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    Tam otonom sürüş devredeyken kaza yapan Tesla ikiye ayrıldı: İşte görüntüler

    Washington'da meydana gelen trafik kazasında, otonom sürüş modunda seyreden bir Tesla aniden karşı şeride geçerek Cadillac Escalade ile çarpıştı. Kazada Tesla'nın arka bölümü gövdeden tamamen koptu.

    Tam otonom sürüş devredeyken kaza yapan Tesla ikiye ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Çarşamba günü Washington eyaletinin Issaquah kentinde ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Polis incelemesine göre FSD (Denetimli Tam Otonom Sürüş) modunda ilerleyen bir Tesla Model X, aniden karşı şeride yönelerek karşı yönden gelen bir Cadillac Escalade ile çarpıştı.

    Tesla, karşı yönden gelen SUV ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki hendeğe savruldu. Tanık ifadelerine göre aracın ağırlığı, hızı ve hendeğe düşmesinin etkisiyle Tesla'nın arka kısmının yaklaşık üçte biri gövdeden tamamen koptu. Ağır hasara rağmen kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

    Tam otonom sürüş devredeyken kaza yapan Tesla ikiye ayrıldı Tam Boyutta Gör

    Denetimli sürüşte sorumluluk sürücüde

    Kazanın ardından yapılan polis incelemesinde, sürücünün olay anında FSD (Tam Otonom Sürüş) sistemini kullandığı doğrulandı. Ancak yetkililer, Tesla'nın bu sistem için kullandığı "Supervised" (Denetimli) ifadesinin kritik bir ayrım olduğunu vurguluyor.

    Tesla, sistemin tam otonom olmadığını ve sürücünün yolu sürekli takip ederek gerektiğinde kontrolü ele alması gerektiğini açıkça belirtiyor. Federal güvenlik kılavuzları da benzer şekilde, bu tür sürücü destek sistemlerinin yasal sürüş sorumluluğunu kişiden almadığının altını çiziyor.

    Tam otonom sürüş devredeyken kaza yapan Tesla ikiye ayrıldı Tam Boyutta Gör

    Soruşturma verilere odaklanacak

    Issaquah polisi kazayla ilgili sorumluluk hatırlatmasını yinelerken, soruşturmanın bir sonraki aşamasında aracın yazılım versiyonu, telemetri verileri, hızı ve sürücünün müdahale edip etmediği gibi teknik detayların incelenmesi bekleniyor. Aracın neden aniden şerit değiştirdiğine dair verilerin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı ise henüz net değil.

    Uzmanlar, Tesla sahiplerini Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemine aşırı güvenmemeleri konusunda uyarıyor. Ellerin her zaman direksiyonda tutulması ve sistemin beklenmedik manevralarına karşı sürücünün anında müdahale etmeye hazır olması hayati önem taşıyor. Tesla'nın kendi kullanıcı kılavuzunda da FSD özelliğinin aracı otonom hale getirmediği, sürücünün aktif denetiminin zorunlu olduğu ve hız ile kontrol sorumluluğunun her zaman sürücüde olduğu açıkça belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.facebook.com/IssaquahPolice/posts/on-july-29-2026-issaquah-police-officers-responded-to-the-500-block-of-newport-w/1058869553365049/ https://www.king5.com/article/news/local/police-tesla-swerved-oncoming-issaquah-traffic-self-driving-system/281-bf2b9f7e-f7c5-469d-abf1-a7cd34e52639
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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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