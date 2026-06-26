Tamamen robotlarla işletilen dünyanın ilk oteli açılıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli Pudu Robotics, tamamen robotlar tarafından işletilecek dünyanın ilk otelini 2027 yılında hizmete açacağını duyurdu. Guangdong eyaletindeki West Artificial Island'da kurulacak otelde resepsiyondan oda servisine, temizlikten yemek hazırlamaya kadar tüm hizmetler robotlar tarafından yürütülecek.

Her şeyi robotlar yapacak

Pudu Robotics ile Shenzhen Culture & Tourism Industry Development ortaklığında geliştirilen proje, Aralık 2025'te açılan West Artificial Island'ı robotik ve ileri teknoloji odaklı bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket, daha önce perakende, restoran ve temizlik alanlarında robotlarını kullanıma sunmuş olsa da bu proje, tüm otel operasyonunun robotlara emanet edildiği ilk uygulama olacak.

Öte yandan otel tek seferde tam kapasiteyle açılmayacak. İlk deneme sürecinin 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Bu aşamada sınırlı sayıda oda ve robot destekli hizmetler ziyaretçilere sunulacak. Misafirler robotların gerçekleştirdiği karşılama, giriş işlemlerini ve odalara yapılan otonom teslimat hizmetlerinden yararlanabilecek.

Tüm sistem tek bir yapay zeka altyapısıyla çalışacak

Tam Boyutta Gör Şirketin geliştirdiği otel, yalnızca farklı görevleri yerine getiren robotlardan oluşmayacak. Tüm operasyon, Pudu'nun donanım ve yazılım ekosistemi üzerine kurulu kapalı bir akıllı hizmet sistemiyle yönetilecek. Bunun merkezinde şirketin PuduFM 1.0 isimli yapay zekası ile PuduAgent platformu yer alacak. Bu altyapı sayesinde farklı görevlerde çalışan robotlar ortak bir yapay zeka sistemi üzerinden koordineli şekilde hareket edebilecek.

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Pudu'ya göre resepsiyon robotları jestleri ve sosyal etkileşimleri anlayabilecek, teslimat robotları rotalarını kendi başına optimize edebilecek, temizlik robotları ise değişen ortam koşullarına uyum sağlayarak çalışabilecek. Tüm bu sistemler aynı temel yapay zeka yeteneklerini paylaşacak.

Otelde FlashBot, akıllı otomat sistemi üzerinden akıllı telefonla sipariş edilen içecekleri odalara ulaştıracak. PUDU T300, bavulları giriş alanından odalara taşıyacak. PUDU CC1 Pro ve PUDU MT1 ise yapay zeka destekli atık algılama teknolojisini kullanarak temizlik operasyonlarını gerçekleştirecek.

Planlanan tesiste 44 lüks oda, restoran, spor salonu ve çeşitli sosyal alanlar bulunacak. Konukların giriş işlemlerinden oda temizliğine kadar tüm hizmetler kapalı döngü akıllı servis sistemi üzerinden birbirine bağlı şekilde yürütülecek.

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