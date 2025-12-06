Giriş
    Tarihi dönüm noktası kapıda: Yeni kellik ilacı saç çıkışını %539 artırdı

    Erkek tipi kellik tedavisinde son 30 yılın büyük ilerlemesi kaydedildi. Clascoterone adlı ilaç, saç çıkışını plaseboya göre %539 oranında artırarak tedavide yeni bir dönem başlattı.

    Tarihi dönüm noktası: Yeni kellik ilacı saç çıkışını %539 artırdı Tam Boyutta Gör
    Erkek tipi kellik (androgenetik alopesi - AGA) tedavisinde son 30 yılın en dikkat çekici gelişmesi yaşanıyor. Cosmo Pharmaceuticals'ın geliştirdiği Clascoterone adlı topikal ilaç, iki ayrı Faz III klinik çalışmada umut verici sonuçlar verdi. Kaydedilen ilerleme, ilacın erkek tipi saç dökülmesine karşı yeni bir dönem başlatabileceğini gösteriyor.

    Clascoterone, plasebo ile karşılaştırıldığında saç çıkışında belirgin bir artış sağladı. AGA teşhisi konmuş yaklaşık 1.500 erkek hastayı içeren iki büyük klinik çalışmadan birinde, ilaç uygulanan katılımcılardaki saç çıkma miktarının plaseboya göre %539 oranında daha fazla olduğu görüldü. İkinci çalışmada ise %168 gibi kayda değer bir iyileşme gözlemlendi. Peki bu ilaç neden bu kadar heyecan verici?

    Tarihi dönüm noktası: Yeni kellik ilacı saç çıkışını %539 artırdı

    Yeni ilaç nasıl çalışıyor?

    Erkek tipi kellik, genetik olarak hassas saç köklerinin dihidrotestosteron (DHT) gibi androjen hormonlarına aşırı tepki vermesinden kaynaklanır. Minoxidil ve finasterid gibi etkili tedaviler, bazı doğal yöntemler ve saç ekimi herkeste aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Clascoterone işte tam bu noktada yeni bir kapı aralıyor.

    Şirketin açıklamasına göre bu ilaç androjen reseptör inhibitörü olarak görev yapıyor. Yani, saç dökülmesine yol açan hormonların etkisini bölgesel olarak bloke etmek üzere tasarlandı. Ayrıca ilacın vücut tarafından önemli ölçüde emilmeden, lokal olarak çalışmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu da yan etki risklerinin en aza indirgenmesi demek.

    Tarihi dönüm noktası: Yeni kellik ilacı saç çıkışını %539 artırdı Tam Boyutta Gör

    Onay süreci başlayacak

    Cosmo CEO'su Giovanni Di Napoli'ye göre iki çalışmanın sonuçları ve güvenlik profili %5'lik topikal Clascoterone solüsyonunun hastalar için yepyeni bir tedavi yaklaşımı sunabileceğine işaret ediyor. Onaylanmsı durumunda bu formül gerçekten de son 30 yılın en önemli kellik tedavisi inovasyonu olabilir. Bu arada Clascoterone'un halihazırda bir onay geçmişi var.

    İlaç, 2020 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından akne tedavisi için zaten onaylanmıştı. Cosmo Pharmaceuticals, yetkililerce talep edilen 12 aylık güvenlik çalışmasını ilkbaharda tamamlamayı hedefliyor. Ardından, ilaç için ABD ve Avrupa Birliği'nde onay başvurusu yapılacak. Dünya genelinde erkeklerin yaklaşık yarısının 50 yaşına gelmeden bir tür saç dökülmesi yaşadığı düşünülürse, ilacın potansiyel pazarının son derece geniş olacağı rahatlıkla söylenebilir.

