Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130

    Skoda, popüler hatchback modeli Fabia'nın performans sınırlarını yeniden tanımladı. Çek otomobil üreticisi bugüne kadarki en hızlı seri üretim Fabia versiyonunu tanıttı.

    Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130 Tam Boyutta Gör
    Skoda, popüler hatchback modeli Fabia'nın bugüne kadarki en hızlı versiyonunu tanıttı. Adını 130 kW'lık motor gücünden alan Fabia 130, 228 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Hal böyle olunca Fabia tarihinin en hızlı seri üretim modeli unvanını ele geçirmiş oldu. Siparişler alınmaya başlandı ve ilk teslimatlar Aralık ayında yapılacak.

    Model adındaki "130" ibaresi sadece motor gücüne değil, aynı zamanda Skoda'nın 130. yıl dönümüne ve 1970'lerde ralli pistlerinde zaferler kazanan efsanevi Skoda 130 RS modeline de selam gönderiyor. Kaputun altında yatan 1.5 litrelik motor tam 177 beygir güce sahip. Bu değer standart 1.5 TSI evo2 motordan 27 beygir daha yüksek.

    Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130 Tam Boyutta Gör
    Tork değeri 250 Nm'de sabit kalsa da bu gücün daha geniş bir devir aralığında sunulması sürüşü daha canlı hale getiriyor. Yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman ise daha çabuk hızlanma için yazılımsal olarak elden geçirilmiş. Yapılan optimizasyonlar sayesinde Fabia 130, 0-100 km/s hıza sadece 7.4 saniyede ulaşıyor. Yani temel aldığı Fabia Monte Carlo versiyonundan 0.4 saniye daha çabuk.

    Yol tutuş ve dinamikler

    Skoda, aracın sürüş karakterini de güç artışına uygun biçimde güncellemiş. Direksiyon mekanizması yeniden ayarlanırken, sürüş destek sistemleri kontrollü kayma gibi sportif manevralara izin verecek şekilde kalibre edilmiş. Fabia 130, dış görünüşüyle de farkını ortaya koyuyor. Siyah dekor detayları, 18 inçlik özel tasarımlı jantlar ve özgün egzoz çıkışları ilk göze çarpanlar arasında.

    Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130 Tam Boyutta Gör
    İç mekanda ise sürücüleri spor koltuklar, sportif direksiyon simidi ve modele özgü tematik döşemeler karşılıyor. Hatırlarsanız 2024 yılında 190 beygirlik tarihin en güçlü Fabia'sı üretilmişti. Yalnızca İspanya'da satılan model Alman tuning firması ABT Sportsline ile iş birliği içinde geliştirildi. Buna karşın Fabia 130, Skoda'nın resmi ürün gamındaki en hızlı Fabia olarak tarihe geçiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araç ilk çalıştırmada tekleme klozette pisliğin geri gelmesi 300 bin tl araba önerisi doğalgaz alarmı sürekli ötüyor hyundai elantra 1.6 gls yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum