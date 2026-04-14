    Tamamen elektrikli yeni Nissan Juke tanıtıldı

    Nissan, tamamen elektrikli yeni Nissan Juke modelini tanıttı. 2027’de satışa çıkacak model, cesur gövde tasarımını elektrikli araç dünyasına taşıyor.            

    Nissan, Japonya’da düzenlenen Vision etkinliğinde yeni tamamen elektrikli Nissan Juke modelini tanıttı. Bu lansman, şirketin Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Kompakt, çevik ve tipik Nissan tasarım kimliğini taşıyan yeni elektrikli Juke, markanın en karakteristik crossover modellerinden birini elektrikli çağa taşıyor. 2010 yılındaki ilk lansmanından bu yana Juke, Avrupa’da 1,5 milyon kullanıcıya ulaşarak kompakt crossover segmentini cesur ve alışılmışın dışında tasarımıyla yeniden şekillendirdi. Yeni nesil Juke, bu karakteri korurken tamamen elektrikli bir güç ünitesiyle geliyor.

    Yeni Juke, Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında üretilecek. Bu tesis, Nissan’ın küresel elektrikli araç stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. Daha önce Nissan Leaf modeline ev sahipliği yapan tesis, yeni Juke’un üretim hazırlıklarına da başlamış durumda.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı ancak Leaf'teki güç aktarma sisteminin Juke'a da uygulanması bekleniyor. Söz konusu modelde 52 kWsa veya 75 kWsa nikel manganez kobalt batarya seçenekleriyle WLTP'ye göre 622 kilometreye kadar menzil sunuluyor. Elektrik motoru da bataryaya göre 130 kW ya da 160 kW maksimum güç sunuyor.

    Tamamen yeni Nissan Juke’un 2027 baharında satışa sunulması planlanıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

