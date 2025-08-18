Tarımsal atıklardan yılda 400 bin ton yeşil metanol üretilecek

Lingo'dan yeşil metanol atılımı
Projenin ilk aşamasında 190 bin ton tarımsal atık, gazlaştırma ve katalitik sentez yöntemleriyle metanole dönüştürülecek. İkinci aşamada ise kapasite genişletilerek yılda 210 bin tonluk ek üretim sağlanacak. Bu süreçte kullanılacak hidrojen, bölgedeki 850 megavatlık rüzgar ve 200 megavatlık güneş santrallerinden elde edilen elektrikle çalışan LONGi’nin 5 megavatlık 100 elektrolizöründen üretilecek.
Metanol, yakıt olarak kullanılabildiği gibi kimya sanayinde de kritik bir hammadde. Ancak fosil kaynaklardan üretildiğinde yüksek karbon salımına yol açıyor. Yeşil metanol, yenilenebilir hidrojen ile biyokütle veya yakalanmış karbondioksitten üretildiği için sanayi ve deniz taşımacılığında kritik bir oyuncu haline gelebiliyor. Dünyanın en büyük güneş paneli ve elektrolizör üreticilerinden biri olan LONGi, son yıllarda yeşil hidrojen ve alternatif yakıtlara yönelerek Çin'in karbon nötr hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Firma geçtiğimiz dönemlerde iki yeşil metanol projesi daha başlatmıştı. Maersk gibi nakliye devleri LONGi'den metanol alımı da yapıyor.
