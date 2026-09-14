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    Karadeniz’de tarihte bir ilk yaşandı: Ukrayna ve Rus insansız deniz araçları çatışı

    Ukrayna, Karadeniz’de tarihte ilk kez bir deniz dronunun başka bir deniz dronunu imha ettiğini açıkladı. Ukrayna daha önce de robotlar ile bir Rus mevzisini ele geçirdiğini duyurmuştu.

    Tarihte ilk: Karadeniz’de insansız deniz araçları çatışı Tam Boyutta Gör
    Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de bir insansız deniz aracının (İDA) başka bir İDA’yı imha ettiğini açıkladı. Ukrayna tarafı, olayın tarihteki ilk insansız deniz araçları arasındaki deniz çatışması olduğunu öne sürdü. Olayın ne zaman ve Karadeniz’in hangi bölgesinde gerçekleştiği ise açıklanmadı.

    Saldırıyı Sargan 3000 gerçekleştirdi

    Ukrayna tarafından paylaşılan 81 saniyelik görüntülerde Sargan 3000 adlı Ukrayna deniz dronunun Rusya’ya ait olduğu belirtilen İDA’yı makineli tüfekle hedef aldığı görülüyor. İlk olarak Sargan 3000’in üzerindeki kameradan görüntü verilirken daha sonra Protector silah sisteminin ateş açtığı anlar gösteriliyor.

    Yaklaşık 30. saniyede havadan çekilmiş görüntülere geçiliyor. Sargan 3000’in ateşi sürdürmesiyle Rus dronundan parçalar kopuyor ve araç kıç kısmından suya gömülerek batıyor.

    Sargan 3000, Ukrayna tarafından çok amaçlı bir İDA olarak geliştirildi. Başlangıçta kamikaze saldırıları için tasarlanan platform, daha sonra uzaktan kumandalı silah sistemleri taşıyabilen bir deniz dronuna dönüştürüldü.

    Tarihte ilk: Karadeniz’de insansız deniz araçları çatışı Tam Boyutta Gör
    Platformun üzerinde Kongsberg üretimi Protector 12,7 mm uzaktan kumandalı silah istasyonu bulunuyor. Sargan 3000’in 6,9 metre uzunluğunda ve 2,2 metre genişliğinde olduğu, 450 kilogram faydalı yük taşıyabildiği belirtiliyor. Tahmini hızı 40-55 knot arasında değişirken operasyon yarıçapının 1.600 kilometreye kadar çıktığı aktarılıyor.

    Platform, Ukrayna'nın Delta durumsal farkındalık sistemiyle bağlantı kurarak hedef bilgileri, video ve telemetri verilerini operatörlere gerçek zamanlı aktarabiliyor. Ayrıca GPS karıştırmasına karşı ataletsel ve optik navigasyon sistemi ile elektronik karşı tedbir (ECM) sistemleri kullanıyor. Sargan 3000’in makineli tüfek, roket, FPV dron ve elektronik harp sistemleri taşıyan farklı varyantlarının yanı sıra mayın döşeme versiyonu da bulunuyor.

    Rusya’nın Ukrayna’yı 2014 yılında işgaliyle başlayan şiddetli çatışmalar son yıllarda farklı bir noktaya erişmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna tarafından yapılan açıklamada askeri kara robotlarının ilk kez bir Rus mevzisini ele geçirdiği bildirilmişti. Dronların da birbiriyle savaşmaya başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşının giderek “makinelerin savaşı”na dönüştüğü görülüyor. Bununla birlikte bir deniz dronunun başka bir deniz dronunu avlayarak imha etmesi, bu sistemlerin savaş alanındaki rolünün değiştiğine işaret ediyor.

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