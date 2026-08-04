Tarihi Apple ve OpenAI davasında yeni perde: Apple acil müdahale istedi

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Tam Boyutta Gör Apple ile OpenAI arasında eski Apple çalışanları üzerinden başlayan ticari sır anlaşmazlığı yeni bir aşamaya taşındı. Apple, ABD'de görülen davada mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep ederek OpenAI ile davada adı geçen eski çalışanların şirketin gizli bilgilerine erişmesini, bunları edinmesini, kullanmasını veya paylaşmasını engellemesini istedi.

Apple’dan ihtiyati tedbir talebi

Şirket ayrıca davanın hızlandırılması amacıyla kapsamlı delil toplama sürecinin erkene çekilmesini talep etti. Apple'ın başvurusunda, eski çalışanlar Chang Liu ve Tang Yew Tan ile birlikte OpenAI çalışanı Yu-Ting Peng ve daha önce Apple'da görev yaptığı belirtilen ismi açıklanmayan bir OpenAI çalışanının ifade vermesi istendi. Bunun yanı sıra OpenAI ve şirketin ticari donanım kolu olan io Products temsilcilerinin de mahkemede ifade vermesi talep edildi.

Apple, mahkemeye sunduğu belgelerde, ihtiyati tedbir kararı alınmaması halinde telafisi mümkün olmayan zarar göreceğini savundu.

Apple, temmuz ayında açtığı davada OpenAI ve şirkette çalışmaya başlayan iki eski Apple yöneticisini ticari sırları kullanmakla suçlamıştı. Davanın merkezinde ise OpenAI'ın geliştirdiği bir tüketicisi sınıfı donanım yer alıyor.

Analistler, şirketin gelecekte akıllı telefon veya farklı yapay zeka odaklı donanımlar geliştirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor. Apple ise bu tür ürünlerin başarılı olması halinde kullanıcıların iPhone ekosisteminden uzaklaşabileceğini düşünüyor.

OpenAI iddiaları reddetti, belgeler yayımladı

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni başvurusunun hemen ardından OpenAI, birkaç saat önce "Apple is getting this wrong" başlıklı ayrıntılı bir blog yazısı yayımlayarak suçlamalara yanıt verdi. Şirket, Apple'ın iddialarını yanlış bilgiler üzerine kurulu ve tamamen gereksiz olarak nitelendirdi. Ayrıca OpenAI, Apple’ın ticari sırların sahip olmadıklarını ve olmak da istemediklerini söyledi.

OpenAI, Apple'ın şubat ayında kendileriyle iletişime geçtiği yönündeki açıklamasına da itiraz etti. Şirkete göre Apple'ın hukuk ekibi e-postayı yanlış kişiye gönderdi ve daha sonra bu hatayı kabul etti. Ayrıca Apple'ın dava öncesinde söz konusu iddiaları doğrudan OpenAI'a iletmediği, aksine sorunların çözüldüğünü ifade ettiği öne sürüldü. OpenAI, bu iddiaları desteklemek amacıyla ilgili e-posta yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

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OpenAI, davanın merkezindeki isimlerden Chang Liu hakkında da açıklamalarda bulundu. Şirket, Liu'nun Apple'dan ayrıldıktan sonra bazı şirket dosyalarına erişebilmesinin kendi eyleminden kaynaklanmadığını, Apple'ın çalışan ayrılıklarında erişim yetkilerini zamanında kapatmamasından kaynaklanan sistemsel bir durum olduğunu ileri sürdü. Hatta Apple çalışanlarının Liu'dan şirket içi dosyaları bulması için yardım istediğini gösteren mesajları da yayımladı.

Tang Tan hakkındaki suçlamalara da yanıt veren OpenAI, Tan'ın ekip içinde başka şirketlere ait gizli bilgilerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini açık şekilde dile getirdiğini belirtti. Şirket ayrıca Tan'ın Apple'da 24 yılı aşkın süre görev yaptığını ve şirketin en yenilikçi yöneticilerinden biri olarak tanındığını vurguladı.

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