalışıyoruz. Rockstar'ın bütün stratejisi, oluşan olağanüstü beklentileri karşılamak, hatta bunları aşmak üzerine kurulu. Hedeflerinin bu olduğunu biliyorum. Harika bir oyun olacağını biliyorum." Zelnick'in bu açıklaması, GTA 6'yı bir an önce oynamak isteyen oyunseverler için umut verici.

Rockstar Games Çok Sayıda Proje Üzerinde Çalışıyor

Rockstar Games ekibi son dönemde GTA 6 üzerinde yoğunlaşmış olsa da bu stüdyonun başka oyunlara hiç zaman ayırmadığı anlamına geliyor. Aksine Strauss Zelnick, Rockstar'ın şu anda çok sayıda oyun üzerinde çalıştığını söylüyor.

Zelnick bu oyunların hangilerini detaylandırmamış olsa da daha önce gelen haberler bir GTA 4 remaster'ının yolda olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonunun hazırlandığı da uzun süredir konuşuluyor. Rockstar ayrıca Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımları için Remedy ile birlikte çalışıyor. Bu projelerden bazıları yıl bitmeden resmi olarak duyurulmuş olabilir. Hatta GTA 4 Remastered'ın 2025 bitmeden oyunseverlerle buluşma ihtimali de var. Yani anlayacağınız önümüzdeki bir yıl Rockstar Games için oldukça hareketli geçecek.

