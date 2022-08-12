Targus ikili monitör çözümünü duyurdu

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Daha çok bilgisayar pazarına yönelik çantaları ile tanıdığımız Targus markası, bilgisayar bileşeni anlamında da zaman zaman önemli işlere imza atıyor. Targus USB-C Docking Monitor çözümü stand ve monitörü bir araya getiriyor.

Targus USB-C Docking Monitor nedir?

Targus USB-C Docking Monitor adıyla geliştirilen çözüm firmanın genişleme seçeneklerine sahip standını ve 24 inçlik monitörünü bir araya getiriyor. Bu sayede monitör 2 adet USB Tip-A, 1 adet USB Tip-C, 2 adet DP 1.4, 1 adet HDMI, 1 adet Ethernet ve ses çıkışlarına sahip oluyor. Ayrıca 100W enerji sağlayabiliyor ve iki adet mikrofon ile 2MP web kamerası da var.

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Kullanıcılar dilerse 24 inçlik ikinci bir monitörü daha güç kablosu ve DP kablosu ile zincir bir şekilde bağlayabiliyor. Bu monitörde VGA, HDMI, DP ve ses portları bulunuyor. Böylece masaüstünde geniş bir çalışma alanı elde edilebiliyor.

Targus USB-C Docking Monitor ürünü için 450$ fiyat etiketi belirlenmiş. İkinci monitörü de isterseniz 250$ daha ödemeniz gerekiyor. Yani toplamda ikili monitör çözümü 700$ civarında bir maliyete gelmiş oluyor.

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Targus USB-C Docking Monitor tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat