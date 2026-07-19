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    Güneş enerjisinde yeni rekor: Tandem hücrede verimlilik yüzde 35’i aştı

    Çinli LONGi, ESTI tarafından doğrulanan kristal silikon-perovskit tandem güneş hücresiyle yüzde 35,5 verimliliğe ulaşarak teknoloji için yeni dünya rekoru kırdığını duyurdu.

    Tandem güneş hücresinde verimlilik rekoru: Yüzde 35’i aştı! Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi teknolojilerinde verimlilik yarışı hız kesmeden sürüyor. Bu alandaki yeni atılım ise Çin merkezli LONGi’nin geliştirdiği yeni nesil kristal silikon-perovskit tandem güneş hücresi. Şirket, hücrenin yüzde 35,5 enerji dönüşüm verimliliğine ulaştığını ve sonucun ESTI tarafından doğrulandığını açıkladı.

    Kristal silikon-perovskit tandem hücreler öne çıkıyor

    Bu oran halihazırda ticari olarak satılan güneş panellerinde yaygın olarak görülen yaklaşık yüzde 25 seviyesindeki verimliliğin oldukça üzerinde yer alıyor. Her ne kadar uzay uygulamaları gibi özel alanlarda kullanılan bazı güneş hücreleri yüzde 50 seviyesine yaklaşabilse de bunlar geniş ölçekli ticari kullanım için tasarlanmıyor.

    Tandem güneş hücresinde verimlilik rekoru: Yüzde 35’i aştı! Tam Boyutta Gör
    LONGi'nin geliştirdiği teknoloji ise kristal silikon ile perovskit malzemeyi aynı hücrede birleştiren tandem yapı üzerine kurulu. Şirket bu yaklaşımın yüksek verimli yeni nesil güneş hücreleri için ana yöntem olacağını düşünüyor.

    Teorik olarak bu hücre mimarisinin yüzde 43'e kadar enerji dönüşüm verimliliğine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer, geleneksel tek bağlantılı güneş hücrelerinin yüzde 33,7'lik teorik verimlilik limitinin üzerine çıkıyor.

    LONGi'nin paylaştığı verilere göre şirket, son birkaç yılda tandem hücre verimliliğini istikrarlı biçimde artırdı. Kasım 2023'te yüzde 33,9’a ulaşan şirket üç yıldan kısa bir sürede yüzde 35,5 seviyesine ulaştı.

    LONGi, laboratuvar ortamındaki küçük hücrelerle sınırlı kalmayıp endüstriyel boyutlara daha yakın örneklerde de dikkat çekici sonuçlar elde ettiğini aktardı. Şirketin geliştirdiği hücreler 261 santimetrekare yüzey alanında yüzde 34,3, 274 santimetrekare yüzey alanında ise yüzde 32,2 verimlilik elde etti. Bunun yanında tandem güneş modülleri de yüzde 31,4 ve yüzde 29,4 verimlilik değerlerine ulaştı.

    Hedef laboratuvardan seri üretime geçiş

    LONGi, tandem hücre geliştirme sürecini kademeli bir yapı üzerine kurduğunu belirtiyor. Bu modelde bir nesil ürün seri üretimde yer alırken sonraki nesil geliştirme aşamasında bulunuyor ve daha ileri teknoloji ise hazır bekletiliyor. Şirkete göre bu yaklaşım laboratuvarda elde edilen kazanımların sertifikalı hücre ve modül seviyesine taşınmasını hızlandırıyor. Aynı zamanda kristal silikon-perovskit tandem teknolojisinin endüstriyel üretime aktarılmasını da destekliyor.

    Bu arada LONGi, yüzde 35,5'lik dönüşüm verimliliğinin bu teknoloji için yeni bir dünya rekoru olduğunu öne sürüyor. Daha önce NREL, 2022 yılında yüzde 39,5 verimliliğe ulaşan bir güneş hücresi geliştirmişti. Ancak bu hücre farklı bir teknolojiye dayanıyor. Bu nedenle LONGi'nin açıkladığı rekor, kristal silikon-perovskit tandem güneş hücreleri kategorisi için geçerli.

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