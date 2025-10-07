Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Skoda, popüler hatchback modeli Fabia'nın bugüne kadarki en hızlı versiyonunu tanıttı. Adını 130 kW'lık motor gücünden alan Fabia 130, 228 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Hal böyle olunca Fabia tarihinin en hızlı seri üretim modeli unvanını ele geçirmiş oldu. Siparişler alınmaya başlandı ve ilk teslimatlar Aralık ayında yapılacak.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi: Daha sade ve ucuz 3 gün önce eklendi

Model adındaki "130" ibaresi sadece motor gücüne değil, aynı zamanda Skoda'nın 130. yıl dönümüne ve 1970'lerde ralli pistlerinde zaferler kazanan efsanevi Skoda 130 RS modeline de selam gönderiyor. Kaputun altında yatan 1.5 litrelik motor tam 177 beygir güce sahip. Bu değer standart 1.5 TSI evo2 motordan 27 beygir daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Tork değeri 250 Nm'de sabit kalsa da bu gücün daha geniş bir devir aralığında sunulması sürüşü daha canlı hale getiriyor. Yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman ise daha çabuk hızlanma için yazılımsal olarak elden geçirilmiş. Yapılan optimizasyonlar sayesinde Fabia 130, 0-100 km/s hıza sadece 7.4 saniyede ulaşıyor. Yani temel aldığı Fabia Monte Carlo versiyonundan 0.4 saniye daha çabuk.

Yol tutuş ve dinamikler

Skoda, aracın sürüş karakterini de güç artışına uygun biçimde güncellemiş. Direksiyon mekanizması yeniden ayarlanırken, sürüş destek sistemleri kontrollü kayma gibi sportif manevralara izin verecek şekilde kalibre edilmiş. Fabia 130, dış görünüşüyle de farkını ortaya koyuyor. Siyah dekor detayları, 18 inçlik özel tasarımlı jantlar ve özgün egzoz çıkışları ilk göze çarpanlar arasında.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise sürücüleri spor koltuklar, sportif direksiyon simidi ve modele özgü tematik döşemeler karşılıyor. Hatırlarsanız 2024 yılında 190 beygirlik tarihin en güçlü Fabia'sı üretilmişti. Yalnızca İspanya'da satılan model Alman tuning firması ABT Sportsline ile iş birliği içinde geliştirildi. Buna karşın Fabia 130, Skoda'nın resmi ürün gamındaki en hızlı Fabia olarak tarihe geçiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: