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    Tarihin ilk mRNA tabanlı grip aşısı onaylandı: Mevcut aşılardan daha güçlü

    FDA, daha önce incelemeyi reddettiği Moderna'nın mRNA tabanlı grip aşısına onay verdi. Aşı, 50 yaş ve üzerindeki yetişkinleri mevsimsel gribe neden olan dört yaygın virüse karşı koruyacak.

    Tarihin ilk mRNA tabanlı grip aşısı onaylandı Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna tarafından geliştirilen mFlusiva adlı mRNA tabanlı grip aşısına onay verdi. Böylece ilk kez mRNA teknolojisini kullanan bir mevsimsel grip aşısı kullanım izni almış oldu. Aşı, 50-64 yaş arası yetişkinler ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler için onaylandı. FDA, şubat ayında şirketin ilk başvurusunu reddetmiş ve daha sonra geri adım atarak aşıyı incelemeye almıştı.

    Moderna'nın açıklamasına göre 65 yaş ve üzerindeki grup için ek bir klinik çalışma yürütülmesi şartıyla onay verildi. Şirket, mFlusiva'nın bu sonbahardaki grip sezonunda kullanıma sunulacağını duyurdu. mFlusiva, insanlarda 2021 yılından bu yana klinik olarak test ediliyor ve mevsimsel gribin en yaygın dört virüse karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

    Standart grip aşısından yüzde 27 daha etkili bulundu

    Tarihin ilk mRNA tabanlı grip aşısı onaylandı Tam Boyutta Gör
    FDA'nın kararı, 11 ülkede 40 binden fazla yetişkinin katıldığı Faz 3 klinik araştırmanın sonuçlarına dayanıyor. Çalışmada mFlusiva'nın standartgrip aşısına kıyasla yaklaşık yüzde 27 daha etkili olduğu belirlendi.

    Araştırmada enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkilerin mFlusiva grubunda daha sık görüldüğü kaydedildi. Ancak bu reaksiyonların çoğunlukla hafif veya orta şiddette olduğu belirtildi.

    Bilim insanları, mRNA tabanlı grip aşılarının en önemli avantajlarından birinin üretim hızı olduğuna dikkat çekiyor. Geleneksel grip aşılarının geliştirilmesi yaklaşık altı ay sürerken Moderna bu süreci iki ila üç aya indirebildiğini açıkladı.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre bu dört virüs türü, her yıl 5 milyona kadar ağır grip vakasına ve 650 bine kadar solunum yolu kaynaklı ölüme neden olabiliyor. Özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar, ağır grip geçirme riski en yüksek gruplar arasında yer alıyor.

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