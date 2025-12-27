Tarihin en hızlı ev internetlerinden biri kullanıma sunuluyor: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japon telekomünikasyon devi NTT East, Tokyo’nun belirli bölgelerinde ev kullanıcılarına yönelik en yüksek hızlı internet hizmetlerinden birini başlatmaya hazırlanıyor. Mart 2026 sonunda devreye alınacak olan "Flet’s Hikari 25G" adlı yeni hizmet, FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısı üzerinden kullanıcılara saniyede 25 Gbps gibi rekor bir hız sunacak.

Şu anda Japonya'da tüketicilere sunulan en yüksek fiber internet hızı 10 Gbps seviyesinde. Yeni tarife bu kapasiteyi iki katından fazla artıracak. Ortak fiber altyapısı üzerinden sağlanacak hizmette, servis trafiği ve teknik kayıplar dikkate alındığında kullanıcıların pratikte erişeceği hızın yaklaşık 22.5 Gbps seviyesinde olması bekleniyor. 31 Mart 2026 tarihinde kullanıma açılması planlan tarifenin aylık bedeli ise vergiler dahil 27.500 Japon yeni (yaklaşık 175 dolar) olarak belirlendi.

Şimdiden 50 Gbps çalışmaları başladı

NTT East'e göre bu hız artışının arkasındaki temel neden kullanıcıların artan veri talebi. Özellikle 4K ve 8K çözünürlüklü video servisleri, gecikmesiz online oyunlar ve yoğun veri transferi gerektiren bulut platformları, mevcut veri iletim kanalları üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Yeni 25 Gbps'lik altyapı, bu yoğun trafiği en akıcı şekilde yönetmek üzere tasarlandı. Bu hamle aynı zamanda NTT'nin yeni nesil dijital altyapı geliştirme stratejisin de bir parçası.

IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) adı verilen yeni nesil ağ projesi kapsamında şirket ultra hızlı optik ve kablosuz iletişim teknolojileri üzerinde çalışıyor ve bu altyapıların 2026 sonrası kademeli olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. NTT East'in uzun vadede bu hızla da yetinmek gibi bir niyeti yok. Firma şimdiden 50 Gbps hızında yeni bir ev interneti hizmetini gündemine almış durumda.

