Tamir edilebilirlik karnesi açıklandı: Apple ve Samsung sınıfta kaldı

Motorola telefonlarda, Asus dizüstü bilgisayarlarda lider
Akıllı telefon kategorisinde Motorola B+ ile ilk sırada yer alırken Google C-, Samsung D ve Apple D- aldı. Böylece Apple listenin son sırasında, Samsung ise sondan ikinci sırada kaldı. EPREL sisteminin cihazın sökülme kolaylığı, yedek parça ve araç erişimi, yazılım desteği ve onarım belgeleri gibi kriterleri göz önüne aldığını belirtelim.
Samsung ve Apple’ın puanı neden düşük?
Samsung ve Apple'ın düşük puanlarında cihazların sökülmesindeki zorluklar, yapıştırıcı kullanımı ve parça eşleştirme gibi uygulamalar öne çıkıyor. Apple ayrıca bazı üçüncü taraf parçaları kısıtlıyor ve Face ID değişimlerinde sınırlamalar uyguluyor. Activation Lock özelliğinin bazı parçalara bağlanması da kullanılabilir durumdaki bileşenlerin başka cihazların onarımında değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Bu durum da onarılabilirlik puanlarını düşürüyor.
Yine de Apple’ın son yıllarda bu alanda bazı iyileştirmeler yaptığı da belirtiliyor. iPhone 16 serisi ve iOS 18 ile gelen Repair Assistant, kullanılmış orijinal Apple parçalarının cihaz üzerinde kalibre edilerek onarımda yeniden kullanılmasına olanak tanıyor. Daha yeni iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde ise elektrikle serbest bırakılabilen yapıştırıcı, standart vida türleri ve Apple'ın parça ile onarım dokümantasyonuna erişim gibi bazı iyileştirmeler bulunuyor
Samsung da 2022'de kendi kendine onarım programını başlattı ve parça ile servis seçeneklerini zaman içinde genişletti. PIRG, Galaxy A57 ve Galaxy S25 Ultra gibi güncel modellerin son yıllardaki daha kolay tamir edilebilen Galaxy cihazları arasında öne çıktığını belirtiyor.
Bununla birlikte rapora göre cihazın fiziksel olarak onarılabilmesi tek başına yeterli değil. Yazılım ve güvenlik güncellemelerinin sona ermesi, çalışan donanıma sahip cihazların kullanım ömrünü de kısaltıyor. EPREL bu nedenle üreticinin yazılım desteği süresini de puanlamaya dahil ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: