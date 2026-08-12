Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Her yerden roket fırlatılabilecek

    Rocket Lab, roket ve fırlatma altyapısını standart konteynerlerle dünyanın farklı noktalarına taşıyabilen GHOST sistemini tanıttı. Şirket, Neutron roketi için de yıl sonunu hedefliyor.

    Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Rocket Lab GHOST Tam Boyutta Gör
    Rocket Lab, Electron ve HASTE roketlerinin dünyanın farklı noktalarından daha hızlı ve esnek şekilde fırlatılmasını sağlayacak taşınabilir uzay limanı sistemi GHOST'u tanıttı. Standart nakliye konteynerleri içerisinde taşınabilen sistem, bir fırlatma operasyonu için gereken bileşenleri tek bir mobil yapıda topluyor.

    İstenen yerde, istendiği zaman fırlatma

    Şirketin 10 Ağustos'ta duyurduğu GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), Rocket Lab'ın mevcut fırlatma altyapısını sabit tesislerin dışına çıkarmayı amaçlıyor. Sistem sayesinde Electron ve HASTE roketleri, farklı ülkelerde veya ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılarak kullanılabilecek.

    Rocket Lab'a göre GHOST, standart nakliye konteynerleri içinde roketleri, fırlatma altyapısını, yer destek sistemlerini ve menzil kontrol ekipmanlarını taşıyabiliyor.

    Rocket Lab'ın ana roketi olan Electron, küçük uydular için özel fırlatma hizmeti sunuyor. 18 metre uzunluğundaki roket, 2017'deki test uçuşundan bu yana 83 görevi tamamladı.

    Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Rocket Lab GHOST Tam Boyutta Gör
    Şirketin bir diğer aracı HASTE ise Electron'un yörünge altı versiyonu olarak görev yapıyor. İlk uçuşunu Haziran 2023'te gerçekleştiren araç bugüne kadar dokuz kez uçtu ve son görevini Haziran 2026'da gerçekleştirdi. Sistem, hipersonik uçuş ortamında çeşitli teknolojilerin test edilmesi için kullanılıyor.

    Rocket Lab şu anda Yeni Zelanda'da ve ABD'deki tesislerden fırlatma yapıyor. Rocket Lab, Alaska'daki Pacific Spaceport Complex tesisinden de fırlatma yapmayı planlıyor. Şirket CEO'su Peter Beck, GHOST sisteminin bu planları daha da genişleteceğini ve Alaska'da kurulması planlanan iki rampanın GHOST kullanılarak konuşlandırılacağını açıkladı.

    Taşınabilir sistem özellikle füze savunma testleri ve ülkelerin kendi topraklarından gerçekleştirebileceği bağımsız uydu fırlatma görevleri açısından önem taşıyor. Rocket Lab, sabit bir uzay limanına bağlı kalmadan ihtiyaç duyulan bölgeye fırlatma kapasitesi taşınmasının hem operasyonel esnekliği hem de görev planlamasını artırmasını bekliyor.

    Neutron için hazırlıklar sürüyor

    Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Rocket Lab GHOST Tam Boyutta Gör
    Rocket Lab'ın GHOST hamlesi, şirketin daha büyük Neutron roketini geliştirdiği döneme denk geliyor. Electron'dan çok daha güçlü olacak Neutron, kısmen yeniden kullanılabilir bir tasarıma sahip. Roketin ilk kademesi Dünya'ya geri dönerek kurtarılacak ve yeniden uçuşlarda kullanılabilecek. Bu yönüyle sistem, SpaceX'in Falcon 9 roketine benzer bir yeniden kullanım yaklaşımı benimsiyor.

    Şirket, ilk Neutron'u 2026'nın dördüncü çeyreğinde, muhtemelen yılın sonlarına doğru fırlatmayı planlıyor. Neutron, yeniden kullanılabilir konfigürasyonda alçak Dünya yörüngesine 13.000 kilograma kadar yük taşıyabilecek. Bu kapasite, yaklaşık 300 kilogram sınıfındaki Electron'un kapasitesinden çok daha yüksek.

    Rocket Lab'ın Neutron roketi için ticari talep de oluşmaya başladı. Kanada merkezli Kepler Communications, 2028'de gerçekleştireceği görevlerden biri için ilk özel Neutron fırlatmasını rezerve etti. Görevde yeni nesil optik haberleşme röle uydularının yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

    Kepler, 2028 boyunca birden fazla fırlatma yaparak uydu ağının kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirketin ikinci nesil uyduları, mevcut sistemdeki 2,5 Gbps seviyesini 100 Gbps'ye kadar çıkaracak. Bu uydular arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın HydRON programı için geliştirilen 10 uydu da yer alacak.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/launching-anywhere-anytime-and-without-compromise-rocket-lab-unveils-new-ghost-portable-spaceport-system https://spacenews.com/kepler-books-neutron-for-2028-optical-relay-launch/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lacoste outlet mağazaları nerede karter tapası tırnak batması için antibiyotikli krem isimleri cin hikayeleri 1549 turbo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air 15.3 in&#231;
    Apple M5 15 inç MacBook Air 15.3 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum