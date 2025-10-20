Giriş
    Taşınabilir PlayStation 6 ne kadar güçlü olacak? İlk bilgiler paylaşıldı

    Sony'nin taşınabilir PlayStation 6 modeli, performans sızıntılarına göre Nintendo Switch 2'nin üç katı güce ulaşacak. RDNA 5 GPU ve Zen 6 CPU ile donatılan cihazın 2028'de piyasaya çıkması bekleniyor.

    Taşınabilir PlayStation 6 ne kadar güçlü? İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni nesil taşınabilir konsolu hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, yalnızca ROG Ally X'i değil, aynı zamanda Nintendo Switch 2'yi de açık farkla geride bırakacak. Bu da çift haneli performans farkına işaret ediyor.

    Switch 2'den 3 kat hızlı

    Son detaylara göre taşınabilir PS6 modeli, TSMC'nin 3nm üretim sürecinde geliştirilen Canis APU ile geliyor. Bu yonga, Zen 6 CPU ve RDNA 5 GPU kombinasyonuyla karşımıza çıkacak. Sızdırılan erken testlerde ise konsolun hem taşınabilir hem de dock modunda agresif şekilde downclock edilmediği, bu sayede Switch 2'ye kıyasla çok daha kararlı bir performans sunduğu ortaya çıktı.

    Performans farkının temel nedeni, Nintendo'nun yeni cihazında kullandığı NVIDIA DLSS 3.1 teknolojisinin kısıtlı sürümde çalışması. Buna karşın Sony'nin, PS6 serisinde FSR 4 hatta olası bir FSR 5 teknolojisine geçiş yapacağı ve bunun ciddi bir görsel fark yaratacağı aktarılıyor. Bu sayede, dock modunda taşınabilir PlayStation 6'nın rasterizasyon ve ışın izleme performansında Xbox Ally X’i geride bırakması bekleniyor.

    Kaynaklara göre taşınabilir PS6, temel model olan PlayStation 6'nın ardından, yani 2028 yılı civarında piyasaya sürülecek. Sony'nin önce ana konsolu duyuracağı, ardından taşınabilir versiyonu tanıtacağı söyleniyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

