Taşınabilir 4K ekran! LG StandbyME 2 Max'i evde, balkonda ve gölet kıyısında deneyimledik!

LG StandbyME 2 Max ile 32 inç 4K dokunmatik ekran artık peşimizden geliyor! Ula Göleti'nden mutfağa, balkondan yatak odasına bu taşınabilir ekranı gerçek hayatta deneyimledik.

LG StandbyME 2 Max, 32 inç 4K dokunmatik ekranıyla taşınabilir TV kategorisini bir adım ileri taşıyor. Bu incelemede LG StandbyME 2 Max'i Ula Göleti'nin kıyısından evdeki balkona, mutfaktan yatak odasına kadar gerçek hayatta kullandım ve ekranın "siz neredeyseniz orada" fikrini gerçekten karşılayıp karşılamadığına baktım. Hemen başta söyleyelim, ürün linkleri ve Donanım Haber izleyicilerine özel indirim kodu için bağlantılara göz atın çünkü LG Online Mağazasında 15 Ekim'e kadar geçerli DONANIM2000 indirim koduyla sepette 2.000 TL ekstra indirim uygulanıyor.

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Kanalda daha önce StandbyME 2'yi iki kez anlatmıştım: ilkinde Akyaka'da ormanın ortasında, ikincisinde karavan kampında. Üçüncü videoda hikâye daha büyük, çünkü ekran 27 inç QHD'den 32 inç 4K'ya çıkıyor. Yaklaşık yüzde 40 daha büyük ekran ve 3840 x 2160 çözünürlük, kolun uzunluğu kadar mesafeden izlenen bir ekranda piksel yoğunluğunu belirgin biçimde artırıyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği de buna eşlik ediyor.

Videonun en önemli konularından biri masa standı. StandbyME 2 Max'te kutudan tek tıkla takılan bir masa standı çıkıyor ve Türkiye'de de bu şekilde satılıyor. Ekranı tekerlekli ana standdan ayırıp masa standına oturtmak saniyeler sürüyor. Ekran yatayda ve dikeyde sağlam duruyor, 90 dereceye kadar dönebiliyor, 25 dereceye kadar eğilebiliyor. Ekran 5,6 kilo, stand ile birlikte 20,3 kilo.

Mat ve yansıma önleyici ekran Max'te de devam ediyor. Mutfakta tepedeki lambanın, balkonda gün ışığının, gölet kıyısında gün batımının ekranı rahatsız etmediğini gösteriyorum. Yaklaşık dört saatlik bataryası sayesinde prize ihtiyaç duymadan iki film izlemek mümkün. Kamp, karavan ve açık hava kullanımı için bu önemli bir avantaj.

Performans tarafında Alpha 8 AI Processor 3. nesil var. LG'nin verilerine göre yapay zekâ birimi 5 kata kadar, grafik tarafı yüzde 10 daha hızlı, bellek de yüzde 20 daha geniş. AI Super Upscaling ile 1080p YouTube videosunun 32 inçte keskinliğini koruduğunu test ettim. AI Picture Pro, Dynamic Tone Mapping Pro ve AI Sound Pro'nun gerçek kullanımda ne yaptığını da anlatıyorum.

Bağlantılar da yeterli: eARC destekli ve 4K 120 Hz kabul eden HDMI girişi, iki USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, webOS 26, Apple AirPlay, Google Cast ve Apple Home desteği. USB-C ile dizüstü bilgisayarınız için 4K ikinci monitör olarak kullanabilir, GeForce Now ile konsolsuz oyun oynayabilirsiniz. Mood Maker, Gallery Plus ve Let's Draw da cihazı kapalıyken bile işe yarar hâle getiriyor.

LG StandbyME 2 Max herkes için değil. Sabit kurulum istiyorsanız duvara monte büyük bir televizyon daha doğru. Ama evde, balkonda, kampta ve masada sizinle birlikte hareket eden bir ekran arıyorsanız bu cihaz tam size göre.

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