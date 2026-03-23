Tamamen elektrikli Toyota C-HR+ Avrupa'da piyasaya çıktı: 607 km menzil ve 343 beygir güç

Toyota C-HR+ kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya kapasitesiyle sunuluyor. Giriş seviyesinde yer alan önden çekişli versiyon, 57.7 kWh kapasiteli bataryası ve 123 kW (167 beygir) güç üreten motoruyla WLTP standartlarına göre 458 km menzile sahip. Daha fazla mesafe katetmek isteyen kullanıcılar için tasarlanan uzun menzilli model ise 77 kWh batarya ve 165 kW (224 beygir) motor gücüyle tek şarjda 607 km'ye kadar menzil vaat ediyor.
Hızlı şarj ve modern tasarım
eTNGA platformu üzerine inşa edilen Toyota C-HR+ şarj hızıyla da öne çıkıyor. Araç 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya ön ısıtma teknolojisiyle birlikte düşük sıcaklıklarda bile 28 dakikada %10'dan %80 doluluk oranına ulaşabilmekte. Ayrıca otomobilde, kış aylarında menzil kaybını azaltmak için ısı pompası ve akıllı klima sistemi standart olarak bulunuyor.
İç mekan ve fiyatlandırma
İç mekanda ise bizleri 7 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto destekli 14 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı karşılıyor. Çevreci yaklaşım doğrultusunda koltuklar geri dönüştürülmüş PET plastiklerden üretilirken, 64 renkli ambiyans aydınlatması kullanıcıya kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 416 litre.
