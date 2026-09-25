Taşınabilirlik ve performans bir arada: 14 inç laptop modelleri

Sürekli hareket halinde olanlar, çalışanlar ve öğrenciler için laptopun ağırlığı ve boyutu en az performansı kadar kritik hale geldi. Peki, hem çantanızda ağırlık yapmayacak hem de yoğun iş yüklerinde sizi yarı yolda bırakmayacak hangi 14 inç laptop modeli satın alınmalı? Hazırladığımız bu en iyi 14 inç laptop rehberinde bu soruya cevap veriyoruz. İşte 14 inç laptop önerileri:
|Model 👨💻
|Fiyat 💸
|Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q)
|44.402
|Casper NevoPro P40 NP40.255H-DQ00A-G-F
|72.414
|Apple MacBook Pro (M5)
|114.599
|HP OmniBook 5
|52.049
|Lenovo Yoga Slim 7
|57.999
|Lenovo ThinkBook 14 G7
|36.499
|ASUS ExpertBook P3
|43.106
|HP 245 G10
|28.399
Taşınabilir 14 inç dizüstü bilgisayarda akıcı kullanım için minimum 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD ekran ve 1,5 kg altı ağırlık standart kabul edilir. 2026'da öne çıkan en iyi 14 inç laptop modelleri sıralamasında ise Casper Nirvana Z100 şık ve ultra ince tasarımıyla, Casper NevoPro P40 performans odaklı donanımıyla, Apple MacBook Pro (M5) ise macOS platformu ve verimlilik odaklı çip mimarisiyle öne çıkıyor.
1️⃣ Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q)
Performans tarafında 13. nesil Intel Core i5-1335U işlemci, 16 GB LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Bu donanım, ofis uygulamaları, internet kullanımı ve çoklu görevler için dengeli bir yapı oluşturuyor. Klavye aydınlatması, parmak izi okuyucu ve 2 MP FHD kamera günlük kullanımda pratiklik sağlarken USB Type-C ve HDMI portları bağlantı seçeneklerini genişletiyor. 14 inç laptop tavsiyesi ararken hafiflik, ekran çözünürlüğü ve bağlantı seçeneklerini birlikte değerlendiren kullanıcılar bu ürüne bakabilir.
Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q) özellikleri
- Ekran: 14,0 inç QHD, 100% sRGB, 300 nit
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i5-1335U
- Bellek: 16 GB LPDDR5 5500 MT/s
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: Dahili ekran kartı, Intel Iris Xe
- Portlar: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, 1x HDMI, 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Batarya: 50 Wh
2️⃣ Casper NevoPro P40 NP40.255H-DQ00A-G-F
NevoPro P40'ın dikkat çeken diğer tarafı, iş odaklı bağlantı ve güvenlik özellikleri. Thunderbolt 4, Ethernet, HDMI ve SD kart okuyucu gibi portlar, farklı çevre birimleriyle çalışırken esneklik sağlıyor. Parmak izi okuyucu, aydınlatmalı ve sıvı korumalı klavye ile 60 Whr batarya da diğer özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Intel Core Ultra işlemcinin NPU birimi ve Copilot tuşu, yapay zeka destekli özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ek işlevler sunuyor.
Casper NevoPro P40 (NP40.255H-DQ00A-G-F) özellikleri
- Ekran: 14,0 inç FHD IPS, 16:10, 300 nit
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H (Series 2)
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD (Okuma: 5000 MB/s, Yazma: 4500 MB/s)
- Ekran kartı: Dahili ekran kartı, Intel Graphics
- Portlar: 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x SD kart okuyucu, 1x Ethernet (RJ45), 1x mikrofon portu, 1x Kensington kilidi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Batarya: 60 Wh
3️⃣ Apple MacBook Pro (M5)
M5 çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. 16 GB birleşik bellek ve 1 TB SSD ile gelen bu modelde üç Thunderbolt 4 bağlantısının yanında HDMI ve SDXC kart yuvası sunuluyor.
