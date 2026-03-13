    Tarım dijitalleşiyor: Tarım Cebimde uygulamasıyla birçok işlem telefonda

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Tarım Cebimde, hem üreticiyi hem de tüketiciyi ilgilendiren pek çok özelliği bir arada sunuyor. Uygulamada 16 farklı modül bulunuyor.

    Türkiye’de tarım sektöründe dijitalleşme artış gösteriyor. Bitki yetiştiriciliğinden hayvan besiciliğine kadar pek çok alanda sunulan mobil uygulamalar ile hem üreticiye hem de vatandaşa çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Bu içeriğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde geliştirilen Tarım Güvende uygulamasının özelliklerine yakından bakıyoruz.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında kullanıma sunulan “Tarım Cebimde” mobil uygulaması, üreticilerin birçok işlemi doğrudan cep telefonları üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Tarımsal üretimde bürokrasiyi azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirildi. Uygulama herhangi bir kayıt süreci gerektirmeden ücretsiz olarak kullanılabiliyor. App Store ve Google Play’den uygulamaya erişebilirsiniz.

    Tarım Cebimde uygulaması özellikleri neler?

    Tarım Cebimde uygulaması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), hayvansal üretim, arıcılık, avcılık ve balıkçılık gibi alanlara yönelik 16 modülden oluşuyor. Gelin bu modüllere yakından bakalım.

    Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) modülü ile üreticiler parsel konumlarını, beyan durumlarını ve desteklenen ürün bilgilerini telefonlarından görüntüleyebiliyor. Ayrıca desteklere fiziki başvuru zorunluluğunu ortadan kalkıyor.

    Hayvansal üretim modülüyle, hayvanların doğum, ölüm ve küpe bildirimleri ile aşı kayıtları mobil ortama taşınırken, hayvan varlığı da anlık olarak takip edilebiliyor. Uygulamayı kullanan vatandaşlar, Kurban Bayramı kapsamında satın alacakları kurbanlık hayvanların bilgilerine de ulaşabiliyor. Bu kapsamda kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek, büyükbaş ve küçükbaşla ilgili detaylar ve aşı bilgileri öğrenilebiliyor.

    Arıcılık modülü kapsamında işletme, arılık ve kovan bilgilerini dijital plaka sistemiyle entegre ederek, arıcılık faaliyetlerini kayıt altına alabiliyor. Balıkçılık modülüyle ruhsat bilgileri ve amatör balıkçılık belgelerine dijital olarak erişim sağlanarak, kayıt süreçlerinin şeffaf yönetilmesine imkan tanınıyor.

    Tarımsal Sulama modülü sayesinde ise kullanıcılar, arazilerinin bulunduğu il, ilçe, mahalle, arazi, bitki, toprak ve sulama yöntemini girerek, en uygun sulama zaman programını oluşturabiliyor.

    Evcil hayvan modülü sayesinde evcil dostlarınız için çip bilgileri, aşı takibi ve kayıp bildirimi gibi özelliklere cebinizden erişebilirsiniz.

    Güvenilir Gıda, Evcil Hayvan, Kent Tarımı, Avcılık, Milli Parklar gibi modüllerin de yer aldığı uygulama, Bakanlığın diğer dijital servisleriyle tam entegre çalışarak, üreticiye geniş bir hizmet yelpazesi de sunuyor.

    Tarım Güvende uygulamasına 2024 yılında “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması” özelliği eklendi. Market, kasap, manav, restoran ve kafe gibi gıda işletmelerinde zorunlu olarak karekod bulunduruluyor. Karekodu Tarım Güvende uygulamasından okutan tüketiciler, işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabiliyor. Bir sonraki aşamada da denetlenen yerlerin denetim sonuçları uygulamadan görülebilecek. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

