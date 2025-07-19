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    Tarihte ilk kez bir yıldız sisteminin doğum anı görüntülendi: İşte görseller

    İlk kez, başka bir yıldızın etrafında gezegenlerin doğuş anı gözlemlendi. HOPS-315 adındaki sistem, Güneş Sistemi’nin milyarlarca yıl önceki haline adeta ayna tutuyor.

    Tarihte ilk kez bir yıldız sisteminin doğum anı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, gökyüzünde adeta bir zaman makinesine bakıyor: HOPS-315 adlı genç bir yıldızın çevresinde, gezegenlerin doğduğu o ilk anlar tarihte ilk kez gözlemlendi. Bu dikkat çekici keşif, sadece başka bir yıldız sistemindeki hayatın başlangıcına değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’mizin 4,5 milyar yıl önceki hâline de ışık tutuyor.

    Dünya’dan yaklaşık 420 parsek (yaklaşık 1370 ışık yılı, yani 1 parsek ≈ 3,26 ışık yılı) uzaklıktaki HOPS-315, Orion Takımyıldızı’nda yer alıyor. Araştırma ekibi, bu protostar’ı veya önyıldızı çevreleyen toz ve gaz diskindeki kristal silikat minerallerini tespit etti. Bu mineraller, gezegen oluşumunun başladığını gösteren en erken işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

    Gezegen doğumuna tanıklık

    Tarihte ilk kez bir yıldız sisteminin doğum anı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve ALMA teleskoplarını kullanarak, bu protostar’ın veya önyıldızın etrafındaki protoplanet diski (Ön gezegen diski) kızılötesi ve radyo dalga boylarında inceledi. Bu disk içinde, sıcak gazlardan yoğunlaşarak oluşmuş kristal silikat mineralleri tespit edildi. Webb Teleskobu sayesinde, yıldız diskinin kimyasal yapısı detaylı şekilde incelendi ve ilk kez sıcak silisyum monoksit (SiO) izine rastlandı. Bu keşif, diskteki kayaçların buharlaşıp yeniden yoğuşarak gezegen yapıtaşlarını oluşturduğunu ortaya koyuyor.

    Elde edilen veriler, yıldızdan yaklaşık 2,2 astronomik birim (Dünya-Güneş mesafesinin 2,2 katı) uzaklıkta bir bölgede, gezegen oluşumunun ilk izlerini gösteriyor. Bu mesafe, Güneş Sistemi’ndeki Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağına denk geliyor.

    Güneş’in bebeklik hali gibi

    Tarihte ilk kez bir yıldız sisteminin doğum anı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    HOPS-315, Güneş’in yaklaşık yüzde 60’ı kadar kütleye sahip, henüz büyümeye devam eden bir turuncu cüce yıldız. Ancak araştırmacılara göre, bir milyon yıl içinde Güneş’e benzer bir kütleye ulaşacak. Yani bu sistem, Güneş Sistemi’nin bebekliğine oldukça benziyor. Dolayısıyla bu sistemi, gezegenlerin nasıl doğduğunu anlamak için elimizdeki en iyi örneklerden biri.

    Araştırmada görev alan Purdue Üniversitesi’nden Merel van’t Hoff, HOPS-315’in benzersiz yapısının bu gözlemi mümkün kıldığını vurguluyor. Normalde yeni doğan yıldızların etrafındaki jet akımları diski perdeleyebilirken, HOPS-315’in konumu sayesinde disk net şekilde görülebildi. Araştırmacılar şimdi HOPS-315’in sıcaklığı, yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında daha fazla veri toplamayı hedefliyor.

    🔭 Kavram sözlüğü

    • Astronomik birim (AU): Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafeyi ifade eder. Yaklaşık 150 milyon kilometredir.
    • Işık yılı: Işığın bir yılda katettiği mesafedir. Yaklaşık 9.46 trilyon kilometredir.
    • Parsek: Yıldızlar arası mesafeleri ölçmek için kullanılan bir uzaklık birimi. Yaklaşık 3.26 ışık yılı uzunluğundadır. Bir parsek, Dünya'nın yörüngesinden bakıldığında, uzak bir yıldızın konumunun bir açısal saniye kadar kayması durumunda oluşan mesafedir.
    • Protostar (Önyıldız): Henüz tam anlamıyla yıldız haline gelmemiş, oluşum sürecindeki genç gökcismi. Kendi ışığını üretmeye başlamamıştır.
    • Protoplanet disk (Ön gezegen diski): Yeni oluşan bir yıldızın etrafındaki gaz ve toz halkası. Gezegenler bu disk içindeki maddelerin birleşmesiyle oluşur.
    • Silikat mineralleri: Gezegen oluşumunda önemli rol oynayan, kayalık yapılı maddeler. Dünya gibi karasal gezegenlerin temel bileşenlerindendir.
    • Silisyum monoksit (SiO): Silisyum ve oksijenin birleşiminden oluşan bir gaz. Yüksek sıcaklıklarda oluşur ve soğuyarak katı minerallere dönüşebilir.
    Kaynakça https://www.sciencealert.com/birth-of-a-solar-system-witnessed-in-spectacular-scientific-first https://www.nature.com/articles/d41586-025-02245-y https://www.nature.com/articles/s41586-025-09163-z
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