Apple MacBook Pro (M5) özellikleri
- Ekran: 14,2 inç Liquid Retina XDR, 3024 x 1964 piksel, 120 Hz ProMotion, 1600 nit maksimum HDR parlaklığı
- İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU
- Bellek: 16 GB birleşik bellek
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: 10 çekirdekli Apple GPU
- Portlar: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x SDXC kart yuvası, 1x 3,5 mm kulaklık jakı, MagSafe 3
- İşletim sistemi: macOS
- Batarya: 72,4 Wh
4️⃣ HP OmniBook 5
HP OmniBook 5 özellikleri
- Ekran: 14 inç WUXGA (1920 x 1200) OLED, parlama önleyici, 60 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 3.4 GHz, 30 MB önbellek)
- Bellek: 16 GB DDR5, 8448 MHz
- Depolama: 2 TB SSD
- Ekran kartı: Qualcomm Adreno Graphics (Paylaşımlı bellek)
- Portlar: 1x USB-A, 2x USB-C
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Batarya: 59 Wh
5️⃣ Lenovo Yoga Slim 7
Lenovo Yoga Slim 7 özellikleri
- Ekran: 14 inç WUXGA (1920 x 1080) OLED, parlama önleyici, yenileme hızı belirtilmemiş
- İşlemci: Intel Core Ultra 5 226V (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.7 GHz, 12 MB önbellek)
- Bellek: 16 GB DDR5, 5600 MHz
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran kartı: Intel Arc 130V (Paylaşımlı bellek)
- Portlar: 1x USB-A, 1x USB-C, 2x HDMI, 1x SD kart okuyucu
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Batarya: 70 Wh
6️⃣ Lenovo ThinkBook 14 G7
14 inçlik IPS ekran ise 1920 x 1200 çözünürlük ve 16:10 en-boy oranı sağlıyor. Dahili Intel grafik birimi temel grafik işlemlerini karşılarken 512 GB NVMe SSD işletim sistemi ve uygulamaların hızlı açılmasına ve donmamasına katkı sağlıyor.
- Ekran: 14 inç WUXGA (1920 x 1200), IPS, 60 Hz, 16:10
- İşlemci: Intel Core Ultra 5-125U (1. nesil, Intel AI Boost NPU destekli)
- Bellek: 16 GB DDR5, azami 64 GB’a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD
- Ekran kartı: Dahili Intel Graphics / Intel Arc Graphics
- Portlar: Kaynakta belirtilmemiş
- İşletim sistemi: FreeDOS
7️⃣ ASUS ExpertBook P3
14 inçlik WUXGA IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve 60 Hz yenileme gibi detaylara sahip olan dizüstünde RAM kapasitesi de 64 GB’a kadar artırılabiliyor.
ASUS ExpertBook P3 özellikleri
- Ekran: 14 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, parlama önleyici, 60 Hz
- İşlemci: AMD Ryzen AI 5 330 / Ryzen 5 (4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.0 GHz / 4.5 GHz, 8 MB önbellek)
- Bellek: 16 GB DDR5, 5600 MHz, 64 GB’a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran kartı: AMD Radeon Graphics (Paylaşımlı bellek)
- Portlar: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45)
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 70 Wh
8️⃣ HP 245 G10
HP 245 G10 özellikleri
- Ekran: 14 inç HD (1366 x 768) IPS, parlama önleyici, 60 Hz
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U (4 çekirdek, 4 iş parçacığı, 2.8 GHz / 4.3 GHz, 4 MB önbellek)
- Bellek: 8 GB DDR4, 3200 MHz
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran kartı: AMD Radeon 610M (Paylaşımlı bellek)
- Portlar: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 41 Wh
14 inç laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- İşlemci seçimi nasıl yapılmalı? Laptopun kullanım amacına göre işlemci çekirdek sayısı, saat hızı ve enerji verimliliği değerlendirilmelidir.
- Laptop için kaç GB RAM yeterli? Günlük kullanım için 8 GB yeterli olabilirken, çoklu görev ve profesyonel uygulamalarda 16 GB veya daha fazla RAM tercih edilmelidir.
- SSD kapasitesi ne kadar olmalı? 512 GB SSD temel kullanım için yeterli alan sunarken, çok sayıda dosya ve uygulama kullananların 1 TB veya üzeri kapasiteye yönelmesi gerekir.
- Laptop ekran çözünürlüğü neden önemli? 1920 x 1200 çözünürlük ve 16:10 en-boy oranı, özellikle belge düzenleme ve çoklu pencere kullanımında daha geniş bir çalışma alanı sağlar.
- OLED mi IPS ekran mı tercih edilmeli? OLED paneller daha yüksek kontrast ve canlı görüntüler sunarken, IPS ekranlar kullanım amacına ve bütçeye göre dengeli bir seçenek olabilir.
- Laptop ekran yenileme hızı kaç Hz olmalı? 60 Hz ofis ve günlük kullanım için yeterliyken, daha akıcı görüntü isteyen kullanıcılar yüksek yenileme hızına sahip modelleri değerlendirebilir.
- Dahili ekran kartı yeterli mi? Entegre grafik birimleri ofis uygulamaları ve temel multimedya ihtiyaçlarını karşılarken, ağır grafik işlemleri ve oyunlar için daha güçlü çözümler gerekebilir.
- Laptop batarya kapasitesi ne kadar olmalı? Wh değeri yükseldikçe pil kapasitesi genellikle artar ancak gerçek kullanım süresi işlemci, ekran ve yazılım optimizasyonuna da bağlıdır.
- Laptopta hangi bağlantı noktaları bulunmalı? USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet ve kart okuyucu gibi portlar, cihazın kullanılacağı çevre birimlerine göre kontrol edilmelidir.
- İşletim sistemi seçimi neden önemli? Windows 11 Home veya Pro hazır gelen modeller kullanıma hızlı başlangıç sağlarken, FreeDOS cihazlarda işletim sistemi kurulumu kullanıcıya aittir.
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