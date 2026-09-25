Taşınabilirlik ve performans bir arada: 14 inç laptop modelleri

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Sürekli hareket halinde olanlar, çalışanlar ve öğrenciler için laptopun ağırlığı ve boyutu en az performansı kadar kritik hale geldi. Peki, hem çantanızda ağırlık yapmayacak hem de yoğun iş yüklerinde sizi yarı yolda bırakmayacak hangi 14 inç laptop modeli satın alınmalı? Hazırladığımız bu en iyi 14 inç laptop rehberinde bu soruya cevap veriyoruz. İşte 14 inç laptop önerileri:

Taşınabilir 14 inç dizüstü bilgisayarda akıcı kullanım için minimum 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD ekran ve 1,5 kg altı ağırlık standart kabul edilir. 2026'da öne çıkan en iyi 14 inç laptop modelleri sıralamasında ise Casper Nirvana Z100 şık ve ultra ince tasarımıyla, Casper NevoPro P40 performans odaklı donanımıyla, Apple MacBook Pro (M5) ise macOS platformu ve verimlilik odaklı çip mimarisiyle öne çıkıyor.

1️⃣ Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q)

Tam Boyutta Gör 14 inç laptop önerisi arayanların değerlendirebileceği Casper Nirvana Z100, ince ve hafif yapısıyla taşınabilirliğe odaklanıyor. 14,9 mm kalınlığındaki ve 1,25 kg ağırlığındaki gövde, bilgisayarı çantada taşırken fazla yük oluşturmuyor. Alüminyum ve magnezyum alaşımlı tasarım, cihazın hafifliğini korurken sağlam bir yapı sunuyor. 14 inç QHD ekran ise 16:10 görüntü oranı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla günlük işlerin yanı sıra içerik tüketimi için de yeterli bir alan sağlıyor.

Performans tarafında 13. nesil Intel Core i5-1335U işlemci, 16 GB LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Bu donanım, ofis uygulamaları, internet kullanımı ve çoklu görevler için dengeli bir yapı oluşturuyor. Klavye aydınlatması, parmak izi okuyucu ve 2 MP FHD kamera günlük kullanımda pratiklik sağlarken USB Type-C ve HDMI portları bağlantı seçeneklerini genişletiyor. 14 inç laptop tavsiyesi ararken hafiflik, ekran çözünürlüğü ve bağlantı seçeneklerini birlikte değerlendiren kullanıcılar bu ürüne bakabilir.

Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q) özellikleri

Ekran : 14,0 inç QHD, 100% sRGB, 300 nit

: 14,0 inç QHD, 100% sRGB, 300 nit İşlemci : 13. Nesil Intel Core i5-1335U

: 13. Nesil Intel Core i5-1335U Bellek : 16 GB LPDDR5 5500 MT/s

: 16 GB LPDDR5 5500 MT/s Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı, Intel Iris Xe

: Dahili ekran kartı, Intel Iris Xe Portlar : 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, 1x HDMI, 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi

: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, 1x HDMI, 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 50 Wh

2️⃣ Casper NevoPro P40 NP40.255H-DQ00A-G-F

Tam Boyutta Gör İşte kullanmak üzere en iyi 14 inç laptop modelleri arayanların değerlendirebileceği Casper NevoPro P40, güçlü donanımı ve kurumsal kullanıma yönelik özellikleriyle öne çıkıyor. Intel Core Ultra 7 255H işlemci, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD ile gelen model, çoklu görevlerde ve yoğun ofis çalışmalarında ihtiyaç duyulan donanımı sunuyor. 14 inç FHD IPS ekranın 16:10 görüntü oranı, belge ve uygulamalarla çalışırken dikey alanda daha fazla içerik görmenize yardımcı oluyor. 1,4 kg ağırlığındaki alüminyum gövde ise bilgisayarı toplantılara ve farklı çalışma ortamlarına taşımayı kolaylaştırıyor.

NevoPro P40'ın dikkat çeken diğer tarafı, iş odaklı bağlantı ve güvenlik özellikleri. Thunderbolt 4, Ethernet, HDMI ve SD kart okuyucu gibi portlar, farklı çevre birimleriyle çalışırken esneklik sağlıyor. Parmak izi okuyucu, aydınlatmalı ve sıvı korumalı klavye ile 60 Whr batarya da diğer özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Intel Core Ultra işlemcinin NPU birimi ve Copilot tuşu, yapay zeka destekli özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ek işlevler sunuyor.

