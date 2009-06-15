takeMS, mem.line serisi harici depolama sürücülerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi takeMS farklı çevre koşullarına dayanıklı mem.line serisi harici depolama sürücülerini duyurdu. 19 x 138 x 80 mm boyutlarındaki yeni sürücülerin Alüminyum tabanlı özel kasaları sayesinde darbeye karşı korumalı oldukları belirtiliyor. 160GB, 250GB, 320GB, 400GB ve 500GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulacak olan 2.5-inç boyutundaki USB 2.0 uyumlu harici sürücülerin okuma/yazma hızları ise 30MB/sn olarak belirlenmiş.

Su geçirmez taşıma çantası ile geleceği belirtilen yeni sürücülerin kısa süre içerisinde satışa sunulmaları bekleniyor.

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