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    Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et!

    StarLadder ve Publishme ortaklığında düzenlenen Gamestars Brawl Stars Ligi için geri sayım başladı! Son başvuru tarihi 14 Mart 2021
    03 Mart 2021, 18:15 (Güncellendi, 04 Mart, 10:52)
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    Oyunlar
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    Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et!
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    2011 yılından bu yana düzenlediği global oyun organizasyonları ile oyunun en iyilerini aynı çatı altında toplayan Starladder, bu kez Gamestars Brawl Stars ile oyunun yıldızlarını bir araya getiriyor.

    Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan en iyi Brawl Stars takımlarına ev sahipliği edecek Gamestars Brawl Stars organizasyonu, 32 takımlık ulusal liglerden oluşacak. Liglerin kazananları toplam 42.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Ulusal liglerin en başarılı 16 takımı ise uluslararası finalde ülkelerini temsil edecek.

    Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bu 9 ülkenin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinden diğer ülkeler de Wild Card mücadelelerinde Brawl Stars rekabetine ortak olabilecek.

    Son başvuru tarihi 14 Mart 2021

    Gamestars Brawl Stars Ligi’nin birinci sezonundaki tüm mücadeleler, COVID-19 tedbirleri gereğiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. 15-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, 19 Nisan tarihinde global arenaya taşınacak. 19 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında sürecek Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi, 26-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek final müsabakaları ile son bulacak.

    Ulusal lig için katılım sınırının olmadığı Gamestars Brawl Stars Ligi’nde son başvuru tarihi 14 Mart 2021. Bu eşsiz rekabete ortak olmak ve uluslararası platformda ülkeni temsil etmek istiyorsan takımını kurup ‘’Ben de varım’’ diyebilirsin.

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    Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde yerinizi almak için  bu linkten  kayıt oluşturabilirsiniz.

    Turnuva ve katılım koşulları için  linki  ziyaret edebilirsiniz.

    Uluslararası Gamestars Brawl Stars müsabakalarından haberdar olmak ve  tüm müsabakaları canlı takip edebilmek için  resmi web sitesini  ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz:

    http://facebook.com/GamestarsBS
    YouTube.com/GamestarsBS
    Instagram.com/GamestarsBS
    Twitter.com/GamestarsBS
    TikTok.com/@Gamestars_BS
    Discord.com/GamestarsBrawlStarsServer

    Publishme hakkında:

    Publishme, Türkiye ve MENA'da değer odaklı ve profesyonel bir yaklaşımla, oyun şirketlerinin ve markalarının ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye odaklanan tam donanımlı bir publishing ajansıdır. Supercell, Activision, Garena ve MY.Games gibi global oyun şirketlerinin Türkiye ve bölgedeki en büyük yardımcısı olan Publishme, kısaca oyunun olduğu her yerde müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.

    StarLadder hakkında:

    2011 yılında faaliyetlerine başlayan StarLadder, dünyanın önde gelen turnuva organizatörlerindendir. İlk kez StarSeries turnuvalarıyla tanınmaya başlanan şirket, önde gelen oyun geliştiricileri, küresel sponsorlar ve medya platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. Şirket Brawl Stars’ın yanı sıra, Clash Royale, CS:GO, Dota 2, PUBG ve StarCraft gibi dünyaca ünlü oyunlarda da global turnuvalar düzenlemektedir.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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