Casper NevoPro P40 (NP40.255H-DQ00A-G-F) özellikleri

Ekran : 14,0 inç FHD IPS, 16:10, 300 nit

: 14,0 inç FHD IPS, 16:10, 300 nit İşlemci : Intel Core Ultra 7 255H (Series 2)

: Intel Core Ultra 7 255H (Series 2) Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz

: 32 GB DDR5 4800 MHz Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD (Okuma: 5000 MB/s, Yazma: 4500 MB/s)

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD (Okuma: 5000 MB/s, Yazma: 4500 MB/s) Ekran kartı : Dahili ekran kartı, Intel Graphics

: Dahili ekran kartı, Intel Graphics Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x SD kart okuyucu, 1x Ethernet (RJ45), 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x SD kart okuyucu, 1x Ethernet (RJ45), 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 60 Wh

3️⃣ Apple MacBook Pro (M5)

Tam Boyutta Gör 14 inç laptop modelleri arayan ve ellikle ekran kalitesi, pil ömrü ve taşınabilirlik kriterlerine önem veren kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünlerden birisi de Apple M5 çipli MacBook Pro 14. 1,55 kg ağırlığı günlük taşımada rahatsız edici seviyeye çıkmazken, 14,2 inç Liquid Retina XDR ekran hem çalışma hem de içerik tüketimi tarafında modelin en güçlü noktalarından biri. 3024 x 1964 piksel çözünürlük, 120 Hz’e kadar çıkan ProMotion yenileme hızı ve HDR içeriklerde 1600 nite ulaşan tepe parlaklığı, özellikle fotoğraf ve video işleriyle uğraşanlar için farkını hissettiriyor.

M5 çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. 16 GB birleşik bellek ve 1 TB SSD ile gelen bu modelde üç Thunderbolt 4 bağlantısının yanında HDMI ve SDXC kart yuvası sunuluyor.

Apple MacBook Pro (M5) özellikleri

Ekran : 14,2 inç Liquid Retina XDR, 3024 x 1964 piksel, 120 Hz ProMotion, 1600 nit maksimum HDR parlaklığı

: 14,2 inç Liquid Retina XDR, 3024 x 1964 piksel, 120 Hz ProMotion, 1600 nit maksimum HDR parlaklığı İşlemci : Apple M5, 10 çekirdekli CPU

: Apple M5, 10 çekirdekli CPU Bellek : 16 GB birleşik bellek

: 16 GB birleşik bellek Depolama : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Ekran kartı : 10 çekirdekli Apple GPU

: 10 çekirdekli Apple GPU Portlar : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x SDXC kart yuvası, 1x 3,5 mm kulaklık jakı, MagSafe 3

: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x SDXC kart yuvası, 1x 3,5 mm kulaklık jakı, MagSafe 3 İşletim sistemi : macOS

: macOS Batarya: 72,4 Wh

4️⃣ HP OmniBook 5

Tam Boyutta Gör 14 inç laptop alınır mı? sorusuna verilen yanıtlardan birisi de HP OmniBook 5 çünkü taşınabilirlik ile yüksek depolama kapasitesini bir araya getiriyor. Cihazda bulunan 2 TB SSD, dosyaları ve uygulamaları harici depolamaya ihtiyaç duymadan saklama avantajı sunuyor. Qualcomm Snapdragon X Plus işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ise günlük işler, ofis uygulamaları ve çoklu görev kullanımı için yeterli bir performans vadediyor. 14 inçlik OLED ekran ise 1920 x 1200 çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla görüntü kalitesine odaklanıyor.

HP OmniBook 5 özellikleri

Ekran : 14 inç WUXGA (1920 x 1200) OLED, parlama önleyici, 60 Hz

: 14 inç WUXGA (1920 x 1200) OLED, parlama önleyici, 60 Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 3.4 GHz, 30 MB önbellek)

: Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 3.4 GHz, 30 MB önbellek) Bellek : 16 GB DDR5, 8448 MHz

: 16 GB DDR5, 8448 MHz Depolama : 2 TB SSD

: 2 TB SSD Ekran kartı : Qualcomm Adreno Graphics (Paylaşımlı bellek)

: Qualcomm Adreno Graphics (Paylaşımlı bellek) Portlar : 1x USB-A, 2x USB-C

: 1x USB-A, 2x USB-C İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batarya: 59 Wh

