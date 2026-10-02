Tasarım harika, 115W RTX5060'lı ''Lenovo LOQ 15''

Lenovo LOQ 15'in birçok farklı konfigrasyonu var, test masamıza Intel Core i7 13645HX ve RTX5060'lı versiyonu geldi. Tasarımı, malzeme kalitesi, ekranı, CPU'su GPU'su her şeyini sınadık, anlattık.

Lenovo LOQ 15'in birçok farklı konfigrasyonu var, test masamıza Intel Core i7 13645HX ve RTX5060'lı versiyonu geldi. Tasarımı, malzeme kalitesi, ekranı, CPU'su GPU'su her şeyini sınadık, anlattık.

Lenovo LOQ 15'in güncel fiyatı ve satın almak için Lenovo LOQ 15