Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Her yerden roket fırlatılabilecek

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Tam Boyutta Gör Rocket Lab, Electron ve HASTE roketlerinin dünyanın farklı noktalarından daha hızlı ve esnek şekilde fırlatılmasını sağlayacak taşınabilir uzay limanı sistemi GHOST'u tanıttı. Standart nakliye konteynerleri içerisinde taşınabilen sistem, bir fırlatma operasyonu için gereken bileşenleri tek bir mobil yapıda topluyor.

İstenen yerde, istendiği zaman fırlatma

Şirketin 10 Ağustos'ta duyurduğu GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), Rocket Lab'ın mevcut fırlatma altyapısını sabit tesislerin dışına çıkarmayı amaçlıyor. Sistem sayesinde Electron ve HASTE roketleri, farklı ülkelerde veya ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılarak kullanılabilecek.

Rocket Lab'a göre GHOST, standart nakliye konteynerleri içinde roketleri, fırlatma altyapısını, yer destek sistemlerini ve menzil kontrol ekipmanlarını taşıyabiliyor.

Rocket Lab'ın ana roketi olan Electron, küçük uydular için özel fırlatma hizmeti sunuyor. 18 metre uzunluğundaki roket, 2017'deki test uçuşundan bu yana 83 görevi tamamladı.

Tam Boyutta Gör Şirketin bir diğer aracı HASTE ise Electron'un yörünge altı versiyonu olarak görev yapıyor. İlk uçuşunu Haziran 2023'te gerçekleştiren araç bugüne kadar dokuz kez uçtu ve son görevini Haziran 2026'da gerçekleştirdi. Sistem, hipersonik uçuş ortamında çeşitli teknolojilerin test edilmesi için kullanılıyor.

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Rocket Lab şu anda Yeni Zelanda'da ve ABD'deki tesislerden fırlatma yapıyor. Rocket Lab, Alaska'daki Pacific Spaceport Complex tesisinden de fırlatma yapmayı planlıyor. Şirket CEO'su Peter Beck, GHOST sisteminin bu planları daha da genişleteceğini ve Alaska'da kurulması planlanan iki rampanın GHOST kullanılarak konuşlandırılacağını açıkladı.

Taşınabilir sistem özellikle füze savunma testleri ve ülkelerin kendi topraklarından gerçekleştirebileceği bağımsız uydu fırlatma görevleri açısından önem taşıyor. Rocket Lab, sabit bir uzay limanına bağlı kalmadan ihtiyaç duyulan bölgeye fırlatma kapasitesi taşınmasının hem operasyonel esnekliği hem de görev planlamasını artırmasını bekliyor.

Neutron için hazırlıklar sürüyor

Tam Boyutta Gör Rocket Lab'ın GHOST hamlesi, şirketin daha büyük Neutron roketini geliştirdiği döneme denk geliyor. Electron'dan çok daha güçlü olacak Neutron, kısmen yeniden kullanılabilir bir tasarıma sahip. Roketin ilk kademesi Dünya'ya geri dönerek kurtarılacak ve yeniden uçuşlarda kullanılabilecek. Bu yönüyle sistem, SpaceX'in Falcon 9 roketine benzer bir yeniden kullanım yaklaşımı benimsiyor.

Şirket, ilk Neutron'u 2026'nın dördüncü çeyreğinde, muhtemelen yılın sonlarına doğru fırlatmayı planlıyor. Neutron, yeniden kullanılabilir konfigürasyonda alçak Dünya yörüngesine 13.000 kilograma kadar yük taşıyabilecek. Bu kapasite, yaklaşık 300 kilogram sınıfındaki Electron'un kapasitesinden çok daha yüksek.

Rocket Lab'ın Neutron roketi için ticari talep de oluşmaya başladı. Kanada merkezli Kepler Communications, 2028'de gerçekleştireceği görevlerden biri için ilk özel Neutron fırlatmasını rezerve etti. Görevde yeni nesil optik haberleşme röle uydularının yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

Kepler, 2028 boyunca birden fazla fırlatma yaparak uydu ağının kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirketin ikinci nesil uyduları, mevcut sistemdeki 2,5 Gbps seviyesini 100 Gbps'ye kadar çıkaracak. Bu uydular arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın HydRON programı için geliştirilen 10 uydu da yer alacak.

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Taşınabilir uzay üssü sistemi geliştirildi: Rocket Lab GHOST

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