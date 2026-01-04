Güneş panellerinde yeni çağ yaklaşıyor: Tandem hücrelerde endüstriyel rekor kırıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugün dünya genelinde kurulu güneş enerjisi kapasitesinin büyük bölümü, kristal silikon tabanlı güneş panelleri üzerine kurulu. Ancak bu paneller, verimlilik tarafında artık fiziksel sınırlarına yaklaşmış durumda. TOPCon ve heterojunction (HJT) gibi gelişmiş silikon tabanlı hücreler, mümkün olan maksimum değerlere oldukça yaklaştı. Bu da sektörde gözleri, silikonun ötesine geçecek “bir sonraki nesil” güneş teknolojilerine çevirmiş durumda. Bu noktada öne çıkan başlıca aday ise perovskit; Özellikle de perovskit ile kristal silikonu birlikte kullanan tandem güneş hücreleri.

Tandem (ikili) mimariler, farklı bant aralıklarına sahip iki yarı iletken malzemeyi üst üste kullanarak, güneş spektrumunun daha büyük bir bölümünü elektriğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Teoride bu yaklaşım, klasik silikon hücrelerin ulaşamayacağı verimlilik seviyelerini mümkün kılıyor. Ancak bugüne kadar elde edilen birçok rekor, küçük laboratuvar hücreleriyle sınırlı kaldığı için bu teknolojilerin gerçek dünyada, yani endüstriyel üretim ölçeğinde ne kadar uygulanabilir olduğu soru işaretiydi. Ne var ki Çin merkezli güneş paneli üreticisi Trina Solar’ın açıkladığı yeni veriler, bu konuda önemli bir eşiğin aşılmak üzere olduğunu gösteriyor.

Trina Solar, %32,6 verimlilik ve 865 W güç çıkışına ulaştı

Trina Solar, endüstriyel geçerliliği olan perovskit–kristal silikon tandem güneş hücreleri konusunda yeni dünya rekorlarına ulaştığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 210 mm yarım kesitli wafer formatına sahip endüstriyel ölçekli bir tandem güneş hücresi, yüzde 32,6 güç dönüşüm verimliliğine ulaştı. Buna ek olarak, bu hücreleri kullanan standart boyutlu bir tandem güneş modülü ise 865 watt tepe güç çıkışı sağladı. Trina Solar, her iki sonucun da Avrupa’daki bağımsız test kuruluşları tarafından sertifikalandırıldığını ve endüstriyel olarak anlamlı formatlar için dünya rekoru niteliği taşıdığını vurguluyor.

Bu sonuçların dikkat çekici tarafı yalnızca ulaşılan rakamlar değil; kullanılan formatların doğrudan ticari üretime uygun olması. Hücrelerin entegre edildiği tandem, 3,1 metrekarelik yüzey alanıyla, günümüzde büyük ölçekli güneş santrallerinde kullanılan standart modül tasarımlarıyla birebir uyumlu. Bu modülün sertifikasyonu da TÜV SÜD tarafından gerçekleştirildi.

Trina Solar ile birlikte bu proje üzerinde çalışan Huairou Laboratuvarı, perovskit soğurucu katmanlar ve işlevsel ara katmanlardaki malzeme geliştirmelerine odaklanırken, Trina'nın kendi ekipleri ise süreç entegrasyonu, geniş alanlı üretim ve mevcut endüstriyel hatlarla uyumluluk konularında çalıştı. Tüm bu çalışmalar. Şirket, bu iş birliğinin laboratuvar prototipleri ile ticari ürünler arasındaki boşluğu kapatmada kritik rol oynadığını belirtiyor.

Maren Maraş, Aydın'da iki jeotermal enerji santrali devreye aldı 2 sa. önce eklendi

Trina Solar Başkan Yardımcısı Dr. Yifeng Chen, elde edilen sonuçların yalnızca teknik bir başarı olmadığını, aynı zamanda tandem güneş teknolojilerinin ticari potansiyelini de açıkça ortaya koyduğunu söylüyor. Chen’e göre bu rekorlar, perovskit–silikon tandem mimarilerinin artık yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı olmadığını, endüstriyel üretime taşınabilecek bir olgunluğa ulaştığını gösteren önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Bu gelişmeler, sektördeki genel eğilimle de örtüşüyor. Kristal silikon tabanlı teknolojiler fiziksel sınırlara yaklaşırken, perovskit–silikon tandem yapılar, güneş enerjisinde verimlilik artışını sürdürmenin en gerçekçi yolu olarak görülüyor. Trina Solar’ın endüstriyel ölçekte elde ettiği bu sonuçlar, tandem teknolojilerinin laboratuvardan çıkıp sahaya inebileceğine dair güçlü sinyaller sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Tandem hücrelerle güneş panellerinde yeni dönem başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: