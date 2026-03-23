    Tamamen elektrikli Toyota C-HR+ Avrupa'da piyasaya çıktı: 607 km menzil ve 343 beygir güç

    Japon otomotiv devi Toyota, Avrupa pazarı için tamamen elektrikli yeni C-HR+ modelini piyasaya sürdü. Müşteri teslimatları başlayan araç markanın Avrupa'daki en uzun menzilli elektrikli otomobili oldu

    Toyota tamamen elektrikli yeni modelinin Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Japon otomobil devi, C-HR+ için müşteri teslimatlarına resmi olarak başladı. Avrupa'da bir milyondan fazla satış rakamına ulaşan C-HR serisi üzerine inşa edilen bu yeni model hem teknoloji hem de sürüş deneyimi açısından çıtayı daha da yukarı taşıyor. Ayrıca Toyota'nın Avrupa'daki elektrikli araç yelpazesinin en uzun menzilli üyesi ünvanını da eline aldı.

    Toyota C-HR+ kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya kapasitesiyle sunuluyor. Giriş seviyesinde yer alan önden çekişli versiyon, 57.7 kWh kapasiteli bataryası ve 123 kW (167 beygir) güç üreten motoruyla WLTP standartlarına göre 458 km menzile sahip. Daha fazla mesafe katetmek isteyen kullanıcılar için tasarlanan uzun menzilli model ise 77 kWh batarya ve 165 kW (224 beygir) motor gücüyle tek şarjda 607 km'ye kadar menzil vaat ediyor.

    Serinin amiral gemisi ise dört tekerlekten çekişli (AWD) model. Uzun menzilli versiyonla aynı 77 kWh bataryayı paylaşan bu varyant, toplamda 252 kW (343 beygir) güç üreterek yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan dört tekerlekten çekişli versiyonun menzili ise 548 km olarak açıklandı.

    Hızlı şarj ve modern tasarım

    eTNGA platformu üzerine inşa edilen Toyota C-HR+ şarj hızıyla da öne çıkıyor. Araç 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya ön ısıtma teknolojisiyle birlikte düşük sıcaklıklarda bile 28 dakikada %10'dan %80 doluluk oranına ulaşabilmekte. Ayrıca otomobilde, kış aylarında menzil kaybını azaltmak için ısı pompası ve akıllı klima sistemi standart olarak bulunuyor.

    Dış tasarımında Toyota'nın yeni "çekiç kafa" (hammerhead) imzasını taşıyan ön yüz formuyla dikkat çeken model, önceki nesil hibritlere kıyasla çok daha geniş ve iddialı bir coupe-SUV siluetine kavuşmuş. Ayrıca aracın aerodinamik verimliliği 0.262 sürtünme katsayısı ile optimize edilmiş durumda.

    İç mekan ve fiyatlandırma

    İç mekanda ise bizleri 7 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto destekli 14 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı karşılıyor. Çevreci yaklaşım doğrultusunda koltuklar geri dönüştürülmüş PET plastiklerden üretilirken, 64 renkli ambiyans aydınlatması kullanıcıya kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 416 litre.

    Toyota C-HR+'ın tüm versiyonları kör nokta kontrolü, adaptif farlar ve panoramik görüş gibi özellikler içeren Toyota Safety Sense ve Toyota T-Mate güvenlik paketleriyle donatılmış. Avrupa pazarında Mid, Mid+ ve High olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan C-HR+'ın başlangıç fiyatı pazara göre değişiklik gösterecek. Modelin başlangıç fiyatı Almanya'da 38.990 euro olarak belirlenmiş durumda.

