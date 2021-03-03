Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et!

Tam Boyutta Gör

2011 yılından bu yana düzenlediği global oyun organizasyonları ile oyunun en iyilerini aynı çatı altında toplayan Starladder, bu kez Gamestars Brawl Stars ile oyunun yıldızlarını bir araya getiriyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan en iyi Brawl Stars takımlarına ev sahipliği edecek Gamestars Brawl Stars organizasyonu, 32 takımlık ulusal liglerden oluşacak. Liglerin kazananları toplam 42.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Ulusal liglerin en başarılı 16 takımı ise uluslararası finalde ülkelerini temsil edecek.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bu 9 ülkenin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinden diğer ülkeler de Wild Card mücadelelerinde Brawl Stars rekabetine ortak olabilecek.

Son başvuru tarihi 14 Mart 2021

Gamestars Brawl Stars Ligi’nin birinci sezonundaki tüm mücadeleler, COVID-19 tedbirleri gereğiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. 15-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, 19 Nisan tarihinde global arenaya taşınacak. 19 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında sürecek Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi, 26-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek final müsabakaları ile son bulacak.

Ulusal lig için katılım sınırının olmadığı Gamestars Brawl Stars Ligi’nde son başvuru tarihi 14 Mart 2021. Bu eşsiz rekabete ortak olmak ve uluslararası platformda ülkeni temsil etmek istiyorsan takımını kurup ‘’Ben de varım’’ diyebilirsin.

İlginizi Çekebilir

Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021

Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde yerinizi almak için bu linkten kayıt oluşturabilirsiniz.

Turnuva ve katılım koşulları için linki ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Gamestars Brawl Stars müsabakalarından haberdar olmak ve tüm müsabakaları canlı takip edebilmek için resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz:

http://facebook.com/GamestarsBS

YouTube.com/GamestarsBS

Instagram.com/GamestarsBS

Twitter.com/GamestarsBS

TikTok.com/@Gamestars_BS

Discord.com/GamestarsBrawlStarsServer

Publishme hakkında:

Publishme, Türkiye ve MENA'da değer odaklı ve profesyonel bir yaklaşımla, oyun şirketlerinin ve markalarının ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye odaklanan tam donanımlı bir publishing ajansıdır. Supercell, Activision, Garena ve MY.Games gibi global oyun şirketlerinin Türkiye ve bölgedeki en büyük yardımcısı olan Publishme, kısaca oyunun olduğu her yerde müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.

StarLadder hakkında:

2011 yılında faaliyetlerine başlayan StarLadder, dünyanın önde gelen turnuva organizatörlerindendir. İlk kez StarSeries turnuvalarıyla tanınmaya başlanan şirket, önde gelen oyun geliştiricileri, küresel sponsorlar ve medya platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. Şirket Brawl Stars’ın yanı sıra, Clash Royale, CS:GO, Dota 2, PUBG ve StarCraft gibi dünyaca ünlü oyunlarda da global turnuvalar düzenlemektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.