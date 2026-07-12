Çip sektöründe alarm: Tarihin en büyük bellek kıtlığı 2027'de yaşanabilir

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı çip talebi hız kesmeden artarken SK Hynix, sektörün 2027 yılında şimdiye kadarki en ciddi arz sıkıntısıyla karşılaşabileceğini açıkladı. Şirket, üretim kapasitesini artırmaya devam etse de 2030 sonrasında bile talebin arzın üzerinde kalmasını bekliyor.

Üretim kapasitesi yetmiyor

Reuters'a konuşan SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung, sektörün önündeki tabloyu şu sözlerle özetledi: “Tedarik açısından gelecek yılın sektör tarihinin en kötü yılı olacağını öngörüyoruz.”

CEO, artan müşteri talebine karşın üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek "Müşteri talebinin 2030'un ötesinde bile tedarik kapasitemizin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Ancak sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SK Hynix, Nvidia ve AMD’nin yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM çözümlerindeki liderliği sayesinde AI ekosisteminin en kritik tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirketin Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının ardından hisseleri gün içinde yüzde 13,3 artışla 168,85 dolara yükseldi.

Yeni üretim tesisi için ABD masada

Tam Boyutta Gör CEO Kwak, yeni wafer (yonga plakası) üretim tesisi için henüz karar verilmediğini ancak ABD'nin değerlendirme yapılan ülkeler arasında yer aldığını açıkladı. Şirket, yatırım yapılacak lokasyonda yeterli arazi, enerji ve su altyapısı, nitelikli iş gücü ile rekabetçi üretim maliyetlerini öncelikli kriter olarak görüyor. Bu kapsamda ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya olası yatırım bölgeleri arasında bulunuyor.

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SK Hynix'in mevcut üretim faaliyetleri Güney Kore'deki Icheon ve Cheongju tesislerinde sürerken Yongin kentinde büyük ölçekli yeni bir üretim kompleksi de inşa ediliyor.

Şirket ayrıca ABD'deki yatırımlarını da sürdürüyor. Indiana'da yaklaşık 4 milyar dolarlık gelişmiş çip paketleme tesisi kuran SK Hynix, bunun yanında ABD'de yapay zeka çözümlerine odaklanacak yeni faaliyet alanları oluşturmak amacıyla 10 milyar dolarlık ek yatırım gerçekleştiriyor.

Öte yandan SK Hynix ve Samsung Electronics, Güney Kore hükümetinin ülkenin bellek üretim kapasitesini beş yıl içinde iki katına çıkarma planında yer alıyor. Program kapsamında iki şirketin de yeni üretim tesisleri için 400 trilyon won (yaklaşık 266 milyar dolar) yatırım yapması hedefleniyor.

Bellek krizi sürmeye devam edecek

Son dönemde yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine ilişkin tartışmalar teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştursa da sektör temsilcileri bellek talebinin güçlü kalmayı sürdüreceği görüşünde.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, geçen ay yaptığı açıklamada yapay zeka belleklerindeki arz sıkıntısının birkaç yıl daha devam edeceğini söylerken SK Hynix'in Nvidia'nın en büyük bellek tedarikçisi olmayı sürdüreceğini ifade etti.

UBS, küresel DRAM pazarında arzın en az 2028'in ikinci çeyreğine kadar talebin gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Bank of America ise küresel hiper ölçekli şirketlerin sermaye harcamalarının bu yıl 851 milyar dolara, gelecek yıl ise 1,15 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

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