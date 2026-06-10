Tartışmalı şirket Palantir’in sistemi 886 hastayı kurtardı

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Tam Boyutta Gör Veri gizliliği ve kamu kurumlarıyla yürüttüğü projeler nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağında yer alan Palantir, bu kez sağlık alanındaki bir uygulamayla gündeme geldi. ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa General Hospital'da kullanılan şirketin veri analiz sistemi, sepsisin erken belirtilerini tespit ederek doktorların daha hızlı müdahale etmesine yardımcı oldu. Hastane verilerine göre, Ağustos 2022'den bu yana uygulamanın yaklaşık 886 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladığı tahmin ediliyor.

Binlerce veriyi tek merkezde birleştiren sistem

Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı bağışıklık tepkisi sonucu ortaya çıkabiliyor ve kısa süre içinde organ yetmezliğine yol açabiliyor. Uzmanlara göre hastalığın en büyük zorluklarından biri, ilk belirtilerinin çoğu zaman belirgin olmaması. Kalp atış hızındaki hafif artışlar, vücut sıcaklığındaki küçük değişimler veya laboratuvar sonuçlarındaki ince sapmalar, yoğun hastane ortamında fark edilmeyebiliyor. Verilere göre sepsis tanısı alan her beş hastadan biri yaşamını yitiriyor.

Tam Boyutta Gör Tampa General Hospital'ın uygulamaya aldığı yaklaşım, sepsisin kriz boyutuna ulaşmasını beklemek yerine erken sinyalleri yakalamaya odaklanıyor. Hastane, 2021 yılında Palantir ile iş birliğine giderek şirketin Foundry isimli veri platformunu mevcut klinik sistemlerle entegre etti.

Bu yapı sayesinde elektronik hasta kayıtları, laboratuvar sonuçları, doktor ve hemşire notları ile hasta başı monitörlerden gelen bilgiler tek bir çatı altında toplanıyor. Normalde birbirinden bağımsız sistemlerde bulunan bu veriler, gerçek zamanlı olarak merkezi bir gösterge paneline aktarılıyor. Sistem, aynı anda yaklaşık 1.000 hastayı takip edebilecek kapasitede çalışıyor.

Yazılım, bu büyük veri havuzu içinde insan gözüyle fark edilmesi zor örüntüleri analiz ediyor. Eğer ortaya çıkan veriler sepsisin erken evrelerine işaret ediyorsa, otomatik uyarılar hastanenin hızlı müdahale ekiplerine iletiliyor.

Hastanede uygulanan protokole göre, olası sepsis vakası olarak işaretlenen hastalara bir saat içinde antibiyotik tedavisi başlanıyor. Uzmanlar, sepsis tedavisinde geçen her dakikanın hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Dönüm noktası olabilir

Tampa General Hospital Tıbbi Bilişim Başkan Yardımcısı Dr. Jaimie Weber, sistemin etkisinin yalnızca istatistiklerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Weber'e göre bu teknoloji sayesinde geçmişte kaybedilme riski yüksek olan birçok hasta taburcu edilerek ailelerine kavuşabiliyor. Dr. Weber, “Klinik açıdan bakıldığında, bu bir dönüm noktasıdır” diyor.

Hastane tarafından paylaşılan veriler de sistemin etkisini destekliyor. Yapılan analizlere göre, sepsis nedeniyle gerçekleşen erken ölümler yüzde 68 oranında düştü. Bunun yanı sıra veriler, sepsis tanısı alan hastaların hastanede geçirdiği sürenin yaklaşık yüzde 30 kısaldığını ortaya koyuyor.

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