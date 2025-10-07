Tarihin en hızlı Skoda Fabia'sı tanıtıldı: Karşınızda Fabia 130

Model adındaki "130" ibaresi sadece motor gücüne değil, aynı zamanda Skoda'nın 130. yıl dönümüne ve 1970'lerde ralli pistlerinde zaferler kazanan efsanevi Skoda 130 RS modeline de selam gönderiyor. Kaputun altında yatan 1.5 litrelik motor tam 177 beygir güce sahip. Bu değer standart 1.5 TSI evo2 motordan 27 beygir daha yüksek.
Yol tutuş ve dinamikler
Skoda, aracın sürüş karakterini de güç artışına uygun biçimde güncellemiş. Direksiyon mekanizması yeniden ayarlanırken, sürüş destek sistemleri kontrollü kayma gibi sportif manevralara izin verecek şekilde kalibre edilmiş. Fabia 130, dış görünüşüyle de farkını ortaya koyuyor. Siyah dekor detayları, 18 inçlik özel tasarımlı jantlar ve özgün egzoz çıkışları ilk göze çarpanlar arasında.