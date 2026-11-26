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Oynat Rockstar’ın büyük merakla beklenen oyunu GTA 6, konsollarda yaşanan ciddi donanım sorunlarıyla gündeme geldi. PlayStation 5 oyuncuları yoğun çökme ve donma problemleri yaşarken, canlı yayında konsolundan duman çıkan yayıncılar bile oldu. Oyunun yüksek sistem gereksinimi konsolları aşırı ısınmaya zorlarken, benzer çökme haberleri az sayıda da olsa Xbox tarafında da görülüyor. Oyuncular şimdi Rockstar'dan gelecek acil bir performans yaması bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollara çıkış yaptı, bir haftadan kısa bir süre sonra de PS5’te çökme, ani kapanmalar ve hatta tamamen bozulan konsollarla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Son olarak, iki Twitch yayıncısının yayın sırasında konsolları arızalandı.

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Konsollar kullanılamaz hale geldi

Yayıncı shivjam, GTA 6 oynarken oyununun çöktüğünü gösteren bir video paylaştı. Videoda oyunun tamamen donduğu ve Jason ve Lucia'nın üzerinde GPU arızasıyla tutarlı garip grafiksel bozulmalar olduğu görülüyor. Yayıncı, PS5’inin içini göstererek tozlu ya da kirli olmadığını ve konsolun serin kalması için yeterli hava akışı aldığını gösteriyor. Bir başka yayıncı olan JoJoJosiah da Twitter'da deneyimini paylaşarak, GTA VI oynarken canlı yayında PS5'inin duman çıkarmaya başladığını açıkladı.

Çökme sorunları da yaygın

Kullanıcılar da GTA 6 oynarken benzer çökme sorununu yaşadıklarını ve CE-108255-1 hata kodunu aldıklarını bildiriyor. Konsolu kapatıp iç donanımı temizlemek bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir ancak PS5 oyuncularının Rockstar'dan bir yama beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

PS5 ile sınırlı değil, Xbox'ta da yaşanıyor

Rockstar, GTA 6'nın PS5'te en iyi şekilde oynandığını öne sürmüştü, bazı kişiler oyunu oynamak için yepyeni PS5 konsolu bile satın aldı. Ancak, GTA 6'nın devasa ve karmaşık dünyasının gerektirdiği yoğun kaynak kullanımı, mevcut nesil donanımı sınırlarına kadar zorluyor gibi görünüyor. PS5'teki kadar yaygın olmasa da, bazı Xbox kullanıcıları da GTA 6 oynarken çökmeler yaşadıklarını ve oyunu uzun süre oynadıktan sonra Xbox konsollarını tekrar açmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor.

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Talihsiz GTA 6 yayını: PS5 duman çıkardı!

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