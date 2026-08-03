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    Tam renkli gece görüşü geliştirildi: Yeşil görüntü dönemi bitiyor

    Bilim insanları, kızılötesi ışığı tam renkli görüntüye dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Yeni sistem sayesinde geleneksel yeşil tonlu görüş dönemi bitebilir.

    yeni nesil gece görüşü Tam Boyutta Gör
    Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, gece görüş cihazlarında kullanılan kızılötesi ışığı tam renkli görüntüye dönüştürebilen deneysel bir sistem geliştirdi. Araştırmacılar, bu sayede klasik gece görüş cihazlarının sunduğu tek renkli görüntünün ötesine geçmeyi hedefliyor.

    Artık sadece yeşil görünmeyecek

    Mevcut gece görüş sistemleri, farklı kızılötesi ışıkları algılasa da bunları çoğunlukla yalnızca parlaklık farklarıyla gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar genellikle yeşil tonların hakim olduğu görüntüler görüyor. Yeni yaklaşım ise ışığın özelliklerini doğrudan farklı renklere çevirerek daha fazla görsel bilgi sunuyor.

    Tam renkli gece görüşü geliştirildi: Yeşil görüntü dönemi bitiyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bunun için cıva tellür kuantum noktaları ve çift katmanlı OLED ekran kullandı. Sistem, gelen kızılötesi ışığın dalga boyu ve gücüne göre farklı renkler üretiyor. Zayıf sinyaller daha çok kırmızı tonlarında görünürken sinyal güçlendikçe görüntüye camgöbeği renkleri de ekleniyor. Böylece kullanıcı yalnızca nesnenin parlaklığını değil, kızılötesi ışığın özelliklerini de renkler sayesinde ayırt edebiliyor. Araştırma ekibi, bu yöntemin geleneksel gece görüş sistemlerine kıyasla çok daha küçük kızılötesi ışık farklarını ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

    23 gramlık gözlük prototipi üretildi

    Teknolojiyi göstermek için yalnızca 23 gram ağırlığında, gözlük şeklinde bir prototip hazırlandı. Yarı saydam yapıya sahip cihaz, kullanıcının hem normal görüşünü hem de renkli kızılötesi görüntüyü aynı anda görmesine imkan tanıyor.

    Tam renkli gece görüşü geliştirildi: Yeşil görüntü dönemi bitiyor Tam Boyutta Gör
    Laboratuvar testlerinde sistem, kısa dalga kızılötesi ışık altında basit şekilleri ve hareket eden nesneleri net şekilde görüntülemeyi başardı. Cihaz ayrıca istenirse kızılötesi görüntüyü normal görüntünün üzerine ekleyebiliyor veya yalnızca kızılötesi görüntü gösterecek şekilde çalışabiliyor.

    Araştırmacılar geliştirdikleri sistemi yalnızca görüntüleme açısından değil, biyolojik etkileri bakımından da test etti. Deneylerde cihazdan geçirilen kızılötesi ışığın, görünür ışığa tepki veren laboratuvar hücrelerini uyardığı görüldü. Buna ek olarak farelerde beyin aktivitesi, insan gönüllülerde ise retina tepkileri kaydedildi. Aynı kızılötesi ışık doğrudan uygulandığında ise bu etkiler gözlenmedi.

    Henüz kullanıma hazır değil

    Araştırmacılar, teknolojinin şimdilik erken aşamada olduğunu vurguluyor. Deneyler kontrollü laboratuvar ortamlarında gerçekleştirildiği için sistemin gerçek hayattaki performansı henüz bilinmiyor.

    Ayrıca prototipin çalışması için harici güç kaynağı gerekiyor. Kullanılan cıva tellürür malzemesinin uzun vadeli güvenliği konusunda da henüz bir değerlendirme bulunmuyor.

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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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