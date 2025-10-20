Taşınabilir PlayStation 6 ne kadar güçlü olacak? İlk bilgiler paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni nesil taşınabilir konsolu hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, yalnızca ROG Ally X'i değil, aynı zamanda Nintendo Switch 2'yi de açık farkla geride bırakacak. Bu da çift haneli performans farkına işaret ediyor.

Switch 2'den 3 kat hızlı

Son detaylara göre taşınabilir PS6 modeli, TSMC'nin 3nm üretim sürecinde geliştirilen Canis APU ile geliyor. Bu yonga, Zen 6 CPU ve RDNA 5 GPU kombinasyonuyla karşımıza çıkacak. Sızdırılan erken testlerde ise konsolun hem taşınabilir hem de dock modunda agresif şekilde downclock edilmediği, bu sayede Switch 2'ye kıyasla çok daha kararlı bir performans sunduğu ortaya çıktı.

Performans farkının temel nedeni, Nintendo'nun yeni cihazında kullandığı NVIDIA DLSS 3.1 teknolojisinin kısıtlı sürümde çalışması. Buna karşın Sony'nin, PS6 serisinde FSR 4 hatta olası bir FSR 5 teknolojisine geçiş yapacağı ve bunun ciddi bir görsel fark yaratacağı aktarılıyor. Bu sayede, dock modunda taşınabilir PlayStation 6'nın rasterizasyon ve ışın izleme performansında Xbox Ally X’i geride bırakması bekleniyor.

Kaynaklara göre taşınabilir PS6, temel model olan PlayStation 6'nın ardından, yani 2028 yılı civarında piyasaya sürülecek. Sony'nin önce ana konsolu duyuracağı, ardından taşınabilir versiyonu tanıtacağı söyleniyor.