5️⃣ Lenovo Yoga Slim 7

Tam Boyutta Gör Lenovo Yoga Slim 7, ince ve hafif tasarımıyla mobil kullanım odaklı bir bilgisayar arayanlara hitap ediyor. 14 inç dizüstü bilgisayar tavsiyesi arayanlara hitap eden cihaz, Intel Core Ultra 5 226V işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD kombinasyonunu sunuyor. Bu donanım, günlük işler, ofis uygulamaları ve çoklu görev kullanımı için dengeli bir yapı sunuyor. 14 inçlik OLED ekranında Full HD çözünürlük sunan cihazın grafik yükünü ise işlemciye entegre Intel Arc 130V karşılıyor.

Lenovo Yoga Slim 7 özellikleri

Ekran : 14 inç WUXGA (1920 x 1080) OLED, parlama önleyici, yenileme hızı belirtilmemiş

: 14 inç WUXGA (1920 x 1080) OLED, parlama önleyici, yenileme hızı belirtilmemiş İşlemci : Intel Core Ultra 5 226V (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.7 GHz, 12 MB önbellek)

: Intel Core Ultra 5 226V (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.7 GHz, 12 MB önbellek) Bellek : 16 GB DDR5, 5600 MHz

: 16 GB DDR5, 5600 MHz Depolama : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Ekran kartı : Intel Arc 130V (Paylaşımlı bellek)

: Intel Arc 130V (Paylaşımlı bellek) Portlar : 1x USB-A, 1x USB-C, 2x HDMI, 1x SD kart okuyucu

: 1x USB-A, 1x USB-C, 2x HDMI, 1x SD kart okuyucu İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batarya: 70 Wh

6️⃣ Lenovo ThinkBook 14 G7

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkBook 14 G7, iş odaklı kullanım için geliştirilen ve donanımını ileride yükseltmek isteyen kullanıcılara hitap eden bir model. 14 inç laptop fiyatları araştırılırken değerlendirilebilecek cihaz, Intel Core Ultra 5-125U işlemcisi ve 16 GB DDR5 belleğiyle ofis uygulamaları, web kullanımı ve çoklu görevler için yeterli bir donanım sunuyor. RAM kapasitesinin 64 GB’a kadar artırılabilmesi, bilgisayarın kullanım ömrünü uzatmak isteyenler açısından önemli bir avantaj.

14 inçlik IPS ekran ise 1920 x 1200 çözünürlük ve 16:10 en-boy oranı sağlıyor. Dahili Intel grafik birimi temel grafik işlemlerini karşılarken 512 GB NVMe SSD işletim sistemi ve uygulamaların hızlı açılmasına ve donmamasına katkı sağlıyor.

Ekran : 14 inç WUXGA (1920 x 1200), IPS, 60 Hz, 16:10

: 14 inç WUXGA (1920 x 1200), IPS, 60 Hz, 16:10 İşlemci : Intel Core Ultra 5-125U (1. nesil, Intel AI Boost NPU destekli)

: Intel Core Ultra 5-125U (1. nesil, Intel AI Boost NPU destekli) Bellek : 16 GB DDR5, azami 64 GB’a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5, azami 64 GB’a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB NVMe M.2 SSD

: 512 GB NVMe M.2 SSD Ekran kartı : Dahili Intel Graphics / Intel Arc Graphics

: Dahili Intel Graphics / Intel Arc Graphics Portlar : Kaynakta belirtilmemiş

: Kaynakta belirtilmemiş İşletim sistemi: FreeDOS

7️⃣ ASUS ExpertBook P3

Tam Boyutta Gör Taşınabilir performans laptopu arayanlara hitap eden ASUS ExpertBook P3, iş odaklı kullanım için geliştirilen donanımı ve yükseltilebilir belleğiyle öne çıkıyor. Ryzen AI 5 330 işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD kombinasyonu ofis uygulamaları, web kullanımı ve çoklu görevler için oldukça yerli seviyede.

14 inçlik WUXGA IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve 60 Hz yenileme gibi detaylara sahip olan dizüstünde RAM kapasitesi de 64 GB’a kadar artırılabiliyor.

