Tarımsal atıklardan yılda 400 bin ton yeşil metanol üretilecek

Tam Boyutta Gör Çinli enerji devlerinden LONGi Green Energy, tarımsal atıkları kullanarak yeşil metanol üretmeyi hedefleyen dev bir projeye başladı. 325 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek tesis, tamamlandığında her yıl 600 bin ton tarımsal atığı işleyerek 400 bin ton yeşil metanol üretecek.

Lingo'dan yeşil metanol atılımı

Projenin ilk aşamasında 190 bin ton tarımsal atık, gazlaştırma ve katalitik sentez yöntemleriyle metanole dönüştürülecek. İkinci aşamada ise kapasite genişletilerek yılda 210 bin tonluk ek üretim sağlanacak. Bu süreçte kullanılacak hidrojen, bölgedeki 850 megavatlık rüzgar ve 200 megavatlık güneş santrallerinden elde edilen elektrikle çalışan LONGi’nin 5 megavatlık 100 elektrolizöründen üretilecek.

Tam Boyutta Gör Tesis tam kapasite faaliyete geçtiğinde yılda 1,2 milyon ton karbon salımını engelleyecek ve yaklaşık 2 milyar yuan (275 milyon dolar) ekonomik değer yaratacak. Ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Metanol, yakıt olarak kullanılabildiği gibi kimya sanayinde de kritik bir hammadde. Ancak fosil kaynaklardan üretildiğinde yüksek karbon salımına yol açıyor. Yeşil metanol, yenilenebilir hidrojen ile biyokütle veya yakalanmış karbondioksitten üretildiği için sanayi ve deniz taşımacılığında kritik bir oyuncu haline gelebiliyor. Dünyanın en büyük güneş paneli ve elektrolizör üreticilerinden biri olan LONGi, son yıllarda yeşil hidrojen ve alternatif yakıtlara yönelerek Çin’in karbon nötr hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Firma geçtiğimiz dönemlerde iki yeşil metanol projesi daha başlatmıştı. Maersk gibi nakliye devleri LONGi’den metanol alımı da yapıyor.

