Taksilere kredi kartı zorunluluğu geliyor: Resmi Gazete’de yayımlandı

Taksi Mali Cihazlar, taksimetre ile eş zamanlı çalışacak şekilde tasarlandı. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işlem başlatıyor, yolculuk sona erdiğinde ise ücret bilgisi doğrudan taksimetreden Taksi Mali Cihaz’a aktarılıyor. Yolculuk sonunda fiş ve e-belge düzenleniyor. Yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılıyor ve elle tutar girişi yapılamıyor. Böylece gelirlerin eksik beyan edilmesinin önüne geçilecek. Taksilerdeki vergi kaçağı engellenecek.
Tüm taksilerde kartlı ödeme seçeneği sunulacak
Yeni düzenleme ile birlikte kartlı ödeme kabulü zorunlu hale geldi. Tüm kartlı tahsilat işlemleri yalnızca Taksi Mali Cihaz üzerinden yapılacak. Bağımsız bir POS cihazı ile ödeme alınamayacak. Kartla yapılacak ödemelerde, yolculuk ücreti otomatik olarak taksimetreden Taksi Mali Cihaz’a iletilecek. Müşteriler dilediği kredi kartı veya banka kartı ile cihaza ödeme yapabilecek. Müşterilere kartlı ödemelerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Son tarih 1 Eylül 2026
Taksicilerin en geç 1 Eylül 2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihaz'a geçiş yapması gerekiyor. Cihazın kullanılmaya başlanmasının ardından en fazla 15 gün içinde kartlı ödeme için banka entegrasyonu tamamlanacak.