ASUS ExpertBook P3 özellikleri

Ekran : 14 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, parlama önleyici, 60 Hz

: 14 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, parlama önleyici, 60 Hz İşlemci : AMD Ryzen AI 5 330 / Ryzen 5 (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.0 GHz / 4.5 GHz, 8 MB önbellek)

: AMD Ryzen AI 5 330 / Ryzen 5 (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.0 GHz / 4.5 GHz, 8 MB önbellek) Bellek : 16 GB DDR5, 5600 MHz, 64 GB’a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5, 5600 MHz, 64 GB’a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Ekran kartı : AMD Radeon Graphics (Paylaşımlı bellek)

: AMD Radeon Graphics (Paylaşımlı bellek) Portlar : 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45)

: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) İşletim sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Batarya: 70 Wh

8️⃣ HP 245 G10

Tam Boyutta Gör HP 245 G10, temel günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik donanımıyla öne çıkıyor. Ryzen 5 7520U işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB SSD internette gezinme, belge düzenleme ve çevrim içi toplantılar gibi işlemler için yeterli bir performans sunuyor. Ancak bellek kapasitesinin sınırda olduğunu ve artırılamadığın özellikle belirtelim. Ekran tarafında da 14 inç HD (1366 x 768) IPS panel kullanılıyor. Dolayısıyla bu modele daha çok giriş seviyesi 14 inç laptop gözüyle bakmak gerekiyor.

HP 245 G10 özellikleri

Ekran : 14 inç HD (1366 x 768) IPS, parlama önleyici, 60 Hz

: 14 inç HD (1366 x 768) IPS, parlama önleyici, 60 Hz İşlemci : AMD Ryzen 5 7520U (4 çekirdek, 4 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.3 GHz, 4 MB önbellek)

: AMD Ryzen 5 7520U (4 çekirdek, 4 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.3 GHz, 4 MB önbellek) Bellek : 8 GB DDR4, 3200 MHz

: 8 GB DDR4, 3200 MHz Depolama : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Ekran kartı : AMD Radeon 610M (Paylaşımlı bellek)

: AMD Radeon 610M (Paylaşımlı bellek) Portlar : 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI

: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI İşletim sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Batarya: 41 Wh

Ev ve gündelik kullanım için en iyi laptop modelleri 4 gün önce eklendi

14 inç laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

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İşlemci seçimi nasıl yapılmalı? Laptopun kullanım amacına göre işlemci çekirdek sayısı, saat hızı ve enerji verimliliği değerlendirilmelidir.

Laptop için kaç GB RAM yeterli? Günlük kullanım için 8 GB yeterli olabilirken, çoklu görev ve profesyonel uygulamalarda 16 GB veya daha fazla RAM tercih edilmelidir.

SSD kapasitesi ne kadar olmalı? 512 GB SSD temel kullanım için yeterli alan sunarken, çok sayıda dosya ve uygulama kullananların 1 TB veya üzeri kapasiteye yönelmesi gerekir.

Laptop ekran çözünürlüğü neden önemli? 1920 x 1200 çözünürlük ve 16:10 en-boy oranı, özellikle belge düzenleme ve çoklu pencere kullanımında daha geniş bir çalışma alanı sağlar.

OLED mi IPS ekran mı tercih edilmeli? OLED paneller daha yüksek kontrast ve canlı görüntüler sunarken, IPS ekranlar kullanım amacına ve bütçeye göre dengeli bir seçenek olabilir.

Laptop ekran yenileme hızı kaç Hz olmalı? 60 Hz ofis ve günlük kullanım için yeterliyken, daha akıcı görüntü isteyen kullanıcılar yüksek yenileme hızına sahip modelleri değerlendirebilir.

Dahili ekran kartı yeterli mi? Entegre grafik birimleri ofis uygulamaları ve temel multimedya ihtiyaçlarını karşılarken, ağır grafik işlemleri ve oyunlar için daha güçlü çözümler gerekebilir.

Laptop batarya kapasitesi ne kadar olmalı? Wh değeri yükseldikçe pil kapasitesi genellikle artar ancak gerçek kullanım süresi işlemci, ekran ve yazılım optimizasyonuna da bağlıdır.

Laptopta hangi bağlantı noktaları bulunmalı? USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet ve kart okuyucu gibi portlar, cihazın kullanılacağı çevre birimlerine göre kontrol edilmelidir.

İşletim sistemi seçimi neden önemli? Windows 11 Home veya Pro hazır gelen modeller kullanıma hızlı başlangıç sağlarken, FreeDOS cihazlarda işletim sistemi kurulumu kullanıcıya aittir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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