Güneş enerjisinde yeni rekor: Tandem hücrede verimlilik yüzde 35’i aştı

Kristal silikon-perovskit tandem hücreler öne çıkıyor
Bu oran halihazırda ticari olarak satılan güneş panellerinde yaygın olarak görülen yaklaşık yüzde 25 seviyesindeki verimliliğin oldukça üzerinde yer alıyor. Her ne kadar uzay uygulamaları gibi özel alanlarda kullanılan bazı güneş hücreleri yüzde 50 seviyesine yaklaşabilse de bunlar geniş ölçekli ticari kullanım için tasarlanmıyor.
Teorik olarak bu hücre mimarisinin yüzde 43'e kadar enerji dönüşüm verimliliğine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer, geleneksel tek bağlantılı güneş hücrelerinin yüzde 33,7'lik teorik verimlilik limitinin üzerine çıkıyor.
LONGi'nin paylaştığı verilere göre şirket, son birkaç yılda tandem hücre verimliliğini istikrarlı biçimde artırdı. Kasım 2023'te yüzde 33,9’a ulaşan şirket üç yıldan kısa bir sürede yüzde 35,5 seviyesine ulaştı.
LONGi, laboratuvar ortamındaki küçük hücrelerle sınırlı kalmayıp endüstriyel boyutlara daha yakın örneklerde de dikkat çekici sonuçlar elde ettiğini aktardı. Şirketin geliştirdiği hücreler 261 santimetrekare yüzey alanında yüzde 34,3, 274 santimetrekare yüzey alanında ise yüzde 32,2 verimlilik elde etti. Bunun yanında tandem güneş modülleri de yüzde 31,4 ve yüzde 29,4 verimlilik değerlerine ulaştı.
Hedef laboratuvardan seri üretime geçiş
LONGi, tandem hücre geliştirme sürecini kademeli bir yapı üzerine kurduğunu belirtiyor. Bu modelde bir nesil ürün seri üretimde yer alırken sonraki nesil geliştirme aşamasında bulunuyor ve daha ileri teknoloji ise hazır bekletiliyor. Şirkete göre bu yaklaşım laboratuvarda elde edilen kazanımların sertifikalı hücre ve modül seviyesine taşınmasını hızlandırıyor. Aynı zamanda kristal silikon-perovskit tandem teknolojisinin endüstriyel üretime aktarılmasını da destekliyor.
Bu arada LONGi, yüzde 35,5'lik dönüşüm verimliliğinin bu teknoloji için yeni bir dünya rekoru olduğunu öne sürüyor. Daha önce NREL, 2022 yılında yüzde 39,5 verimliliğe ulaşan bir güneş hücresi geliştirmişti. Ancak bu hücre farklı bir teknolojiye dayanıyor. Bu nedenle LONGi'nin açıkladığı rekor, kristal silikon-perovskit tandem güneş hücreleri kategorisi için geçerli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: