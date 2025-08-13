Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Take-Two patronu, GTA 6'nın ertelenme ihtimali ve yeni Rockstar oyunları hakkında konuştu

    Son olarak 26 Mayıs 2026'da çıkacağı açıklanan GTA 6 bir kez daha ertelenebilir mi? Bir süredir gündemde olan bu soru, Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'nun patronuna soruldu.

    GTA 6 Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, normalde bu yıl çıkması beklenen GTA 6'nın yeni çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak açıkladı açıklamasına ama pek çok kişi oyunun bu tarihe de yetişmeyebileceğini düşünüyor. Oluşan muazzam beklentiyi karşılayabilmek için kusursuz bir oyun çıkarması gereken Rockstar Games, daha önce Red Dead Redemption 2'de yaptığı gibi GTA 6'yı da ikinci kez erteleyebilir. En azından bu ihtimal hâlâ gündemde. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde CNBC'ye konuşan Take-Two patronu Strauss Zelnick'e de bu konu soruldu.

    Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'nun patronu, GTA 6'yi bir daha ertelemek zorunda kalmayacakları konusunda Rockstar Games'e güvendiğini söyledi. "(Oyunun bu tarihte çıkacağına) inancım çok, çok yüksek." diyen Zelnick, sözlerine şöyle devam etti: "Beklentileri şişirmemeye çalışıyoruz. Rockstar'ın bütün stratejisi, oluşan olağanüstü beklentileri karşılamak, hatta bunları aşmak üzerine kurulu. Hedeflerinin bu olduğunu biliyorum. Harika bir oyun olacağını biliyorum." Zelnick'in bu açıklaması, GTA 6'yı bir an önce oynamak isteyen oyunseverler için umut verici.

    Rockstar Games Çok Sayıda Proje Üzerinde Çalışıyor

    Rockstar Games ekibi son dönemde GTA 6 üzerinde yoğunlaşmış olsa da bu stüdyonun başka oyunlara hiç zaman ayırmadığı anlamına geliyor. Aksine Strauss Zelnick, Rockstar'ın şu anda çok sayıda oyun üzerinde çalıştığını söylüyor.

    Zelnick bu oyunların hangilerini detaylandırmamış olsa da daha önce gelen haberler bir GTA 4 remaster'ının yolda olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonunun hazırlandığı da uzun süredir konuşuluyor. Rockstar ayrıca Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımları için Remedy ile birlikte çalışıyor. Bu projelerden bazıları yıl bitmeden resmi olarak duyurulmuş olabilir. Hatta GTA 4 Remastered'ın 2025 bitmeden oyunseverlerle buluşma ihtimali de var. Yani anlayacağınız önümüzdeki bir yıl Rockstar Games için oldukça hareketli geçecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aküsü biten arabanın kapısı nasıl açılır sinyalci ne demek telegram numarasız kişi bulma tip puanlama iphone 14 pro max e-sim sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum